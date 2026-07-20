Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на BLAST Bounty S2

BetRace на BLAST Bounty S2 — реальная возможность получить крупный фрибет. Формат рассчитан на тех, кто готов ставить часто и много. Чтобы попасть в число призеров, важно не только регулярно заключать пари, но и подходить к выбору исходов взвешенно.