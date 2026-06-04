Прогноз на ЧМ-2026 по футболу от Лиги Ставок: фрибеты до 100 000 рублей

Партнерский проект
Букмекерская компания «Лига Ставок» запустила акцию «Прогноз на Чемпионат мира по футболу 2026». Участникам предлагается заранее определить 4 сильнейшие сборные соревнований. Победители получают фрибеты до 100 000 рублей. Для участия необходимо оформить пари на игру мундиаля и подтвердить свой вариант.
Присоединиться к акции можно через несложные шаги. От игрока требуется:
1. Закончить регистрацию в БК Liga Stavok.
2. Зайти на страницу «Прогноз на Чемпионат мира по футболу 2026» и активировать кнопку «Пошуметь».
3. Составить прогноз, выбрав 4 сборные, которые дойдут до решающей стадии мундиаля.
4. Совершить ставку от 500 рублей на любое событие чемпионата мира по футболу.
Компания выделила 5 000 000 рублей на поощрение участников, сумевших точно спрогнозировать расстановку топ-4 на ЧМ-2026. Победители получают фрибеты номиналом до 100 000 рублей. Призовой фонд делится поровну между всеми, кто дал верный вариант.
Выигрыш выдается в формате 1 купона с периодом действия 7 дней. Для использования необходимо оформить одиночное пари на выбранный коэффициент.
Данная схема отражает ключевые базовые параметры работы с фрибетом.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
20.07.2026 (12:00 МСК)
Фрибеты поступят на баланс клиентов 20 июля до 23:59 МСК.
Плюсы
Минусы
|➕ Механика не требует сложных действий
|➖ Трудно дать правильный вариант
|➕ Высокий призовой фонд в 5 000 000 рублей
У болельщиков всегда есть собственное мнение о том, какие сборные доберутся до решающих стадий чемпионата мира по футболу. «Лига Ставок» предлагает проверить свои прогнозы, сделав ставку от 500 рублей и получив шанс на крупные фрибеты. Акция выглядит одним из наиболее интересных предложений в преддверии мундиаля.