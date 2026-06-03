Кэфер: Начало от БК Лига Ставок: 1000 рублей за пари на киберспорт в рамках L1GA PASS

Партнерский проект
Акция «Кэфер: Начало» от букмекерской компании «Лига Ставок» входит в экосистему L1ga PASS и рассчитана на аудиторию поклонников киберспорта. Суть задания — накопить оборот ставок на CS2, Dota 2 и другие дисциплины сумму от 20 000 рублей. При выполнении условий игрок получает гарантированный фрибет номиналом 1000 рублей.
Игрокам важно следовать установленным условиям:
1. Создать аккаунт в «Лиге Ставок», если он отсутствует.
2. Перейти в систему Liga PASS.
3. Найти миссию «Кэфер: Начало».
4. Запустить выполнение.
5. Заключить ставки на киберспорт от 20 000 рублей с коэффициентом 1.30 и выше.
Участникам не ограничивают количество пари. Главное — выполнить требуемый общий объем.
Фрибет дает право на 1 ставку-ординар без привязки к коэффициенту или событию. Срок действия ограничен 7 днями после зачисления на счет.
Перед участием рекомендуется внимательно ознакомиться с актуальными характеристиками розыгрыша.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.06.2026 (12:00 МСК)
Для тех, кто рассчитывает на более крупный фрибет, предусмотрено предложение «Возрождение кэфера».
Плюсы
Минусы
|➕ Упор сделан на объем ставок, а не на их результат
|➖ Узкое направление — учитываются только киберспортивные события
|➕ фрибет можно пустить в ход на любое событие без лимитов по кэфу
Восприятие акции зависит от стиля игры. Активным бетторам она может показаться удобной, осторожным — избыточно затратной по обороту.