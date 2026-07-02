Приветственный бонус чемпионата мира от БК Лига Ставок: промокод до 8000 рублей

Чтобы принять участие в акции, следуйте инструкции:

1. Создайте новый аккаунт и укажите промокод VED2026.

2. Подтвердите личность в соответствии с требованиями площадки.

3. В течение 7 дней после верификации внесите на счет не менее 1000 рублей.

4. Получите первый фрибет номиналом 2000 рублей — далее откроются условия для следующих 3 бонусов.

Всего в приветственном пакете предусмотрено 4 фрибета, каждый на сумму до 2000 рублей. Бонусы начисляются по мере закрытия условий предыдущего этапа.