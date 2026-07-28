Турнир Лига Наций от БК Liga Stavok: фрибеты до 20 000 рублей за пари на волейбол

Путь к награде выглядит так:

1. Откройте счет в «Лиге Ставок», если аккаунта пока нет.

2. Кликните по кнопке «Участвовать» на странице турнира.

3. Делайте пари на волейбольные встречи Лиги наций.

К зачету допускаются пари от 100 рублей с коэффициентом не ниже 1.25. Формат ставки роли не играет — подойдут и одиночные, и экспрессы. Системы и пари, оформленные бонусными средствами, из зачета исключены.

Количество очков привязано к чистой прибыли — разнице между итоговой выплатой и первоначальной суммой ставки. Отдельная система бонусных множителей поощряет тех, кто рискует на высоких коэффициентах.

Кэф Бустер от 3.00 до 4.99 1,25 до 6.99 1,50 до 9.99 2,00 от 10.00 2,50

Соревнование продлится до 3 августа 12:00 МСК. После этого 100 лидеров получат вознаграждение согласно занятой позиции.