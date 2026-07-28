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ГлавнаяБонусыСтраховка от 0:0 на РПЛ от БК Лига Ставок: возврат ставки деньгами при нулевой ничьей
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Страховка от 0:0 на РПЛ от БК Лига Ставок: возврат ставки деньгами при нулевой ничьей

Обновлено:
возврат 100%
Бонус
154 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Счет 0:0 в РПЛ — не повод расстраиваться!
  • Как получить бонус от БК Лига Ставок при ничьей 0:0 в играх РПЛ
  • Как отыграть бонус Лиги Ставок по промо Страховка от 0:0
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК «Лига Ставок» запустила акцию к старту нового сезона Российской Премьер-Лиги. Букмекер страхует беттора от матча без забитых мячей. Если игра завершится со счетом 0:0, ставка вернется на баланс, а не сгорит.

Как получить бонус от БК Лига Ставок при ничьей 0:0 в играх РПЛ

Чтобы попасть под условия акции, беттору необходимо:

  1. Зарегистрироваться в букмекерской конторе «Лига Ставок».
  2. Выбрать любой матч текущего сезона РПЛ в линии.
  3. Оформить пари типа ординар или экспресс на маркет «Точный счет» в основное время встречи.

Возврат сработает только при итоговом счете 0:0 по завершении 90 минут игры с учетом добавленного арбитром времени. Ставку нужно сделать до начала игры, в режиме «Прематч». Если поединок со счетом 0:0 входит в состав экспресса, то это событие получает коэффициент 1.00.

Как отыграть бонус Лиги Ставок по промо Страховка от 0:0

Возврат поступает беттору живыми деньгами, а не фрибетом. Отыгрывать полученную сумму не нужно — ею можно распоряжаться сразу.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Лиги Ставок

В таблице ниже указаны ключевые характеристики предложения БК.

Максимальный размер бонуса

Возврат 100%

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

31.12.2026 (23:59 МСК)

Лимиты на размер ставки и компенсации в случае счета 0:0 отсутствуют.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Возврат реальными деньгами без отыгрыша➖ Ставку нельзя оформить в лайве
➕ Не требует промокода или активации➖ В экспрессе страхуется только событие с исходом 0:0, а не весь купон

Заключение

БК «Лига Ставок» предлагает игрокам редкий случай, когда возврат по акции осуществляется реальными деньгами без каких-либо условий по отыгрышу. Промо делает ставки на точный счет в РПЛ менее рискованными, особенно в матчах, где команды предположительно будут играть осторожно. Важное ограничение — ставку нужно успеть оформить до старта встречи, поэтому лайв-беттинг под условия не попадает.

Валентин Васильев

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