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БК Лига Ставок: промокод на фрибеты до 3750 рублей за пари на РПЛ

Обновлено:
до 3750 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Чем больше ставишь на российский футбол, тем солиднее бонус на выходе!

Полное содержание

  • Как получить промокод от БК Лига Ставок до 3750 рублей за пари на РПЛ
  • Как отыграть фрибеты до 3750 рублей от Лиги Ставок
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3750 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

За оборот по пари на матчи Российской Премьер-Лиги игроки БК «Лига Ставок» могут получить фрибеты до 3750 рублей. Общий призовой фонд акции — 1 500 000 рублей. Для участия нужно ввести промокод RPL2026.

Как получить промокод от БК Лига Ставок до 3750 рублей за пари на РПЛ

Чтобы принять участие в акции, потребуется:

1. Быть действующим клиентом БК «Лига Ставок».

2. Активировать промокод RPL2026 в личном кабинете.

3. Оформлять ставки типа ординар или экспресс на матчи РПЛ от 1500 рублей с коэффициентом от 1.50.

4. Накопить необходимый оборот по пари в период проведения промоакции.

Размер итогового вознаграждения напрямую зависит от накопленного оборота по ставкам на РПЛ.

Оборот

Фрибет

От 50 000 ₽

500 ₽

От 75 000 ₽

750 ₽

От 100 000 ₽

1000 ₽

От 150 000 ₽

1500 ₽

Максимальная сумма, которую может получить участник за все время акции, — 3750 рублей. Призовой фонд на 1 500 000 рублей может быть исчерпан досрочно. В этом случае акция завершится раньше заявленного срока.

Как отыграть фрибеты до 3750 рублей от Лиги Ставок

Полученный бонус используется 1 ординарной ставкой на всю сумму. Максимальный коэффициент — 4.00. Срок действия фрибета — 7 дней с момента начисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3750 рублей от Лиги Ставок

При использовании бонуса необходимо учитывать действующие лимиты.

Максимальный размер бонуса

3750 ₽

Минимальный депозит

1500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

26.07.2026 (23:59 МСК)

Фрибет начисляется автоматически не позднее 18:00 по московскому времени на следующий день после того, как игрок преодолел очередной порог оборота.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Несколько уровней вознаграждения➖ Порог входа от 1500 рублей за ставку
➕ Подходят как ординары, так и экспрессы 

Заключение

Предложение рассчитано прежде всего на активных беттеров, готовых проставить солидные суммы на матчи РПЛ за 3 дня. Игрок может забрать вплоть до 3750 рублей фрибетами.

Валентин Васильев

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