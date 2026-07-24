БК Лига Ставок: промокод на фрибеты до 3750 рублей за пари на РПЛ

Чтобы принять участие в акции, потребуется:

1. Быть действующим клиентом БК «Лига Ставок».

2. Активировать промокод RPL2026 в личном кабинете.

3. Оформлять ставки типа ординар или экспресс на матчи РПЛ от 1500 рублей с коэффициентом от 1.50.

4. Накопить необходимый оборот по пари в период проведения промоакции.

Размер итогового вознаграждения напрямую зависит от накопленного оборота по ставкам на РПЛ.

Оборот Фрибет От 50 000 ₽ 500 ₽ От 75 000 ₽ 750 ₽ От 100 000 ₽ 1000 ₽ От 150 000 ₽ 1500 ₽

Максимальная сумма, которую может получить участник за все время акции, — 3750 рублей. Призовой фонд на 1 500 000 рублей может быть исчерпан досрочно. В этом случае акция завершится раньше заявленного срока.