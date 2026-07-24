БК Лига Ставок: промокод на фрибеты до 3750 рублей за пари на РПЛ

Партнерский проект
За оборот по пари на матчи Российской Премьер-Лиги игроки БК «Лига Ставок» могут получить фрибеты до 3750 рублей. Общий призовой фонд акции — 1 500 000 рублей. Для участия нужно ввести промокод RPL2026.
Чтобы принять участие в акции, потребуется:
1. Быть действующим клиентом БК «Лига Ставок».
2. Активировать промокод RPL2026 в личном кабинете.
3. Оформлять ставки типа ординар или экспресс на матчи РПЛ от 1500 рублей с коэффициентом от 1.50.
4. Накопить необходимый оборот по пари в период проведения промоакции.
Размер итогового вознаграждения напрямую зависит от накопленного оборота по ставкам на РПЛ.
Оборот
Фрибет
От 50 000 ₽
500 ₽
От 75 000 ₽
750 ₽
От 100 000 ₽
1000 ₽
От 150 000 ₽
1500 ₽
Максимальная сумма, которую может получить участник за все время акции, — 3750 рублей. Призовой фонд на 1 500 000 рублей может быть исчерпан досрочно. В этом случае акция завершится раньше заявленного срока.
Полученный бонус используется 1 ординарной ставкой на всю сумму. Максимальный коэффициент — 4.00. Срок действия фрибета — 7 дней с момента начисления.
При использовании бонуса необходимо учитывать действующие лимиты.
Максимальный размер бонуса
3750 ₽
Минимальный депозит
1500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
26.07.2026 (23:59 МСК)
Фрибет начисляется автоматически не позднее 18:00 по московскому времени на следующий день после того, как игрок преодолел очередной порог оборота.
Плюсы
Минусы
|➕ Несколько уровней вознаграждения
|➖ Порог входа от 1500 рублей за ставку
|➕ Подходят как ординары, так и экспрессы
Предложение рассчитано прежде всего на активных беттеров, готовых проставить солидные суммы на матчи РПЛ за 3 дня. Игрок может забрать вплоть до 3750 рублей фрибетами.