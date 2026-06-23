БКБ-РЕФРЕШ-УЛЬТА от БК Лига Ставок: фрибет 2500 рублей за оборот пари на киберспорт

Для участия в предложении достаточно следовать простому алгоритму:

1. Зарегистрироваться в БК «Лига Ставок» или войти в уже существующий аккаунт.

2. Открыть раздел Liga Pass и найти задание «БКБ-РЕФРЕШ-УЛЬТА».

3. Тапнуть кнопку «Начать выполнение».

4. Оформить ставки с основного счета на киберспортивные события на суммарный оборот от 50 000 рублей с коэффициентом от 1.30.

После того как нужный объем пари достигнут, система автоматически начисляет фрибет 2500 рублей на бонусный баланс игрока.

Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 2500 рублей за пари на киберспорт

Полученный бонус можно направить на одиночную ставку с коэффициентом не выше 5.00. Фрибет ставится целиком за 1 пари. Частичное использование не предусмотрено. Раздел «Игры» для бонусных ставок недоступен. На отыгрыш отводится 7 дней с момента зачисления.