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ГлавнаяБонусыФрибет за Монако от БК BetBoom: розыгрыш 1 000 000 рублей за пари на Формулу-1
БК BetBoomФрибеты за депозит
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Фрибет за Монако от БК BetBoom: розыгрыш 1 000 000 рублей за пари на Формулу-1

Обновлено:
до 1 000 000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить бонус BetBoom до 1 000 000 рублей в рамках акции Фрибет за Монако
  • Как отыграть бонус BetBoom до 1 000 000 рублей за пари на Formula 1
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер BetBoom предлагает клиентам специальное промо к Гран-при Монако с фиксированным призовым фондом в 1 000 000 рублей. Каждый игрок, выполнивший условия промо, забирает свою часть банка. Для участия достаточно совершить пари на гонку.

Как получить бонус BetBoom до 1 000 000 рублей в рамках акции Фрибет за Монако

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Статус участника присваивается после завершения цепочки условий:

1. Создайте аккаунт в букмекерской компании BetBoom.

2. Зайдите во вкладку «Фрибет за Монако».

3. Включите акцию.

4. Заключите пари на любое событие Формулы-1 до 7 июня.

Ставка должна быть не меньше 1000 рублей. Требования к минимальному кэфу отсутствуют. Общая сумма в 1 000 000 рублей делится поровну среди всех, кто выполнил требования. Точный номинал бонуса становится известен только после окончания промоакции.

Как отыграть бонус BetBoom до 1 000 000 рублей за пари на Formula 1

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Бонусная ставка подходит для ординаров и экспрессов в границах кэфов 1.30-3.50. Срок действия ограничен 7 днями с момента получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от BetBoom

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Главные нюансы промо, которые необходимо знать заранее.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

07.06.2026 (23:59 МСК)

Оформление 2 пари вместо 1 позволяет увеличить сумму фрибета вдвое.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Механика участия без лишних этапов➖ Точный номинал бонуса становится известен только после завершения промо
➕ Возможность увеличить потенциальный фрибет за счет дополнительной активности 

Заключение

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Фрибеты доступны всем участникам акции. Игроку достаточно сделать 1 ставку на Гран-при Монако. В сезоне 2026 года каждая гонка Формулы-1 сопровождается отдельной активностью от букмекера.

Валентин Васильев

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