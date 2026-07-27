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Пельменная эстафета от БК Леон: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на спорт

Обновлено:
до 100 000 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Активность решает все!
  • Как получить фрибет БК Леон до 100 000 рублей в рамках акции Пельменная эстафета
  • Как отыграть бонус Леон до 100 000 рублей за пари на спорт
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от Леона
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора «Леон» запускает акцию «Пельменная эстафета» в честь выступления Василия «Пельменя» Камоцкого на турнире Power Slap в Белграде. Организатор разыгрывает 500 000 рублей фрибетами среди 250 самых результативных бетторов. Механика проста: заключаете пари — получаете баллы, набираете больше соперников — попадаете в число победителей.

Как получить фрибет БК Леон до 100 000 рублей в рамках акции Пельменная эстафета

Чтобы претендовать на призовой фонд, нужно выполнить условия акции:

1. Оформите игровой аккаунт в БК Leon.

2. Запустите кнопку «Принять участие» на странице промоакции.

3. Заключайте одиночные пари или экспрессы на лайв- или прематч-события.

4. Следите, чтобы сумма пари была от 500 рублей, коэффициент — от 1.50.

Каждая рассчитанная ставка приносит 1 очко, независимо от исхода. Учитываются и выигрышные, и проигрышные пари. Активность продлится до 2 августа 2026 года. Итоги подведут через 2 дня после завершения.

Место

Фрибет

1

100 000 ₽

2

50 000 ₽

3

25 000 ₽

4

15 000 ₽

5

10 000 ₽

6

7500 ₽

7-10

5000 ₽

11-15

3500 ₽

16-20

3000 ₽

21-30

2500 ₽

31-50

2000 ₽

51-100

1500 ₽

101-150

1000 ₽

151-250

500 ₽

Как отыграть бонус Леон до 100 000 рублей за пари на спорт

Награда зачисляется на бонусный счет в течение 5 рабочих дней после подведения итогов. Использовать фрибет нужно целиком в 1 пари — одиночном или экспрессе. Минимальный коэффициент — от 1.30. На активацию отводится 7 дней с момента зачисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от Леона

Для удобства основные сведения об акции объединены в таблице.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

02.08.2026 (23:59 МСК)

При равных результатах учитывается скорость набора очков. Преимущество получает клиент, достигший показателя первым.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Простая система подсчета очков — засчитываются даже проигрышные пари➖ Кэфы ниже 1.50 не подходят для выполнения условий предложения
➕ Сразу 250 призовых мест увеличивают шансы на попадание в топ 

Заключение

«Пельменная эстафета» предлагает формат турнира без сложных требований. Игрокам нужно лишь подтвердить участие и совершать подходящие ставки, чтобы накапливать очки. По итогам промоакции 250 самых активных пользователей разделят призовой банк.

Валентин Васильев

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