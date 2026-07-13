БК Лига Ставок: фрибеты до 10 000 рублей и гаджеты за подписку на 4 канала Telegram

Чтобы попасть в число претендентов на призы, выполните все указанные шаги:

1. Оформите аккаунт в БК «Лига Ставок», если ранее не регистрировались у букмекера.

2. Подпишитесь на Telegram-каналы «Лига Ставок», «КБ», «Champions Cup | ФУТБОЛ», Real Madrid.

3. Активируйте кнопку «Участвовать» под постом об акции.

Всего разыграют 30 наград: начиная от фрибетов и заканчивая флагманской техникой Apple.