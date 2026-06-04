Прогноз на ЧМ-2026 по футболу от Лиги Ставок: фрибеты до 100 000 рублей

Присоединиться к акции можно через несложные шаги. От игрока требуется:

1. Закончить регистрацию в БК Liga Stavok.

2. Зайти на страницу «Прогноз на Чемпионат мира по футболу 2026» и активировать кнопку «Пошуметь».

3. Составить прогноз, выбрав 4 сборные, которые дойдут до решающей стадии мундиаля.

4. Совершить ставку от 500 рублей на любое событие чемпионата мира по футболу.

Компания выделила 5 000 000 рублей на поощрение участников, сумевших точно спрогнозировать расстановку топ-4 на ЧМ-2026. Победители получают фрибеты номиналом до 100 000 рублей. Призовой фонд делится поровну между всеми, кто дал верный вариант.