Фрибет за Монако от БК BetBoom: розыгрыш 1 000 000 рублей за пари на Формулу-1

Партнерский проект
Букмекер BetBoom предлагает клиентам специальное промо к Гран-при Монако с фиксированным призовым фондом в 1 000 000 рублей. Каждый игрок, выполнивший условия промо, забирает свою часть банка. Для участия достаточно совершить пари на гонку.
Статус участника присваивается после завершения цепочки условий:
1. Создайте аккаунт в букмекерской компании BetBoom.
2. Зайдите во вкладку «Фрибет за Монако».
3. Включите акцию.
4. Заключите пари на любое событие Формулы-1 до 7 июня.
Ставка должна быть не меньше 1000 рублей. Требования к минимальному кэфу отсутствуют. Общая сумма в 1 000 000 рублей делится поровну среди всех, кто выполнил требования. Точный номинал бонуса становится известен только после окончания промоакции.
Бонусная ставка подходит для ординаров и экспрессов в границах кэфов 1.30-3.50. Срок действия ограничен 7 днями с момента получения.
Главные нюансы промо, которые необходимо знать заранее.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
07.06.2026 (23:59 МСК)
Оформление 2 пари вместо 1 позволяет увеличить сумму фрибета вдвое.
Плюсы
Минусы
|➕ Механика участия без лишних этапов
|➖ Точный номинал бонуса становится известен только после завершения промо
|➕ Возможность увеличить потенциальный фрибет за счет дополнительной активности
Фрибеты доступны всем участникам акции. Игроку достаточно сделать 1 ставку на Гран-при Монако. В сезоне 2026 года каждая гонка Формулы-1 сопровождается отдельной активностью от букмекера.