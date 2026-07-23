Турнир Старт РПЛ от БК Лига Ставок: фрибеты до 150 000 рублей

Для участия потребуется выполнить следующие шаги:

1. Зарегистрироваться в БК «Лига Ставок» (если аккаунта еще нет) или авторизоваться в личном кабинете.

2. Открыть страницу «Старт РПЛ» и начать участие.

3. Оформлять ординарные ставки или экспрессы на матчи РПЛ с коэффициентом от 1.25 и суммой пари не менее 100 рублей.

Очки начисляются исходя из чистого выигрыша беттора. Дополнительно предусмотрены бустеры, поднимающие итоговый счет:

Кэф от 3.00 — множитель ×1,25.

Кэф от 5.00 — множитель ×1,5.

Кэф от 7.00 — множитель ×2.

Кэф от 10.00 — множитель ×2,5.

Призы достанутся 500 пользователям.