Пельменная эстафета от БК Леон: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на спорт

Чтобы претендовать на призовой фонд, нужно выполнить условия акции:

1. Оформите игровой аккаунт в БК Leon.

2. Запустите кнопку «Принять участие» на странице промоакции.

3. Заключайте одиночные пари или экспрессы на лайв- или прематч-события.

4. Следите, чтобы сумма пари была от 500 рублей, коэффициент — от 1.50.

Каждая рассчитанная ставка приносит 1 очко, независимо от исхода. Учитываются и выигрышные, и проигрышные пари. Активность продлится до 2 августа 2026 года. Итоги подведут через 2 дня после завершения.