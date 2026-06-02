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ГлавнаяБонусыПервое звено от Лиги Ставок: фрибет на 2500 рублей за ставки на хоккейные игры
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
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Первое звено от Лиги Ставок: фрибет на 2500 рублей за ставки на хоккейные игры

Обновлено:
2500 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ловите недельное задание в Liga Pass!

Полное содержание

  • Как получить фрибет за пари на хоккейные встречи от Лиги Ставок на 2500 рублей
  • Как отыграть фрибет от Лиги Ставок на 2500 в рамках промо Первое звено
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2500 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В хоккейном разделе Liga Pass от «Лиги Ставок» доступна свежая недельная акция «Первое звено». Игрокам необходимо сделать суммарный оборот пари на хоккей в 50 000 рублей. После выполнения всех требований игроку начисляется фиксированный приз на 2500 рублей.

Как получить фрибет за пари на хоккейные встречи от Лиги Ставок на 2500 рублей

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Фрибет разблокируется после выполнения беттором условий акции:

1. Авторизации в букмекерской системе.

2. Включения участия в L1ga PASS.

3. Нахождения в хоккейном разделе задание «Первое звено» и согласия с условиями.

4. Набора оборота пари 50 000 рублей на хоккейных событиях с кэфами выше 1.30.

Контора устанавливает накопительный принцип выполнения. Задание можно закрыть постепенно или сразу, но только до завершения срока акции.

Как отыграть фрибет от Лиги Ставок на 2500 в рамках промо Первое звено

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Беттору начисляется фрибет на 7 дней после выполнения условий. Приз не подлежит дроблению и допускается к использованию в пари с любым коэффициентом.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2500 рублей от Лиги Ставок

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Полный обзор промоакции представлен в формате единой таблицы.

Максимальный размер бонуса

2500 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

08.06.2026 (12:00 МСК)

Для выполнения миссии подходят только ставки на хоккей, остальные виды спорта исключены из участия.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Акция понятная и структурированная — игрок сразу видит цель и конечный бонус➖ Высокий порог оборота может быть сложным для части игроков
➕ Можно выполнить требования как 1 ставкой, так и серией пари 

Заключение

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После завершения Кубка Гагарина и чемпионата мира по хоккею линия букмекера заметно сократилась. Из-за этого выполнить недельное задание становится сложнее.

Валентин Васильев

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