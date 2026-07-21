Победный прогноз на Матч года от БК BetBoom: фрибеты до 250 000 рублей и хоккейный мерч

Партнерский проект
Санкт-Петербург 25 июля примет благотворительный хоккейный вечер — «Матч года 2026». На льду встретятся команды под капитанством Артемия Панарина и Михаила Сергачева, собранные из именитых мастеров КХЛ и НХЛ. К этому событию БК BetBoom запустила конкурс прогнозов с фрибетами на общую сумму 1 000 000 рублей.
Чтобы включиться в борьбу за призы, нужно выполнить простую последовательность действий:
1. Оформить учетную запись в БК BetBoom.
2. Открыть страницу конкурса «Победный прогноз на Матч года».
3. Дать ответы на 7 вопросов о ходе предстоящей игры.
4. Совершить ставку на любое спортивное событие с кэфом от 1.30 и суммой от 1000 рублей.
Игроку предстоит спрогнозировать:
За каждый спрогнозированный исход начисляется 1 очко, итоговое место в рейтинге определяется их суммой. Если у нескольких игроков баллы совпадут, выше расположится тот, кто оформил ставки на большую сумму за время конкурса.
Место
Фрибет
Приз
1
250 000 ₽
Фирменное джерси «Матч года 2026»
2
175 000 ₽
клюшка Nexus TRACER
3
125 000 ₽
2 билета на матч КХЛ
4-20
10 000 ₽
21-50
5000 ₽
51-80
3000 ₽
81-100
2000 ₽
Полученный фрибет годится для 1 ставки — одиночной либо экспресса. Использовать его нужно в течение 7 дней после зачисления. Подходящий диапазон коэффициентов для пари — от 1.30 до 3.50.
Ниже перечислены ключевые детали предложения в удобном формате.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
25.07.2026 (18:00 МСК)
Ставка должна быть сделана исключительно с денежного баланса. Пари, заключенные за бонусные средства, не учитываются.
Плюсы
Минусы
|➕ Помимо фрибетов разыгрываются памятные физические призы
|➖ Чтобы рассчитывать на высокое место, нужно верно ответить сразу на 7 вопросов
|➕ Квалификационную ставку разрешено делать на любой вид спорта, а не только хоккей
Букмекер не ограничивает квалификационную ставку хоккеем, можно оформить пари на любой вид спорта. Джерси с автографом и клюшка Nexus TRACER выглядят как достойное дополнение к фрибетам для победителей общего зачета.