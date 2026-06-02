Гонка от БК PARI: фрибеты до 60 000 рублей за ставки на настольный теннис и симуляторы

Партнерский проект
Букмекер PARI предлагает клиентам побороться за долю призового фонда в рамках промоакции «Гонка». Для получения награды достаточно делать ставки на пинг-понг и спортивные симуляторы и зарабатывать баллы, которые формируют итоговый рейтинг участников.
Стать участником акции и побороться за бонусы можно после выполнения базовых требований:
1. Зарегистрировать игровой счет в PARI, если его еще нет.
2. Запустить участие на странице промоакции.
3. Заключать пари от 100 рублей с кэфом от 1.30 на предусмотренные правилами рынки.
4. Копить турнирные очки и претендовать на 1 из призовых фрибетов.
Турнирные баллы формируются по простой схеме — коэффициент ставки умножается на ее сумму. Кэфы выше 50.00 в расчет не принимаются.
Участников ждет солидный призовой банк в размере 1 000 000 рублей. После завершения соревнований букмекер начислит фрибеты игрокам из топ-200 лидерборда. Главный победитель заберет бонус номиналом 60 000 рублей.
На реализацию бонуса отводится 5 дней с даты начисления. Фрибет предназначен для 1 ставки на любой спортивный рынок с коэффициентом не выше 3.00. Игрок может самостоятельно выбрать между ординаром и экспрессом.
Для удобства сведения о фрибете и порядке его использования вынесены в таблицу.
Максимальный размер бонуса
60 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
5 дней
Срок окончания акции
07.06.2026 (23:59 МСК)
В случае выявления подозрительной активности организатор имеет право отказать в предоставлении бонусов или отменить результаты участия.
Плюсы
Минусы
|➕ Не требуется выигрывать ставки для начисления очков
|➖ Акция распространяется только на пари на настольный теннис и симуляторы
|➕ Текущую позицию можно отслеживать в рейтинге на сайте или в приложении
В прошлых розыгрышах «Гонки» чаще использовались ставки на футбол и теннис. Сейчас акцент сместился в сторону пинг-понга и симуляторов. Концепция турнира при этом не изменилась. Чтобы претендовать на победу, по-прежнему необходимо поддерживать высокий объем пари.