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Приветственный бонус чемпионата мира от БК Лига Ставок: промокод до 8000 рублей

Обновлено:
до 8000 ₽
Бонус
105 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Заберите до 8000 рублей фрибетами!

Полное содержание

  • Как получить промокод БК Лига Ставок
  • Как отыграть бонус БК Лига Ставок до 8000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 8000 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Бонусная программа БК «Лига Ставок» для новичков состоит из 4 последовательных фрибетов, суммарная стоимость которых может достигать 8000 рублей. Чтобы претендовать на награду, нужно ввести промокод VED2026 при регистрации, пройти верификацию и далее выполнять условия каждого этапа.

Как получить промокод БК Лига Ставок

Чтобы принять участие в акции, следуйте инструкции:

1. Создайте новый аккаунт и укажите промокод VED2026.

2. Подтвердите личность в соответствии с требованиями площадки.

3. В течение 7 дней после верификации внесите на счет не менее 1000 рублей.

4. Получите первый фрибет номиналом 2000 рублей — далее откроются условия для следующих 3 бонусов.

Всего в приветственном пакете предусмотрено 4 фрибета, каждый на сумму до 2000 рублей. Бонусы начисляются по мере закрытия условий предыдущего этапа.

№ фрибета

Условия получения

Сумма

1

Зарегистрироваться по промокоду V2026, пройти проверку личности, пополнить баланс от 1000 ₽

2000 ₽

2

Поставить от 1000 ₽ и прокрутить сумму ×1 от размера пари (кэф от 1.40) за 7 дней

до 2000 ₽ (50% от суммы ставки)

3

Поставить от 1000 ₽ и прокрутить сумму ×2 от размера пари (кэф от 1.40) за 7 дней

до 2000 ₽ (100% от суммы ставки)

4

Поставить от 1000 ₽ и прокрутить сумму ×3 от размера пари (кэф от 1.40) за 7 дней

до 2000 ₽ (150% от суммы ставки)

Как отыграть бонус БК Лига Ставок до 8000 рублей

Отыгрыш фрибета происходит через одиночное пари на всю сумму бонуса с кэфом до 4.50. На использование дается 7 суток.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 8000 рублей от Лиги Ставок

Для участия установлены определенные правила.

Максимальный размер бонуса

8000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

17.10.2026 (12:00 МСК)

Если клиент не успеет выполнить условия текущего этапа в отведенный срок, система автоматически переводит его на следующую стадию. Возможность получить пропущенный фрибет сгорает.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Новых клиентов ждут до 4 фрибетов в рамках 1 акции➖ Растянутый во времени, многоэтапный формат
➕ Суммарный размер вознаграждения — до 8000 ₽ 

Заключение

Серия фрибетов от «Лиги Ставок» с промокодом VED2026— прекрасный способ для новых игроков ощутимо пополнить стартовый баланс. Чтобы не потерять право на очередной бонус, рекомендуем перед участием внимательно ознакомиться с условиями каждого этапа.

Валентин Васильев

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