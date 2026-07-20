Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на BLAST Bounty S2

Партнерский проект
Букмекерская контора Winline продолжает турнирную серию BetRace и объявляет новый этап — соревнование прогнозистов на матчи BLAST Bounty S2. Механика акции не меняется: чем больше пари вы оформляете, тем выше поднимаетесь в общем зачете. Сразу 1000 участников с лучшим результатом заберут фрибеты номиналом до 250 000 рублей.
Чтобы стать участником гонки, потребуется выполнить 3 простых шага:
1. Завести игровой счет в Winline (для новых клиентов) или использовать существующий профиль.
2. Найти страницу BLAST Bounty S2 и подтвердить участие в промо.
3. Делать ставки на любые встречи чемпионата — одиночные или экспрессы.
Чтобы пари засчитывалось в рейтинг соревнования, минимальный коэффициент должен составлять 1.30. Каждая рассчитанная ставка добавляет очки и продвигает игрока по турнирной таблице.
На реализацию полученного бонуса отводится 30 суток. Отыграть фрибет можно ординарами или экспресс-пари, коэффициент которых укладывается в диапазон 1.01-10.00.
Ниже размещена таблица с ключевыми моментами промоакции.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
03.08.2026 (09:59 МСК)
Ставки, сделанные с использованием фрибетов или через функцию выкупа, в зачет турнира не идут.
Плюсы
Минусы
|➕ Призовые фрибеты распределяется между 1000 участниками
|➖ Высокие позиции в рейтинге требуют серьезного объема ставок
|➕ Регистрация в турнире открыта для всех клиентов БК
BetRace на BLAST Bounty S2 — реальная возможность получить крупный фрибет. Формат рассчитан на тех, кто готов ставить часто и много. Чтобы попасть в число призеров, важно не только регулярно заключать пари, но и подходить к выбору исходов взвешенно.