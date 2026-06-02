Еженедельный кешбэк 5% от БК БЕТ-М

Букмекерская контора «БЕТ-М» представила обновленную программу лояльности с еженедельным кешбэком за неудачные ставки. Участники получают возврат 5% от чистого проигрыша за расчетный период в виде фрибета. Для начисления достаточно делать ставки в течение недели и выполнить минимальное условие по сумме проигрыша от 1000 рублей.