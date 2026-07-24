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ГлавнаяБонусыПобедное трио от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за успешные пари на теннис в live
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Победное трио от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за успешные пари на теннис в live

Обновлено:
от 100 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Собери 3 выигрыша — и фрибет не заставит себя ждать!

Полное содержание

  • Как получить фрибет Балтбет от 100 рублей в рамках промо Победное трио
  • Как отыграть бонус Балтбет от 100 рублей за пари на теннис в лайве
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

С 24 по 26 июля 2026 года БК «Балтбет» проводит промоакцию «Победное трио». Суть активности проста: нужно заключить 3 победных пари на теннисные встречи, делая ставки прямо по ходу игры. Награда — фрибет от 100 рублей.

Как получить фрибет Балтбет от 100 рублей в рамках промо Победное трио

Чтобы забрать бонус, действуйте по инструкции:

1. Заведите аккаунт в «Балтбет», если его нет.

2. Найдите раздел с текущими промозаданиями и активируйте «Победное трио».

3. В течение 12 часов оформите 3 победных одиночных пари на теннис в режиме лайв.

Условие для каждой ставки — сумма от 150 рублей и коэффициент не ниже 1.50. 

Как отыграть бонус Балтбет от 100 рублей за пари на теннис в лайве

Детали использования фрибета указаны в личном кабинете. Бонус остается доступным в течение 30 дней и принимается для одиночных ставок и экспрессов с итоговым коэффициентом в пределах 1.40-100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от Балтбет

Все наиболее важные условия предложения представлены ниже в таблице.

Максимальный размер бонуса

100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

26.07.2026 (23:59 МСК)

Повторное оформление участия не допускается.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Разрешено побеждать по ставкам в любой последовательности➖ Проигрыши в зачет не попадают
➕ Невысокий порог входа — от 150 ₽ за пари 

Заключение

Главная сложность акции не в коэффициентах, а во времени. На все задание дают лишь 12 часов. Растягивать выполнение не получится. Изучите расписание турниров заранее, отметьте матчи с удобным для пари временем и продумайте, на какие исходы делать ставку.

Валентин Васильев

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