Гонка от БК PARI: фрибеты до 60 000 рублей за ставки на настольный теннис и симуляторы

Стать участником акции и побороться за бонусы можно после выполнения базовых требований:

1. Зарегистрировать игровой счет в PARI, если его еще нет.

2. Запустить участие на странице промоакции.

3. Заключать пари от 100 рублей с кэфом от 1.30 на предусмотренные правилами рынки.

4. Копить турнирные очки и претендовать на 1 из призовых фрибетов.

Турнирные баллы формируются по простой схеме — коэффициент ставки умножается на ее сумму. Кэфы выше 50.00 в расчет не принимаются.

Участников ждет солидный призовой банк в размере 1 000 000 рублей. После завершения соревнований букмекер начислит фрибеты игрокам из топ-200 лидерборда. Главный победитель заберет бонус номиналом 60 000 рублей.