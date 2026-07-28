Страховка от 0:0 на РПЛ от БК Лига Ставок: возврат ставки деньгами при нулевой ничьей

БК «Лига Ставок» предлагает игрокам редкий случай, когда возврат по акции осуществляется реальными деньгами без каких-либо условий по отыгрышу. Промо делает ставки на точный счет в РПЛ менее рискованными, особенно в матчах, где команды предположительно будут играть осторожно. Важное ограничение — ставку нужно успеть оформить до старта встречи, поэтому лайв-беттинг под условия не попадает.