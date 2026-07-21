Победный прогноз на Матч года от БК BetBoom: фрибеты до 250 000 рублей и хоккейный мерч

Чтобы включиться в борьбу за призы, нужно выполнить простую последовательность действий:

1. Оформить учетную запись в БК BetBoom.

2. Открыть страницу конкурса «Победный прогноз на Матч года».

3. Дать ответы на 7 вопросов о ходе предстоящей игры.

4. Совершить ставку на любое спортивное событие с кэфом от 1.30 и суммой от 1000 рублей.

Игроку предстоит спрогнозировать:

Какая из команд откроет счет в основное время.

Итогового победителя встречи, учитывая овертайм и серию буллитов.

Диапазон общего числа шайб (менее 10, 10–15 или свыше 15).

Самого результативного игрока среди Капризова, Овечкина, Панарина и Сергачева.

Случится ли хет-трик по ходу матча.

Автора заключительной шайбы игры.

Вратаря с наименьшим числом пропущенных голов в основное время (на выбор — Сорокин, Дорожко, Бобровский, Серебряков).

За каждый спрогнозированный исход начисляется 1 очко, итоговое место в рейтинге определяется их суммой. Если у нескольких игроков баллы совпадут, выше расположится тот, кто оформил ставки на большую сумму за время конкурса.