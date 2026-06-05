Приветственный бонус от БК Лига Ставок до 8000 рублей

Партнерский проект
В честь Чемпионата мира по футболу 2026 букмекерская компания «Лига Ставок» запускает многоступенчатую бонусную программу для новых пользователей. В рамках предложения доступны 4 фрибета общей стоимостью до 8000 рублей. Чтобы забрать награды, достаточно создать аккаунт, подтвердить личность и последовательно выполнять требования по ставкам.
Для участия в промо выполните следующие действия:
1. Зарегистрируйтесь и активируйте профиль.
2. Пройдите обязательную идентификацию.
3. Пополните баланс минимум на 1000 рублей в течение 7 дней после верификации.
4. Получите фрибет 2000 рублей и выполняйте следующие этапы для получения еще 3 бонусов.
Приветственный пакет от БК «Лига Ставок» включает до 4 фрибетов каждый номиналом до 2000 рублей. Награды предоставляются по мере выполнения условий акции.
№ фрибета
Условия получения
Сумма
1
Зарегистрироваться, пройти идентификацию, пополнить счет от 1000 ₽ в течение 7 дней и сделать ставку от 1000 ₽
2000 ₽
2
Сделать ставку от 1000 ₽ и выполнить оборот на сумму ×1 от размера пари (коэффициент от 1.40) в течение 7 дней
до 2000 ₽ (50% от суммы ставки)
3
Сделать ставку от 1000 ₽ и выполнить оборот на сумму ×2 от размера пари (коэффициент от 1.40) в течение 7 дней
до 2000 ₽ (100% от суммы ставки)
4
Сделать ставку от 1000 ₽ и выполнить оборот на сумму ×3 от размера пари (коэффициент от 1.40) в течение 7 дней
до 2000 ₽ (150% от суммы ставки)
Фрибет отыгрывается путем заключения одиночного пари на сумму всего бонуса с кэфом до 4.50. Срок действия — 7 дней.
Для бетторов предусмотрены отдельные ограничения.
Максимальный размер бонуса
8000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
17.10.2026 (12:00 МСК)
Если игрок не успевает выполнить условия этапа в срок, он автоматически переводится на следующую стадию. Шанс на предыдущий фрибет при этом теряется.
Плюсы
Минусы
|➕ Сразу 4 фрибета за 1 акцию
|➖ Длинная поэтапная механика
|➕ Общий размер наград может достигать до 8000 ₽
Приветственные фрибеты Liga Stavok помогают новым клиентам заметно увеличить стартовый баланс. Чтобы использовать предложение максимально эффективно, важно заранее изучить условия предложения.