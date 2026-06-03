Кэфер: Начало от БК Лига Ставок: 1000 рублей за пари на киберспорт в рамках L1GA PASS

Акция «Кэфер: Начало» от букмекерской компании «Лига Ставок» входит в экосистему L1ga PASS и рассчитана на аудиторию поклонников киберспорта. Суть задания — накопить оборот ставок на CS2, Dota 2 и другие дисциплины сумму от 20 000 рублей. При выполнении условий игрок получает гарантированный фрибет номиналом 1000 рублей.