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ГлавнаяБонусыГонка от БК PARI: фрибеты до 60 000 рублей за ставки на настольный теннис и симуляторы
БК PARIФрибеты за депозит
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Гонка от БК PARI: фрибеты до 60 000 рублей за ставки на настольный теннис и симуляторы

Обновлено:
до 60 000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет PARI до 60 000 рублей за ставки на настольный теннис и симуляторы
  • Как отыграть бонус PARI до 60 000 рублей в рамках промо Гонка
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 60 000 рублей от PARI
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер PARI предлагает клиентам побороться за долю призового фонда в рамках промоакции «Гонка». Для получения награды достаточно делать ставки на пинг-понг и спортивные симуляторы и зарабатывать баллы, которые формируют итоговый рейтинг участников.

Как получить фрибет PARI до 60 000 рублей за ставки на настольный теннис и симуляторы

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Стать участником акции и побороться за бонусы можно после выполнения базовых требований:

1. Зарегистрировать игровой счет в PARI, если его еще нет.

2. Запустить участие на странице промоакции.

3. Заключать пари от 100 рублей с кэфом от 1.30 на предусмотренные правилами рынки.

4. Копить турнирные очки и претендовать на 1 из призовых фрибетов.

Турнирные баллы формируются по простой схеме — коэффициент ставки умножается на ее сумму. Кэфы выше 50.00 в расчет не принимаются.

Участников ждет солидный призовой банк в размере 1 000 000 рублей. После завершения соревнований букмекер начислит фрибеты игрокам из топ-200 лидерборда. Главный победитель заберет бонус номиналом 60 000 рублей.

Как отыграть бонус PARI до 60 000 рублей в рамках промо Гонка

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На реализацию бонуса отводится 5 дней с даты начисления. Фрибет предназначен для 1 ставки на любой спортивный рынок с коэффициентом не выше 3.00. Игрок может самостоятельно выбрать между ординаром и экспрессом.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 60 000 рублей от PARI

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Для удобства сведения о фрибете и порядке его использования вынесены в таблицу.

Максимальный размер бонуса

60 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

5 дней

Срок окончания акции

07.06.2026 (23:59 МСК)

В случае выявления подозрительной активности организатор имеет право отказать в предоставлении бонусов или отменить результаты участия.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Не требуется выигрывать ставки для начисления очков➖ Акция распространяется только на пари на настольный теннис и симуляторы
➕ Текущую позицию можно отслеживать в рейтинге на сайте или в приложении 

Заключение

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В прошлых розыгрышах «Гонки» чаще использовались ставки на футбол и теннис. Сейчас акцент сместился в сторону пинг-понга и симуляторов. Концепция турнира при этом не изменилась. Чтобы претендовать на победу, по-прежнему необходимо поддерживать высокий объем пари.

Валентин Васильев

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