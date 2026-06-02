Еженедельный кешбэк 5% от БК БЕТ-М

Партнерский проект
Букмекерская контора «БЕТ-М» представила обновленную программу лояльности с еженедельным кешбэком за неудачные ставки. Участники получают возврат 5% от чистого проигрыша за расчетный период в виде фрибета. Для начисления достаточно делать ставки в течение недели и выполнить минимальное условие по сумме проигрыша от 1000 рублей.
Промо доступно всем бетторам, прошедшим регистрацию и идентификацию в букмекерской конторе. Кроме того необходимо:
1. Заключать пари на спорт в рамках букмекерской линии.
2. Достичь минимального уровня чистого проигрыша от 1000 рублей за расчетную неделю.
3. Получить возврат 5% в формате фрибета.
Бонус активируется автоматически. Никаких дополнительных действий от беттора не требуется.
Отыгрыш бонуса осуществляется через заключение одиночной либо комбинированной ставки с минимальным коэффициентом 1.10. Ограничений по видам спорта не предусмотрено. Срок действия фрибета — 7 дней.
Таблица содержит все важные условия акции.
Максимальный размер бонуса
5%
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия акции
02.08.2026 (23:59 МСК)
Начисление кешбэка происходит автоматически по понедельникам.
Плюсы
Минусы
|➕ Кешбэк выплачивается каждые 7 дней
|➖ Необходимо проиграть не менее 1000 рублей
|➕ Возможность отыгрыша через ставки с низким кэфом от 1.10
Главное изменение в условиях акции заключается в переходе на еженедельный формат начисления кешбэка. Для получения фрибета достаточно проиграть от 1000 рублей за расчетный период, что делает предложение доступным для большинства игроков.