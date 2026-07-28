Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыТурнир Лига Наций от БК Liga Stavok: фрибеты до 20 000 рублей за пари на волейбол
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
logo

Турнир Лига Наций от БК Liga Stavok: фрибеты до 20 000 рублей за пари на волейбол

Обновлено:
до 20 000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Больше победных ставок — выше фрибет!
  • Как получить фрибет в турнире Лига наций от Liga Stavok до 20 000 рублей
  • Как отыграть фрибет за турнир Лига наций в БК Liga Stavok до 20 000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 20 000 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

К старту финального раунда волейбольной Лиги наций букмекер Liga Stavok приготовил тематическое соревнование. Организаторы выделили под раздачу 200 000 рублей фрибетами. Их распределят среди 100 лучших участников турнирной таблицы. Тот, кто окажется на вершине рейтинга, заберет 20 000 рублей.

Как получить фрибет в турнире Лига наций от Liga Stavok до 20 000 рублей

Путь к награде выглядит так:

1. Откройте счет в «Лиге Ставок», если аккаунта пока нет.

2. Кликните по кнопке «Участвовать» на странице турнира.

3. Делайте пари на волейбольные встречи Лиги наций.

К зачету допускаются пари от 100 рублей с коэффициентом не ниже 1.25. Формат ставки роли не играет — подойдут и одиночные, и экспрессы. Системы и пари, оформленные бонусными средствами, из зачета исключены.

Количество очков привязано к чистой прибыли — разнице между итоговой выплатой и первоначальной суммой ставки. Отдельная система бонусных множителей поощряет тех, кто рискует на высоких коэффициентах.

Кэф

Бустер

от 3.00 до 4.99

1,25

до 6.99

1,50

до 9.99

2,00

от 10.00

2,50

Соревнование продлится до 3 августа 12:00 МСК. После этого 100 лидеров получат вознаграждение согласно занятой позиции.

Место

Фрибет

1

20 000 ₽

2

15 000 ₽

3

12 000 ₽

4

10 000 ₽

5

8000 ₽

6

7000 ₽

7

6000 ₽

8

5000 ₽

9

4000 ₽

10

3000 ₽

11-20

2000 ₽

21-40

1500 ₽

41-60

1300 ₽

61-80

1000 ₽

81-100

700 ₽

Как отыграть фрибет за турнир Лига наций в БК Liga Stavok до 20 000 рублей

Начисление бонуса произойдет в день завершения турнира, не позже 18:00 МСК. Срок его действия составит 1 неделю. Фрибет разрешено ставить на событие с любым коэффициентом. Единственное требование к отыгрышу — тип пари ординар. При удачном исходе на баланс зачислится чистая прибыль без учета номинала самого фрибета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 20 000 рублей от Лиги Ставок

Перейдем к подробному описанию условий предложения.

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

03.08.2026 (12:00 МСК)

Множитель влияет исключительно на турнирный счет игрока. На реальную сумму выигрыша он не распространяется.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибет можно поставить на любые события➖ Топовые позиции требуют серьезного объема ставок
➕ Множители позволяют быстрее расти в рейтинге за счет высоких кэфов 

Заключение

В китайском Нинбо стартовал финальный этап волейбольной Лиги наций. В турнире от Liga Stavok бетторов ожидает сразу 100 призовых мест. Бустеры дают шанс быстро набрать очки для попадания в топ.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer154 дней 23 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 23 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer154 дней 23 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer154 дней 23 часов
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer154 дней 23 часов
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё