После Мейджора от БК Лига Ставок: фрибет на 5000 рублей за оборот на киберспорт

Партнерский проект
«После Мейджора» — очередное недельное испытание в программе L1GA Pass от конторы «Лига Ставок». Букмекер повышает интерес к киберспортивным событиям гарантированным фрибетом на 5000 рублей. Чтобы его получить, потребуется набрать установленный оборот на матчи по CS2, Dota 2 и другим дисциплинам.
Букмекер начислит бонус при соблюдении всех пунктов:
1. Регистрация в БК «Лига Ставок».
2. Переход в раздел Liga Pass.
3. Запуск задания «После Мейджора» через плашку «Начать выполнение».
4. Набор оборота от 100 000 рублей на киберспортивные события с основного счета.
Минимальный кэф каждого купона — 1.30. Оборот накапливается постепенно: можно делать любое количество ставок, пока не будет достигнута нужная сумма. Главное — уложиться в срок действия акции.
Подарочный бонус действует 7 дней. Потратить его разрешено только на одиночную ставку с коэффициентом не выше 5.00. Делить фрибет на несколько пари нельзя. Раздел «Игры» для использования бонуса не подходит. При выигрыше на счет поступает сумма за вычетом номинала фрибета.
Таблица содержит полный перечень требований данной акции.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
29.06.2026 (12:00 МСК)
Допускается распределение суммы пари на неограниченное количество ставок.
Плюсы
Минусы
|➕ Лояльный коэффициент отыгрыша — x1
|➖ Высокий порог входа — оборот от 100 000 ₽
|➕ Результат ставок не влияет на получение бонуса
Предложение подойдет тем, кто систематически совершает ставки на киберспорт и готов планомерно набирать оборот на протяжении недели. Требование в 100 000 рублей выглядит внушительно, однако отсутствие зависимости от результатов пари снижает барьеры. Условия отыгрыша фрибета одни из наиболее простых на рынке.