Темный кэфер от БК Лига Ставок: фрибет до 2500 рублей за оборот пари на киберспорт

Бонус станет доступен только тем пользователям, которые полностью закроют все этапы задания по очереди. От клиентов ждут:

1. Прохождения регистрации на платформе «Лига Ставок».

2. Перехода в меню программы лояльности Liga Pass.

3. Выбора карточки «Темный Кэфер» и подтверждения участия.

4. Оборота пари на киберспортивные события на сумму от 50 000 рублей с соблюдением коэффициента от 1.30.

БК выплатит фрибет на сумму 2500 рублей каждому пользователю, закрывшему задание в полном объеме. Ограничений по количеству призов правила не предусматривают.