«Спрей на кухне» от БК Лига Ставок: фрибет 1000 рублей за ставки на киберспорт

Для зачисления награды потребуется последовательно пройти несколько этапов:

1. Зарегистрироваться в БК «Лига Ставок» или войти в уже существующий аккаунт.

2. Зайти в раздел Liga Pass.

3. Найти и открыть задание «Спрей на кухне».

4. Кликнуть кнопку подтверждения участия в миссии.

5. Совершить пари на киберспорт суммарно от 20 000 рублей при минимальном коэффициенте 1.30.

Бонус зачисляется автоматически после достижения нужного оборота. Задание доступно неограниченному кругу участников. Каждый выполнивший условия заработает фрибет.

Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 1000 рублей за пари на игры по киберспорту

Полученная бонусная ставка используется целиком на 1 ординар с коэффициентом не выше 5.00. Срок активации — 7 дней с момента зачисления. Раздел «Игры» (нарды, дартс и прочее) для отыгрыша недоступен.