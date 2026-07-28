Турнир Лига Наций от БК Liga Stavok: фрибеты до 20 000 рублей за пари на волейбол
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К старту финального раунда волейбольной Лиги наций букмекер Liga Stavok приготовил тематическое соревнование. Организаторы выделили под раздачу 200 000 рублей фрибетами. Их распределят среди 100 лучших участников турнирной таблицы. Тот, кто окажется на вершине рейтинга, заберет 20 000 рублей.
Как получить фрибет в турнире Лига наций от Liga Stavok до 20 000 рублей
Путь к награде выглядит так:
1. Откройте счет в «Лиге Ставок», если аккаунта пока нет.
2. Кликните по кнопке «Участвовать» на странице турнира.
3. Делайте пари на волейбольные встречи Лиги наций.
К зачету допускаются пари от 100 рублей с коэффициентом не ниже 1.25. Формат ставки роли не играет — подойдут и одиночные, и экспрессы. Системы и пари, оформленные бонусными средствами, из зачета исключены.
Количество очков привязано к чистой прибыли — разнице между итоговой выплатой и первоначальной суммой ставки. Отдельная система бонусных множителей поощряет тех, кто рискует на высоких коэффициентах.
Кэф
Бустер
от 3.00 до 4.99
1,25
до 6.99
1,50
до 9.99
2,00
от 10.00
2,50
Соревнование продлится до 3 августа 12:00 МСК. После этого 100 лидеров получат вознаграждение согласно занятой позиции.
Место
Фрибет
1
20 000 ₽
2
15 000 ₽
3
12 000 ₽
4
10 000 ₽
5
8000 ₽
6
7000 ₽
7
6000 ₽
8
5000 ₽
9
4000 ₽
10
3000 ₽
11-20
2000 ₽
21-40
1500 ₽
41-60
1300 ₽
61-80
1000 ₽
81-100
700 ₽
Как отыграть фрибет за турнир Лига наций в БК Liga Stavok до 20 000 рублей
Начисление бонуса произойдет в день завершения турнира, не позже 18:00 МСК. Срок его действия составит 1 неделю. Фрибет разрешено ставить на событие с любым коэффициентом. Единственное требование к отыгрышу — тип пари ординар. При удачном исходе на баланс зачислится чистая прибыль без учета номинала самого фрибета.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 20 000 рублей от Лиги Ставок
Перейдем к подробному описанию условий предложения.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
03.08.2026 (12:00 МСК)
Множитель влияет исключительно на турнирный счет игрока. На реальную сумму выигрыша он не распространяется.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибет можно поставить на любые события
|➖ Топовые позиции требуют серьезного объема ставок
|➕ Множители позволяют быстрее расти в рейтинге за счет высоких кэфов
Заключение
В китайском Нинбо стартовал финальный этап волейбольной Лиги наций. В турнире от Liga Stavok бетторов ожидает сразу 100 призовых мест. Бустеры дают шанс быстро набрать очки для попадания в топ.