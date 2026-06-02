Возрождение кэфера от БК Лига Ставок: фрибет 5000 рублей за ставки на киберспорт

Заработать акционный приз смогут только те пользователи, которые выполнят все 4 установленных требования:

1. Стали клиентом БК «Лига Ставок» и вошли в личный кабинет.

2. Нашли в Liga Pass специальное задание «Возрождение кэфера».

3. Нажали на кнопку активации миссии.

4. Оформили ординары и экспрессы на киберспорт на общую сумму от 100 000 рублей с коэффициентами от 1.30 и выше.

Как только задание будет выполнено, букмекер автоматически вознаградит участника фрибетом на 5000 рублей. Для выполнения условий разрешается оформлять столько пари, сколько потребуется.