Возрождение кэфера от БК Лига Ставок: фрибет 5000 рублей за ставки на киберспорт

Партнерский проект
Контора «Лига Ставок» добавила в программу лояльности Liga Pass новое задание «Возрождение кэфера». Участникам необходимо за 7 дней совершить ставок на киберспорт в объеме 100 000 рублей. За успешное выполнение букмекер начислит победителям фрибет номиналом 5000 рублей.
Заработать акционный приз смогут только те пользователи, которые выполнят все 4 установленных требования:
1. Стали клиентом БК «Лига Ставок» и вошли в личный кабинет.
2. Нашли в Liga Pass специальное задание «Возрождение кэфера».
3. Нажали на кнопку активации миссии.
4. Оформили ординары и экспрессы на киберспорт на общую сумму от 100 000 рублей с коэффициентами от 1.30 и выше.
Как только задание будет выполнено, букмекер автоматически вознаградит участника фрибетом на 5000 рублей. Для выполнения условий разрешается оформлять столько пари, сколько потребуется.
Игроку отводится 1 неделя на использование полученного фрибета. Бонус нельзя распределить на несколько пари, его необходимо поставить 1 ординаром с любым доступным коэффициентом.
Основная информация о промопредложении представлена в наглядной таблице.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.06.2026 (12:00 МСК)
В сегменте хоккея запущено аналогичное по механике предложение «Первое звено».
Плюсы
Минусы
|➕ Четкая структура задания и предсказуемый результат в виде фрибета на 5000 рублей
|➖ Достаточно высокий порог по обороту ставок
|➕ Участвовать в акции вправе каждый клиент БК без исключений
Промоакция отличается понятной механикой и фиксированным вознаграждением. Стоит учитывать, что для получения приза требуется значительный объем пари, что может не подойти для игроков с ограниченным бюджетом.