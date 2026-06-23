«Спрей на кухне» от БК Лига Ставок: фрибет 1000 рублей за ставки на киберспорт

Партнерский проект
Миссия «Спрей на кухне» появилась в системе Liga Pass букмекера «Лига Ставок» и нацелена на тех, кто регулярно следит за киберспортивными событиями. Выполнив накопительное задание по сумме пари, клиент получает фрибет номиналом 1000 рублей. Пороговый объем ставок составляет 20 000 рублей.
Для зачисления награды потребуется последовательно пройти несколько этапов:
1. Зарегистрироваться в БК «Лига Ставок» или войти в уже существующий аккаунт.
2. Зайти в раздел Liga Pass.
3. Найти и открыть задание «Спрей на кухне».
4. Кликнуть кнопку подтверждения участия в миссии.
5. Совершить пари на киберспорт суммарно от 20 000 рублей при минимальном коэффициенте 1.30.
Бонус зачисляется автоматически после достижения нужного оборота. Задание доступно неограниченному кругу участников. Каждый выполнивший условия заработает фрибет.
Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 1000 рублей за пари на игры по киберспорту
Полученная бонусная ставка используется целиком на 1 ординар с коэффициентом не выше 5.00. Срок активации — 7 дней с момента зачисления. Раздел «Игры» (нарды, дартс и прочее) для отыгрыша недоступен.
До начала участия игрокам стоит убедиться в актуальности действующих ограничений.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
29.06.2026 (23:59 МСК)
Набирать оборот можно дробно. Ставки суммируются на протяжении всего периода проведения акции.
Плюсы
Минусы
|➕ Бонус гарантирован при выполнении оборота — результаты ставок не важны
|➖ Порог оборота достаточно высокий — 20 000 ₽
|➕ Нет ограничения по количеству участников
«Спрей на кухне» — понятная и прозрачная акция для любителей киберспортивных состязаний. Беттору достаточно планомерно набрать установленный оборот, и фрибет будет начислен автоматически. Оптимальный вариант для тех, кто делает ставки на киберспорт на регулярной основе.