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ЧМ-2026



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БК Лига СтавокФрибеты за депозит
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Прогноз на ЧМ-2026 по футболу от Лиги Ставок: фрибеты до 100 000 рублей

Обновлено:
до 100 000 ₽
Бонус
45 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет до 100 000 рублей по промо Прогнозы на ЧМ-2026 по футболу
  • Как отыграть фрибет от Лиги Ставок до 100 000 рублей за прогнозы на футбольный ЧМ
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская компания «Лига Ставок» запустила акцию «Прогноз на Чемпионат мира по футболу 2026». Участникам предлагается заранее определить 4 сильнейшие сборные соревнований. Победители получают фрибеты до 100 000 рублей. Для участия необходимо оформить пари на игру мундиаля и подтвердить свой вариант.

Как получить фрибет до 100 000 рублей по промо Прогнозы на ЧМ-2026 по футболу

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Присоединиться к акции можно через несложные шаги. От игрока требуется:

1. Закончить регистрацию в БК Liga Stavok.

2. Зайти на страницу «Прогноз на Чемпионат мира по футболу 2026» и активировать кнопку «Пошуметь».

3. Составить прогноз, выбрав 4 сборные, которые дойдут до решающей стадии мундиаля.

4. Совершить ставку от 500 рублей на любое событие чемпионата мира по футболу.

Компания выделила 5 000 000 рублей на поощрение участников, сумевших точно спрогнозировать расстановку топ-4 на ЧМ-2026. Победители получают фрибеты номиналом до 100 000 рублей. Призовой фонд делится поровну между всеми, кто дал верный вариант.

Как отыграть фрибет от Лиги Ставок до 100 000 рублей за прогнозы на футбольный ЧМ

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Выигрыш выдается в формате 1 купона с периодом действия 7 дней. Для использования необходимо оформить одиночное пари на выбранный коэффициент.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 от Лиги Ставок

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Данная схема отражает ключевые базовые параметры работы с фрибетом.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

20.07.2026 (12:00 МСК)

Фрибеты поступят на баланс клиентов 20 июля до 23:59 МСК.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Механика не требует сложных действий➖ Трудно дать правильный вариант
➕ Высокий призовой фонд в 5 000 000 рублей 

Заключение

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У болельщиков всегда есть собственное мнение о том, какие сборные доберутся до решающих стадий чемпионата мира по футболу. «Лига Ставок» предлагает проверить свои прогнозы, сделав ставку от 500 рублей и получив шанс на крупные фрибеты. Акция выглядит одним из наиболее интересных предложений в преддверии мундиаля.

Валентин Васильев

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