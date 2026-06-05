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Приветственный бонус от БК Лига Ставок до 8000 рублей

Обновлено:
до 8000 ₽
Бонус
133 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Регистрируйтесь и забирайте до 8000 рублей!

Полное содержание

  • Как получить приветственные фрибеты БК Лига Ставок до 8000 рублей
  • Как отыграть бонус БК Лига Ставок до 8000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 8000 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В честь Чемпионата мира по футболу 2026 букмекерская компания «Лига Ставок» запускает многоступенчатую бонусную программу для новых пользователей. В рамках предложения доступны 4 фрибета общей стоимостью до 8000 рублей. Чтобы забрать награды, достаточно создать аккаунт, подтвердить личность и последовательно выполнять требования по ставкам.

Как получить приветственные фрибеты БК Лига Ставок до 8000 рублей

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Для участия в промо выполните следующие действия:

1. Зарегистрируйтесь и активируйте профиль.

2. Пройдите обязательную идентификацию.

3. Пополните баланс минимум на 1000 рублей в течение 7 дней после верификации.

4. Получите фрибет 2000 рублей и выполняйте следующие этапы для получения еще 3 бонусов.

Приветственный пакет от БК «Лига Ставок» включает до 4 фрибетов каждый номиналом до 2000 рублей. Награды предоставляются по мере выполнения условий акции.

№ фрибета

Условия получения

Сумма

1

Зарегистрироваться, пройти идентификацию, пополнить счет от 1000 ₽ в течение 7 дней и сделать ставку от 1000 ₽

2000 ₽

2

Сделать ставку от 1000 ₽ и выполнить оборот на сумму ×1 от размера пари (коэффициент от 1.40) в течение 7 дней

до 2000 ₽ (50% от суммы ставки)

3

Сделать ставку от 1000 ₽ и выполнить оборот на сумму ×2 от размера пари (коэффициент от 1.40) в течение 7 дней

до 2000 ₽ (100% от суммы ставки)

4

Сделать ставку от 1000 ₽ и выполнить оборот на сумму ×3 от размера пари (коэффициент от 1.40) в течение 7 дней

до 2000 ₽ (150% от суммы ставки)

Как отыграть бонус БК Лига Ставок до 8000 рублей

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Фрибет отыгрывается путем заключения одиночного пари на сумму всего бонуса с кэфом до 4.50. Срок действия — 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 8000 рублей от Лиги Ставок

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Для бетторов предусмотрены отдельные ограничения.

Максимальный размер бонуса

8000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

17.10.2026 (12:00 МСК)

Если игрок не успевает выполнить условия этапа в срок, он автоматически переводится на следующую стадию. Шанс на предыдущий фрибет при этом теряется.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Сразу 4 фрибета за 1 акцию➖ Длинная поэтапная механика
➕ Общий размер наград может достигать до 8000 ₽ 

Заключение

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Приветственные фрибеты Liga Stavok помогают новым клиентам заметно увеличить стартовый баланс. Чтобы использовать предложение максимально эффективно, важно заранее изучить условия предложения.

Валентин Васильев

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