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БК Бет-МФрибеты за депозит
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Еженедельный кешбэк 5% от БК БЕТ-М

Обновлено:
кешбэк 5%
Бонус
60 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.1
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Верните часть потерь!

Полное содержание

  • Как получить Еженедельный кешбэк от БК БЕТ-М
  • Как отыграть Еженедельный кешбэк до 5% от БК БЕТ-М
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании кешбэка от БК БЕТ-М
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора «БЕТ-М» представила обновленную программу лояльности с еженедельным кешбэком за неудачные ставки. Участники получают возврат 5% от чистого проигрыша за расчетный период в виде фрибета. Для начисления достаточно делать ставки в течение недели и выполнить минимальное условие по сумме проигрыша от 1000 рублей.

Как получить Еженедельный кешбэк от БК БЕТ-М

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Промо доступно всем бетторам, прошедшим регистрацию и идентификацию в букмекерской конторе. Кроме того необходимо:

1. Заключать пари на спорт в рамках букмекерской линии.

2. Достичь минимального уровня чистого проигрыша от 1000 рублей за расчетную неделю.

3. Получить возврат 5% в формате фрибета.

Бонус активируется автоматически. Никаких дополнительных действий от беттора не требуется.

Как отыграть Еженедельный кешбэк до 5% от БК БЕТ-М

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Отыгрыш бонуса осуществляется через заключение одиночной либо комбинированной ставки с минимальным коэффициентом 1.10. Ограничений по видам спорта не предусмотрено. Срок действия фрибета — 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании кешбэка от БК БЕТ-М

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Таблица содержит все важные условия акции.

Максимальный размер бонуса

5%

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Экспресс, ординар 

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок действия акции

02.08.2026 (23:59 МСК)

Начисление кешбэка происходит автоматически по понедельникам.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Кешбэк выплачивается каждые 7 дней➖ Необходимо проиграть не менее 1000 рублей
➕ Возможность отыгрыша через ставки с низким кэфом от 1.10 

Заключение

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Главное изменение в условиях акции заключается в переходе на еженедельный формат начисления кешбэка. Для получения фрибета достаточно проиграть от 1000 рублей за расчетный период, что делает предложение доступным для большинства игроков.

Валентин Васильев

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