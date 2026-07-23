Турнир Старт РПЛ от БК Лига Ставок: фрибеты до 150 000 рублей

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БК Liga Stavok приурочила новый турнир к открытию сезона 2026/2027 Российской Премьер-лиги. Организаторы разыграют 1 000 000 рублей фрибетами среди 500 самых активных участников.
Для участия потребуется выполнить следующие шаги:
1. Зарегистрироваться в БК «Лига Ставок» (если аккаунта еще нет) или авторизоваться в личном кабинете.
2. Открыть страницу «Старт РПЛ» и начать участие.
3. Оформлять ординарные ставки или экспрессы на матчи РПЛ с коэффициентом от 1.25 и суммой пари не менее 100 рублей.
Очки начисляются исходя из чистого выигрыша беттора. Дополнительно предусмотрены бустеры, поднимающие итоговый счет:
Призы достанутся 500 пользователям.
Место
Фрибет
1
150 000 ₽
2
120 000 ₽
3
90 000 ₽
4
75 000 ₽
5
60 000 ₽
6
50 000 ₽
7
30 000 ₽
8
20 000 ₽
9
10 000 ₽
10
5000 ₽
11-25
3500 ₽
26-50
2000 ₽
501-100
1000 ₽
101-250
750 ₽
251-500
500 ₽
Воспользоваться фрибетом необходимо в течение 7 дней с момента начисления. Он не распространяется на экспрессы и системы. Кэфы – любые.
Для удобства вся важная информация о турнире собрана в таблице.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
28.07.2026 (12:00 МСК)
Выкупленная ставка приносит очки исключительно в случае положительной разницы между суммой выкупа и первоначальной ставкой.
Плюсы
Минусы
|➕ В число победителей входят 500 участников
|➖ Для участия подходят лишь ставки на события Российской Премьер-лиги
|➕ Механика бустеров помогает быстрее набирать очки за счет ставок с повышенными коэффициентами
После долгого межсезонья российский футбол наконец возвращается. Букмекер предлагает встретить его с азартом турнирной борьбы. Призы в 1 000 000 рублей и 500 призовых мест — весомый повод сделать первые ставки нового сезона осмысленными. Чем точнее прогнозы на игры РПЛ, тем выше итоговый результат.