Пельменная эстафета от БК Леон: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на спорт
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Букмекерская контора «Леон» запускает акцию «Пельменная эстафета» в честь выступления Василия «Пельменя» Камоцкого на турнире Power Slap в Белграде. Организатор разыгрывает 500 000 рублей фрибетами среди 250 самых результативных бетторов. Механика проста: заключаете пари — получаете баллы, набираете больше соперников — попадаете в число победителей.
Как получить фрибет БК Леон до 100 000 рублей в рамках акции Пельменная эстафета
Чтобы претендовать на призовой фонд, нужно выполнить условия акции:
1. Оформите игровой аккаунт в БК Leon.
2. Запустите кнопку «Принять участие» на странице промоакции.
3. Заключайте одиночные пари или экспрессы на лайв- или прематч-события.
4. Следите, чтобы сумма пари была от 500 рублей, коэффициент — от 1.50.
Каждая рассчитанная ставка приносит 1 очко, независимо от исхода. Учитываются и выигрышные, и проигрышные пари. Активность продлится до 2 августа 2026 года. Итоги подведут через 2 дня после завершения.
Место
Фрибет
1
100 000 ₽
2
50 000 ₽
3
25 000 ₽
4
15 000 ₽
5
10 000 ₽
6
7500 ₽
7-10
5000 ₽
11-15
3500 ₽
16-20
3000 ₽
21-30
2500 ₽
31-50
2000 ₽
51-100
1500 ₽
101-150
1000 ₽
151-250
500 ₽
Как отыграть бонус Леон до 100 000 рублей за пари на спорт
Награда зачисляется на бонусный счет в течение 5 рабочих дней после подведения итогов. Использовать фрибет нужно целиком в 1 пари — одиночном или экспрессе. Минимальный коэффициент — от 1.30. На активацию отводится 7 дней с момента зачисления.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от Леона
Для удобства основные сведения об акции объединены в таблице.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.08.2026 (23:59 МСК)
При равных результатах учитывается скорость набора очков. Преимущество получает клиент, достигший показателя первым.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Простая система подсчета очков — засчитываются даже проигрышные пари
|➖ Кэфы ниже 1.50 не подходят для выполнения условий предложения
|➕ Сразу 250 призовых мест увеличивают шансы на попадание в топ
Заключение
«Пельменная эстафета» предлагает формат турнира без сложных требований. Игрокам нужно лишь подтвердить участие и совершать подходящие ставки, чтобы накапливать очки. По итогам промоакции 250 самых активных пользователей разделят призовой банк.