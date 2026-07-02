Приветственный бонус чемпионата мира от БК Лига Ставок: промокод до 8000 рублей

Партнерский проект
Бонусная программа БК «Лига Ставок» для новичков состоит из 4 последовательных фрибетов, суммарная стоимость которых может достигать 8000 рублей. Чтобы претендовать на награду, нужно ввести промокод VED2026 при регистрации, пройти верификацию и далее выполнять условия каждого этапа.
Чтобы принять участие в акции, следуйте инструкции:
1. Создайте новый аккаунт и укажите промокод VED2026.
2. Подтвердите личность в соответствии с требованиями площадки.
3. В течение 7 дней после верификации внесите на счет не менее 1000 рублей.
4. Получите первый фрибет номиналом 2000 рублей — далее откроются условия для следующих 3 бонусов.
Всего в приветственном пакете предусмотрено 4 фрибета, каждый на сумму до 2000 рублей. Бонусы начисляются по мере закрытия условий предыдущего этапа.
№ фрибета
Условия получения
Сумма
1
Зарегистрироваться по промокоду V2026, пройти проверку личности, пополнить баланс от 1000 ₽
2000 ₽
2
Поставить от 1000 ₽ и прокрутить сумму ×1 от размера пари (кэф от 1.40) за 7 дней
до 2000 ₽ (50% от суммы ставки)
3
Поставить от 1000 ₽ и прокрутить сумму ×2 от размера пари (кэф от 1.40) за 7 дней
до 2000 ₽ (100% от суммы ставки)
4
Поставить от 1000 ₽ и прокрутить сумму ×3 от размера пари (кэф от 1.40) за 7 дней
до 2000 ₽ (150% от суммы ставки)
Отыгрыш фрибета происходит через одиночное пари на всю сумму бонуса с кэфом до 4.50. На использование дается 7 суток.
Для участия установлены определенные правила.
Максимальный размер бонуса
8000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
17.10.2026 (12:00 МСК)
Если клиент не успеет выполнить условия текущего этапа в отведенный срок, система автоматически переводит его на следующую стадию. Возможность получить пропущенный фрибет сгорает.
Плюсы
Минусы
|➕ Новых клиентов ждут до 4 фрибетов в рамках 1 акции
|➖ Растянутый во времени, многоэтапный формат
|➕ Суммарный размер вознаграждения — до 8000 ₽
Серия фрибетов от «Лиги Ставок» с промокодом VED2026— прекрасный способ для новых игроков ощутимо пополнить стартовый баланс. Чтобы не потерять право на очередной бонус, рекомендуем перед участием внимательно ознакомиться с условиями каждого этапа.