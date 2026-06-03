Фрибет за Монако от БК BetBoom: розыгрыш 1 000 000 рублей за пари на Формулу-1

Статус участника присваивается после завершения цепочки условий:

1. Создайте аккаунт в букмекерской компании BetBoom.

2. Зайдите во вкладку «Фрибет за Монако».

3. Включите акцию.

4. Заключите пари на любое событие Формулы-1 до 7 июня.

Ставка должна быть не меньше 1000 рублей. Требования к минимальному кэфу отсутствуют. Общая сумма в 1 000 000 рублей делится поровну среди всех, кто выполнил требования. Точный номинал бонуса становится известен только после окончания промоакции.