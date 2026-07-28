Вперед, вперед, Локомотив от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов и мерча

Букмекерская компания BetBoom запустила масштабную акцию для поклонников московского «Локомотива». Активность продлится практически до конца года. Участники смогут не просто болеть за железнодорожников, но и получать гарантированное денежное вознаграждение, а также претендовать на клубную атрибутику. Итоговый размер фрибета формируется за счет зрителей, которые приходит на стадион поддержать команду.