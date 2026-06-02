Первое звено от Лиги Ставок: фрибет на 2500 рублей за ставки на хоккейные игры

Фрибет разблокируется после выполнения беттором условий акции:

1. Авторизации в букмекерской системе.

2. Включения участия в L1ga PASS.

3. Нахождения в хоккейном разделе задание «Первое звено» и согласия с условиями.

4. Набора оборота пари 50 000 рублей на хоккейных событиях с кэфами выше 1.30.

Контора устанавливает накопительный принцип выполнения. Задание можно закрыть постепенно или сразу, но только до завершения срока акции.