После Мейджора от БК Лига Ставок: фрибет на 5000 рублей за оборот на киберспорт

Подарочный бонус действует 7 дней. Потратить его разрешено только на одиночную ставку с коэффициентом не выше 5.00. Делить фрибет на несколько пари нельзя. Раздел «Игры» для использования бонуса не подходит. При выигрыше на счет поступает сумма за вычетом номинала фрибета.