Темный кэфер от БК Лига Ставок: фрибет до 2500 рублей за оборот пари на киберспорт

Партнерский проект
Промоакция «Темный кэфер» от БК «Лига Ставок» дает возможность заработать фрибет номиналом 2500 рублей. В рамках задания Liga Pass пользователям предстоит сделать объем ставок на 50 000 рублей на киберспортивную линию. После выполнения требований бонус моментально будет начислен игроку.
Бонус станет доступен только тем пользователям, которые полностью закроют все этапы задания по очереди. От клиентов ждут:
1. Прохождения регистрации на платформе «Лига Ставок».
2. Перехода в меню программы лояльности Liga Pass.
3. Выбора карточки «Темный Кэфер» и подтверждения участия.
4. Оборота пари на киберспортивные события на сумму от 50 000 рублей с соблюдением коэффициента от 1.30.
БК выплатит фрибет на сумму 2500 рублей каждому пользователю, закрывшему задание в полном объеме. Ограничений по количеству призов правила не предусматривают.
Фрибет разрешено поставить на любое событие в формате одиночного пари, независимо от коэффициента. Срок действия бонуса ограничен 1 неделей с даты начисления.
Редакция советуют предварительно ознакомиться с действующими правилами промоакции.
Максимальный размер бонуса
2500 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.06.2026 (23:59 МСК)
Каждый соответствующий условиям купон идет в зачет, даже если ставка завершилась проигрышем.
Плюсы
Минусы
|➕ Награда без розыгрышей и ограничений по количеству победителей
|➖ Оборот в 50 000 рублей может оказаться слишком высоким для игроков с небольшим банкроллом
|➕ Кэф 1.30 позволяет без труда подобрать подходящие события в линии
Для «Лиги Ставок» подобные акции уже стали регулярной частью программы лояльности. От игрока требуется лишь выполнить необходимый оборот пари, после чего гарантированный приз будет зачислен на баланс. Главным соперником для беттора здесь становится только собственная дисциплина.