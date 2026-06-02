Первое звено от Лиги Ставок: фрибет на 2500 рублей за ставки на хоккейные игры

Партнерский проект
В хоккейном разделе Liga Pass от «Лиги Ставок» доступна свежая недельная акция «Первое звено». Игрокам необходимо сделать суммарный оборот пари на хоккей в 50 000 рублей. После выполнения всех требований игроку начисляется фиксированный приз на 2500 рублей.
Фрибет разблокируется после выполнения беттором условий акции:
1. Авторизации в букмекерской системе.
2. Включения участия в L1ga PASS.
3. Нахождения в хоккейном разделе задание «Первое звено» и согласия с условиями.
4. Набора оборота пари 50 000 рублей на хоккейных событиях с кэфами выше 1.30.
Контора устанавливает накопительный принцип выполнения. Задание можно закрыть постепенно или сразу, но только до завершения срока акции.
Беттору начисляется фрибет на 7 дней после выполнения условий. Приз не подлежит дроблению и допускается к использованию в пари с любым коэффициентом.
Полный обзор промоакции представлен в формате единой таблицы.
Максимальный размер бонуса
2500 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.06.2026 (12:00 МСК)
Для выполнения миссии подходят только ставки на хоккей, остальные виды спорта исключены из участия.
Плюсы
Минусы
|➕ Акция понятная и структурированная — игрок сразу видит цель и конечный бонус
|➖ Высокий порог оборота может быть сложным для части игроков
|➕ Можно выполнить требования как 1 ставкой, так и серией пари
После завершения Кубка Гагарина и чемпионата мира по хоккею линия букмекера заметно сократилась. Из-за этого выполнить недельное задание становится сложнее.