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Кибербонус от БК Марафон: фрибет до 5000 рублей за 10 пари на киберспорт

Обновлено:
до 5000 рублей
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Размер бонуса растет вместе с вашими ставками!
  • Как получить фрибет БК Марафон до 5000 рублей за ставки на киберспорт
  • Как отыграть фрибет Марафона до 5000 рублей в рамках акции Кибербонус
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Марафона
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора «Марафон» проводит акцию «Кибербонус». По ее условиям каждый участник может получить гарантированный фрибет за ставки на киберспортивные дисциплины, включая CS2 и Dota 2.

Как получить фрибет БК Марафон до 5000 рублей за ставки на киберспорт

Чтобы претендовать на бонус, нужно выполнить 4 шага:

1. Быть клиентом БК «Марафон».

2. Присоединиться к акции «Кибербонус».

3. В течение 48 часов после активации оформить не менее 10 ставок с коэффициентом от 1.50 каждая.

4. Убедиться, что все ставки относятся к киберспорту.

Игроки могут заключать одиночные пари (прематч или лайв) либо экспрессы, где хотя бы 1 из исходов взят из раздела «Киберспорт». Размер фрибета не фиксирован. Он равен средней сумме ставок, которые засчитывались как квалифицирующие, но не может превышать 5000 рублей.

Как отыграть фрибет Марафона до 5000 рублей в рамках акции Кибербонус

Начисленный фрибет можно поставить только на ординар (прематч или лайв) на любой вид спорта с коэффициентом не выше 4.00. Выигрыш по такой ставке зачисляется на счет за вычетом номинала самого фрибета. Использовать бонус нужно успеть за 7 дней с момента зачисления, иначе он сгорит.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Марафона

Для удобства основные параметры промоакции оформлены в виде таблицы.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.07.2026 (23:59 МСК)

Бонус можно совмещать с другими акциями и предложениями БК «Марафон».

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Размер фрибета зависит от активности игрока➖ Нужно успеть сделать минимум 10 ставок всего за 48 часов
➕ Подходят и одиночные пари, и экспрессы с киберспортивным событием 

Заключение

Предложение для тех, кто регулярно делает ставки на CS2, Dota 2 и другие киберспортивные дисциплины. Чтобы получить фрибет, беттору достаточно активной игры в короткий 48-часовой промежуток. Размер приза напрямую зависит от суммы ставок.

Валентин Васильев

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