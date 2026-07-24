Победное трио от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за успешные пари на теннис в live

Партнерский проект
С 24 по 26 июля 2026 года БК «Балтбет» проводит промоакцию «Победное трио». Суть активности проста: нужно заключить 3 победных пари на теннисные встречи, делая ставки прямо по ходу игры. Награда — фрибет от 100 рублей.
Чтобы забрать бонус, действуйте по инструкции:
1. Заведите аккаунт в «Балтбет», если его нет.
2. Найдите раздел с текущими промозаданиями и активируйте «Победное трио».
3. В течение 12 часов оформите 3 победных одиночных пари на теннис в режиме лайв.
Условие для каждой ставки — сумма от 150 рублей и коэффициент не ниже 1.50.
Детали использования фрибета указаны в личном кабинете. Бонус остается доступным в течение 30 дней и принимается для одиночных ставок и экспрессов с итоговым коэффициентом в пределах 1.40-100.00.
Все наиболее важные условия предложения представлены ниже в таблице.
Максимальный размер бонуса
100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
26.07.2026 (23:59 МСК)
Повторное оформление участия не допускается.
Плюсы
Минусы
|➕ Разрешено побеждать по ставкам в любой последовательности
|➖ Проигрыши в зачет не попадают
|➕ Невысокий порог входа — от 150 ₽ за пари
Главная сложность акции не в коэффициентах, а во времени. На все задание дают лишь 12 часов. Растягивать выполнение не получится. Изучите расписание турниров заранее, отметьте матчи с удобным для пари временем и продумайте, на какие исходы делать ставку.