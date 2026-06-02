Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний



ГлавнаяБонусыВозрождение кэфера от БК Лига Ставок: фрибет 5000 рублей за ставки на киберспорт
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
logo

Возрождение кэфера от БК Лига Ставок: фрибет 5000 рублей за ставки на киберспорт

Обновлено:
5000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Приз за активность в киберспортивной линии!

Полное содержание

  • Как получить фрибет за ставки на киберспорт от Liga Stavok на 5000 рублей
  • Как отыграть фрибет от Лиги Ставок на 5000 рублей по промо Возрождение кэфера
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 5000 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Контора «Лига Ставок» добавила в программу лояльности Liga Pass новое задание «Возрождение кэфера». Участникам необходимо за 7 дней совершить ставок на киберспорт в объеме 100 000 рублей. За успешное выполнение букмекер начислит победителям фрибет номиналом 5000 рублей.

Как получить фрибет за ставки на киберспорт от Liga Stavok на 5000 рублей

Свернуть

Заработать акционный приз смогут только те пользователи, которые выполнят все 4 установленных требования:

1. Стали клиентом БК «Лига Ставок» и вошли в личный кабинет.

2. Нашли в Liga Pass специальное задание «Возрождение кэфера».

3. Нажали на кнопку активации миссии.

4. Оформили ординары и экспрессы на киберспорт на общую сумму от 100 000 рублей с коэффициентами от 1.30 и выше.

Как только задание будет выполнено, букмекер автоматически вознаградит участника фрибетом на 5000 рублей. Для выполнения условий разрешается оформлять столько пари, сколько потребуется.

Как отыграть фрибет от Лиги Ставок на 5000 рублей по промо Возрождение кэфера

Свернуть

Игроку отводится 1 неделя на использование полученного фрибета. Бонус нельзя распределить на несколько пари, его необходимо поставить 1 ординаром с любым доступным коэффициентом.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 5000 рублей от Лиги Ставок

Свернуть

Основная информация о промопредложении представлена в наглядной таблице.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

08.06.2026 (12:00 МСК)

В сегменте хоккея запущено аналогичное по механике предложение «Первое звено».

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Четкая структура задания и предсказуемый результат в виде фрибета на 5000 рублей➖ Достаточно высокий порог по обороту ставок
➕ Участвовать в акции вправе каждый клиент БК без исключений 

Заключение

Свернуть

Промоакция отличается понятной механикой и фиксированным вознаграждением. Стоит учитывать, что для получения приза требуется значительный объем пари, что может не подойти для игроков с ограниченным бюджетом.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer211 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer27 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer211 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer211 дней 4 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer211 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё