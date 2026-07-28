Страховка от 0:0 на РПЛ от БК Лига Ставок: возврат ставки деньгами при нулевой ничьей
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БК «Лига Ставок» запустила акцию к старту нового сезона Российской Премьер-Лиги. Букмекер страхует беттора от матча без забитых мячей. Если игра завершится со счетом 0:0, ставка вернется на баланс, а не сгорит.
Как получить бонус от БК Лига Ставок при ничьей 0:0 в играх РПЛ
Чтобы попасть под условия акции, беттору необходимо:
- Зарегистрироваться в букмекерской конторе «Лига Ставок».
- Выбрать любой матч текущего сезона РПЛ в линии.
- Оформить пари типа ординар или экспресс на маркет «Точный счет» в основное время встречи.
Возврат сработает только при итоговом счете 0:0 по завершении 90 минут игры с учетом добавленного арбитром времени. Ставку нужно сделать до начала игры, в режиме «Прематч». Если поединок со счетом 0:0 входит в состав экспресса, то это событие получает коэффициент 1.00.
Как отыграть бонус Лиги Ставок по промо Страховка от 0:0
Возврат поступает беттору живыми деньгами, а не фрибетом. Отыгрывать полученную сумму не нужно — ею можно распоряжаться сразу.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Лиги Ставок
В таблице ниже указаны ключевые характеристики предложения БК.
Максимальный размер бонуса
Возврат 100%
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
31.12.2026 (23:59 МСК)
Лимиты на размер ставки и компенсации в случае счета 0:0 отсутствуют.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Возврат реальными деньгами без отыгрыша
|➖ Ставку нельзя оформить в лайве
|➕ Не требует промокода или активации
|➖ В экспрессе страхуется только событие с исходом 0:0, а не весь купон
Заключение
БК «Лига Ставок» предлагает игрокам редкий случай, когда возврат по акции осуществляется реальными деньгами без каких-либо условий по отыгрышу. Промо делает ставки на точный счет в РПЛ менее рискованными, особенно в матчах, где команды предположительно будут играть осторожно. Важное ограничение — ставку нужно успеть оформить до старта встречи, поэтому лайв-беттинг под условия не попадает.