Приветственный бонус от БК Лига Ставок до 8000 рублей

Для участия в промо выполните следующие действия:

1. Зарегистрируйтесь и активируйте профиль.

2. Пройдите обязательную идентификацию.

3. Пополните баланс минимум на 1000 рублей в течение 7 дней после верификации.

4. Получите фрибет 2000 рублей и выполняйте следующие этапы для получения еще 3 бонусов.

Приветственный пакет от БК «Лига Ставок» включает до 4 фрибетов каждый номиналом до 2000 рублей. Награды предоставляются по мере выполнения условий акции.