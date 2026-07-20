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ГлавнаяБонусыТурнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на BLAST Bounty S2
БК ВинлайнФрибеты за депозит
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Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на BLAST Bounty S2

Обновлено:
до 250 000 ₽
Бонус
13 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет БК Winline до 250 000 рублей за пари на киберспорт
  • Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей в рамках промо BLAST Bounty S2
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 250 000 рублей от Winline
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора Winline продолжает турнирную серию BetRace и объявляет новый этап — соревнование прогнозистов на матчи BLAST Bounty S2. Механика акции не меняется: чем больше пари вы оформляете, тем выше поднимаетесь в общем зачете. Сразу 1000 участников с лучшим результатом заберут фрибеты номиналом до 250 000 рублей.

Как получить фрибет БК Winline до 250 000 рублей за пари на киберспорт

Чтобы стать участником гонки, потребуется выполнить 3 простых шага:

1. Завести игровой счет в Winline (для новых клиентов) или использовать существующий профиль.

2. Найти страницу BLAST Bounty S2 и подтвердить участие в промо.

3. Делать ставки на любые встречи чемпионата — одиночные или экспрессы.

Чтобы пари засчитывалось в рейтинг соревнования, минимальный коэффициент должен составлять 1.30. Каждая рассчитанная ставка добавляет очки и продвигает игрока по турнирной таблице.

Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей в рамках промо BLAST Bounty S2

На реализацию полученного бонуса отводится 30 суток. Отыграть фрибет можно ординарами или экспресс-пари, коэффициент которых укладывается в диапазон 1.01-10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 250 000 рублей от Winline

Ниже размещена таблица с ключевыми моментами промоакции.

Максимальный размер бонуса

250 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

03.08.2026 (09:59 МСК)

Ставки, сделанные с использованием фрибетов или через функцию выкупа, в зачет турнира не идут.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Призовые фрибеты распределяется между 1000 участниками➖ Высокие позиции в рейтинге требуют серьезного объема ставок
➕ Регистрация в турнире открыта для всех клиентов БК 

Заключение

BetRace на BLAST Bounty S2 — реальная возможность получить крупный фрибет. Формат рассчитан на тех, кто готов ставить часто и много. Чтобы попасть в число призеров, важно не только регулярно заключать пари, но и подходить к выбору исходов взвешенно.

Валентин Васильев

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