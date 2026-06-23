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БК Лига СтавокФрибеты за депозит
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После Мейджора от БК Лига Ставок: фрибет на 5000 рублей за оборот на киберспорт

Обновлено:
5000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Новое задание в L1GA Pass уже доступно!

Полное содержание

  • Как получить фрибет за ставки на киберспорт от Liga Stavok на 5000 рублей
  • Как отыграть фрибет от Лиги Ставок на 5000 рублей по промо После Мейджора
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 5000 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

«После Мейджора» — очередное недельное испытание в программе L1GA Pass от конторы «Лига Ставок». Букмекер повышает интерес к киберспортивным событиям гарантированным фрибетом на 5000 рублей. Чтобы его получить, потребуется набрать установленный оборот на матчи по CS2, Dota 2 и другим дисциплинам.

Как получить фрибет за ставки на киберспорт от Liga Stavok на 5000 рублей

Букмекер начислит бонус при соблюдении всех пунктов:

1. Регистрация в БК «Лига Ставок».

2. Переход в раздел Liga Pass.

3. Запуск задания «После Мейджора» через плашку «Начать выполнение».

4. Набор оборота от 100 000 рублей на киберспортивные события с основного счета.

Минимальный кэф каждого купона — 1.30. Оборот накапливается постепенно: можно делать любое количество ставок, пока не будет достигнута нужная сумма. Главное — уложиться в срок действия акции.

Как отыграть фрибет от Лиги Ставок на 5000 рублей по промо После Мейджора

Подарочный бонус действует 7 дней. Потратить его разрешено только на одиночную ставку с коэффициентом не выше 5.00. Делить фрибет на несколько пари нельзя. Раздел «Игры» для использования бонуса не подходит. При выигрыше на счет поступает сумма за вычетом номинала фрибета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 5000 рублей от Лиги Ставок

Таблица содержит полный перечень требований данной акции.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

29.06.2026 (12:00 МСК)

Допускается распределение суммы пари на неограниченное количество ставок.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Лояльный коэффициент отыгрыша — x1➖ Высокий порог входа — оборот от 100 000 ₽
➕ Результат ставок не влияет на получение бонуса 

Заключение

Предложение подойдет тем, кто систематически совершает ставки на киберспорт и готов планомерно набирать оборот на протяжении недели. Требование в 100 000 рублей выглядит внушительно, однако отсутствие зависимости от результатов пари снижает барьеры. Условия отыгрыша фрибета одни из наиболее простых на рынке.

Валентин Васильев

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