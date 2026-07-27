Кибербонус от БК Марафон: фрибет до 5000 рублей за 10 пари на киберспорт

Чтобы претендовать на бонус, нужно выполнить 4 шага:

1. Быть клиентом БК «Марафон».

2. Присоединиться к акции «Кибербонус».

3. В течение 48 часов после активации оформить не менее 10 ставок с коэффициентом от 1.50 каждая.

4. Убедиться, что все ставки относятся к киберспорту.

Игроки могут заключать одиночные пари (прематч или лайв) либо экспрессы, где хотя бы 1 из исходов взят из раздела «Киберспорт». Размер фрибета не фиксирован. Он равен средней сумме ставок, которые засчитывались как квалифицирующие, но не может превышать 5000 рублей.