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БК BetBoomФрибеты за депозит
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Вперед, вперед, Локомотив от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов и мерча

Обновлено:
фрибеты и мерч
Бонус
129 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Поддержите «Локомотив» и заберите фрибет!
  • Как получить фрибеты БетБум за ставки на Локомотив
  • Как отыграть бонус BetBoom по акции Вперед, вперед, Локомотив
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская компания BetBoom запустила масштабную акцию для поклонников московского «Локомотива». Активность продлится практически до конца года. Участники смогут не просто болеть за железнодорожников, но и получать гарантированное денежное вознаграждение, а также претендовать на клубную атрибутику. Итоговый размер фрибета формируется за счет зрителей, которые приходит на стадион поддержать команду.

Как получить фрибеты БетБум за ставки на Локомотив

Чтобы стать участником, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Оформить регистрацию в букмекерской конторе BetBoom.

2. Найти в разделе бонусов акцию «Вперед, вперед, Локомотив» и активировать участие.

3. Оформить пари от 500 рублей с кэфом от 1.30 на любой поединок с участием московского «Локомотива».

Клиенты, которые за время действия промо совершат 5 и более квалифицирующих ставок, получат удвоенную долю от общего призового фонда. Ключевая особенность промо — размер вознаграждения напрямую связан с посещаемостью игр команды:

  • Каждые 4000 зрителей на трибунах во время домашнего матча приносят в общую копилку один виртуальный «мяч».
  • Каждый накопленный «мяч» пополняет фонд на 100 000 рублей фрибетами.
  • По завершении промоакции вся накопленная сумма делится поровну между клиентами, которые выполнили условия.

Помимо денежного вознаграждения, организаторы разыграют среди участников:

  • Официальные игровые джерси клуба.
  • Фирменные шарфы «Локомотива».
  • Футбольные мячи с клубной символикой.

Как отыграть бонус BetBoom по акции Вперед, вперед, Локомотив

Начисленный фрибет разрешается использовать на любые спортивные события с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Доступны как одиночные пари, так и экспрессы. Срок действия приза — 1 неделя.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК BetBoom

В таблице собраны все важные условия акции.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

500 ₽

Типа пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок действия акции

06.12.2026 (23:59 МСК)

Итоги подведут 7 декабря 2026 года.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Гарантированный фрибет каждому, кто выполнил условия + дополнительный шанс выиграть мерч клуба➖ Итоговая сумма зависит от внешнего фактора (посещаемости стадиона)
➕ Возможность удвоить награду при активном участии 

Заключение

Акция «Вперед, вперед, Локомотив» выделяется среди типичных букмекерских промо необычной механикой. Размер вознаграждения зависит не только от действий самого игрока, но и от того, насколько активно трибуны поддерживают команду. Итоговая сумма фрибета станет известна лишь в декабре.

Валентин Васильев

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