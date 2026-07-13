БК Лига Ставок: фрибеты до 10 000 рублей и гаджеты за подписку на 4 канала Telegram

Партнерский проект
В Telegram-сообществе букмекера «Лига Ставок» стартовал розыгрыш с солидным призовым фондом. Пользователей ждут топовые гаджеты Apple, PS5, коллекционный набор LEGO и фрибеты номиналом до 10 000 рублей. Условия для участия минимальны — понадобится лишь несколько подписок и 1 клик.
Чтобы попасть в число претендентов на призы, выполните все указанные шаги:
1. Оформите аккаунт в БК «Лига Ставок», если ранее не регистрировались у букмекера.
2. Подпишитесь на Telegram-каналы «Лига Ставок», «КБ», «Champions Cup | ФУТБОЛ», Real Madrid.
3. Активируйте кнопку «Участвовать» под постом об акции.
Всего разыграют 30 наград: начиная от фрибетов и заканчивая флагманской техникой Apple.
Место
Приз
1
Ноутбук MacBook Pro M5
2
Смартфон iPhone 17 Pro
3
Смартфон iPhone 17 Air
4
Игровая консоль PS5 Slim
5-10
Коллекционный набор LEGO Кубок мира
11-20
Фрибет 10 000 ₽
21-30
Фрибет 5000 ₽
Фрибет попадает в личный кабинет победителя автоматически. Использовать его нужно в течение 15 календарных дней на ординары с любым коэффициентом, после этого срока бонус аннулируется.
Здесь собрана вся необходимая информация для будущих участников.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
15 дней
Срок окончания акции
07.08.2026 (16:00 МСК)
Победителей выберет рандомайзер. Результаты появятся в официальном канале букмекера.
Плюсы
Минусы
|➕ Престижные награды — техника Apple, PS5 и коллекционное LEGO
|➖ Девайсы получают только 4 человека из всех участников
|➕ Минимум условий
Розыгрыш выделяется серьезным призовым фондом — MacBook Pro M5, iPhone 17, крупные фрибеты. Из минусов — итог определяет случайный выбор, а не действия игрока. Гарантий на победу здесь нет. Но с учетом нулевой стоимости участия рискнуть однозначно стоит.