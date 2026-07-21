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БК BetBoomФрибеты за депозит
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Победный прогноз на Матч года от БК BetBoom: фрибеты до 250 000 рублей и хоккейный мерч

Обновлено:
до 250 000 ₽ + мерч
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
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Предскажите исход игры легенд!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 250 000 рублей в рамках промо Победный прогноз на Матч года
  • Как отыграть бонус BetBoom до 250 000 рублей за прогнозы на Матч года
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 250 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Санкт-Петербург 25 июля примет благотворительный хоккейный вечер — «Матч года 2026». На льду встретятся команды под капитанством Артемия Панарина и Михаила Сергачева, собранные из именитых мастеров КХЛ и НХЛ. К этому событию БК BetBoom запустила конкурс прогнозов с фрибетами на общую сумму 1 000 000 рублей.

Как получить фрибет BetBoom до 250 000 рублей в рамках промо Победный прогноз на Матч года

Чтобы включиться в борьбу за призы, нужно выполнить простую последовательность действий:

1. Оформить учетную запись в БК BetBoom.

2. Открыть страницу конкурса «Победный прогноз на Матч года».

3. Дать ответы на 7 вопросов о ходе предстоящей игры.

4. Совершить ставку на любое спортивное событие с кэфом от 1.30 и суммой от 1000 рублей.

Игроку предстоит спрогнозировать:

  • Какая из команд откроет счет в основное время.
  • Итогового победителя встречи, учитывая овертайм и серию буллитов.
  • Диапазон общего числа шайб (менее 10, 10–15 или свыше 15).
  • Самого результативного игрока среди Капризова, Овечкина, Панарина и Сергачева.
  • Случится ли хет-трик по ходу матча.
  • Автора заключительной шайбы игры.
  • Вратаря с наименьшим числом пропущенных голов в основное время (на выбор — Сорокин, Дорожко, Бобровский, Серебряков).

За каждый спрогнозированный исход начисляется 1 очко, итоговое место в рейтинге определяется их суммой. Если у нескольких игроков баллы совпадут, выше расположится тот, кто оформил ставки на большую сумму за время конкурса.

Место

Фрибет

Приз

1

250 000 ₽

Фирменное джерси «Матч года 2026»

2

175 000 ₽

клюшка Nexus TRACER

3

125 000 ₽

2 билета на матч КХЛ

4-20

10 000 ₽

 

21-50

5000 ₽

 

51-80

3000 ₽

 

81-100

2000 ₽

 

Как отыграть бонус BetBoom до 250 000 рублей за прогнозы на Матч года

Полученный фрибет годится для 1 ставки — одиночной либо экспресса. Использовать его нужно в течение 7 дней после зачисления. Подходящий диапазон коэффициентов для пари — от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 250 000 рублей от BetBoom

Ниже перечислены ключевые детали предложения в удобном формате.

Максимальный размер бонуса

250 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

25.07.2026 (18:00 МСК)

Ставка должна быть сделана исключительно с денежного баланса. Пари, заключенные за бонусные средства, не учитываются.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Помимо фрибетов разыгрываются памятные физические призы➖ Чтобы рассчитывать на высокое место, нужно верно ответить сразу на 7 вопросов
➕ Квалификационную ставку разрешено делать на любой вид спорта, а не только хоккей 

Заключение

Букмекер не ограничивает квалификационную ставку хоккеем, можно оформить пари на любой вид спорта. Джерси с автографом и клюшка Nexus TRACER выглядят как достойное дополнение к фрибетам для победителей общего зачета.

Валентин Васильев

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