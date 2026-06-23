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БК Лига СтавокФрибеты за депозит
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БКБ-РЕФРЕШ-УЛЬТА от БК Лига Ставок: фрибет 2500 рублей за оборот пари на киберспорт

Обновлено:
2500 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет БК Лига Ставок до 2500 рублей в рамках промо БКБ-РЕФРЕШ-УЛЬТРА
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2500 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В «Лиге Ставок» запущено задание «БКБ-РЕФРЕШ-УЛЬТА» в рамках программы Liga Pass. Пользователям платформы предстоит набрать оборот ставок на киберспортивные события на сумму 50 000 рублей за 7 дней. Для пари доступны встречи по CS2, Dota 2 и другим дисциплинам. Награда за прохождение задания — фрибет на 2500 рублей.

Как получить фрибет БК Лига Ставок до 2500 рублей в рамках промо БКБ-РЕФРЕШ-УЛЬТРА

Для участия в предложении достаточно следовать простому алгоритму:

1. Зарегистрироваться в БК «Лига Ставок» или войти в уже существующий аккаунт.

2. Открыть раздел Liga Pass и найти задание «БКБ-РЕФРЕШ-УЛЬТА».

3. Тапнуть кнопку «Начать выполнение».

4. Оформить ставки с основного счета на киберспортивные события на суммарный оборот от 50 000 рублей с коэффициентом от 1.30.

После того как нужный объем пари достигнут, система автоматически начисляет фрибет 2500 рублей на бонусный баланс игрока.

Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 2500 рублей за пари на киберспорт

Полученный бонус можно направить на одиночную ставку с коэффициентом не выше 5.00. Фрибет ставится целиком за 1 пари. Частичное использование не предусмотрено. Раздел «Игры» для бонусных ставок недоступен. На отыгрыш отводится 7 дней с момента зачисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2500 рублей от Лиги Ставок

Обязательно ознакомьтесь с действующими условиями промоакции.

Максимальный размер бонуса

2500 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

29.06.2026 (23:59 МСК)

Учитываются все рассчитанные пари вне зависимости от исхода.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Любое количество пари для выполнения условий➖ Фрибет нельзя дробить на несколько ставок
➕ Широкий выбор киберспортивных дисциплин 

Заключение

Акция подойдет тем, кто увлечен CS2, Dota 2 и другими смежными дисциплинами. Главное условие — готовность выдержать нужный объем в рамках одной недели. Результаты пари не влияют на зачисление бонуса.

Валентин Васильев

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