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БК Лига Ставок: фрибеты до 10 000 рублей и гаджеты за подписку на 4 канала Telegram

Обновлено:
до 10 000 ₽ + техника
Бонус
24 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
15 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет БК Лига Ставок до 10 000 рублей за подписку
  • Как отыграть бонус до 10 000 рублей от Лиги Ставок&nbsp;
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В Telegram-сообществе букмекера «Лига Ставок» стартовал розыгрыш с солидным призовым фондом. Пользователей ждут топовые гаджеты Apple, PS5, коллекционный набор LEGO и фрибеты номиналом до 10 000 рублей. Условия для участия минимальны — понадобится лишь несколько подписок и 1 клик.

Как получить фрибет БК Лига Ставок до 10 000 рублей за подписку

Чтобы попасть в число претендентов на призы, выполните все указанные шаги:

1. Оформите аккаунт в БК «Лига Ставок», если ранее не регистрировались у букмекера.

2. Подпишитесь на Telegram-каналы «Лига Ставок», «КБ», «Champions Cup | ФУТБОЛ», Real Madrid.

3. Активируйте кнопку «Участвовать» под постом об акции.

Всего разыграют 30 наград: начиная от фрибетов и заканчивая флагманской техникой Apple.

Место

Приз

1

Ноутбук MacBook Pro M5

2

Смартфон iPhone 17 Pro

3

Смартфон iPhone 17 Air

4

Игровая консоль PS5 Slim

5-10

Коллекционный набор LEGO Кубок мира

11-20

Фрибет 10 000 ₽

21-30

Фрибет 5000 ₽

Как отыграть бонус до 10 000 рублей от Лиги Ставок 

Фрибет попадает в личный кабинет победителя автоматически. Использовать его нужно в течение 15 календарных дней на ординары с любым коэффициентом, после этого срока бонус аннулируется.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от Лиги Ставок

Здесь собрана вся необходимая информация для будущих участников.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

15 дней

Срок окончания акции

07.08.2026 (16:00 МСК)

Победителей выберет рандомайзер. Результаты появятся в официальном канале букмекера.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Престижные награды — техника Apple, PS5 и коллекционное LEGO➖ Девайсы получают только 4 человека из всех участников
➕ Минимум условий 

Заключение

Розыгрыш выделяется серьезным призовым фондом — MacBook Pro M5, iPhone 17, крупные фрибеты. Из минусов — итог определяет случайный выбор, а не действия игрока. Гарантий на победу здесь нет. Но с учетом нулевой стоимости участия рискнуть однозначно стоит.

Валентин Васильев

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