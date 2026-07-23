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ГлавнаяБонусыТурнир Старт РПЛ от БК Лига Ставок: фрибеты до 150 000 рублей
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Турнир Старт РПЛ от БК Лига Ставок: фрибеты до 150 000 рублей

Обновлено:
до 150 000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Начало сезона — время делать ставки на победу!

Полное содержание

  • Как получить фрибет за ставки на РПЛ от Liga Stavok до 150 000 рублей
  • Как отыграть фрибет от Лиги Ставок до 150 000 рублей за турнир Старт РПЛ
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК Liga Stavok приурочила новый турнир к открытию сезона 2026/2027 Российской Премьер-лиги. Организаторы разыграют 1 000 000 рублей фрибетами среди 500 самых активных участников.

Как получить фрибет за ставки на РПЛ от Liga Stavok до 150 000 рублей

Для участия потребуется выполнить следующие шаги:

1. Зарегистрироваться в БК «Лига Ставок» (если аккаунта еще нет) или авторизоваться в личном кабинете.

2. Открыть страницу «Старт РПЛ» и начать участие.

3. Оформлять ординарные ставки или экспрессы на матчи РПЛ с коэффициентом от 1.25 и суммой пари не менее 100 рублей.

Очки начисляются исходя из чистого выигрыша беттора. Дополнительно предусмотрены бустеры, поднимающие итоговый счет:

  • Кэф от 3.00 — множитель ×1,25.
  • Кэф от 5.00 — множитель ×1,5.
  • Кэф от 7.00 — множитель ×2.
  • Кэф от 10.00 — множитель ×2,5.

Призы достанутся 500 пользователям.

Место

Фрибет

1

150 000 ₽

2

120 000 ₽

3

90 000 ₽

4

75 000 ₽

5

60 000 ₽

6

50 000 ₽

7

30 000 ₽

8

20 000 ₽

9

10 000 ₽

10

5000 ₽

11-25

3500 ₽

26-50

2000 ₽

501-100

1000 ₽

101-250

750 ₽

251-500

500 ₽

Как отыграть фрибет от Лиги Ставок до 150 000 рублей за турнир Старт РПЛ

Воспользоваться фрибетом необходимо в течение 7 дней с момента начисления. Он не распространяется на экспрессы и системы. Кэфы – любые.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от Лиги Ставок

Для удобства вся важная информация о турнире собрана в таблице.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

28.07.2026 (12:00 МСК)

Выкупленная ставка приносит очки исключительно в случае положительной разницы между суммой выкупа и первоначальной ставкой.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ В число победителей входят 500 участников➖ Для участия подходят лишь ставки на события Российской Премьер-лиги
➕ Механика бустеров помогает быстрее набирать очки за счет ставок с повышенными коэффициентами 

Заключение

После долгого межсезонья российский футбол наконец возвращается. Букмекер предлагает встретить его с азартом турнирной борьбы. Призы в 1 000 000 рублей и 500 призовых мест — весомый повод сделать первые ставки нового сезона осмысленными. Чем точнее прогнозы на игры РПЛ, тем выше итоговый результат.

Валентин Васильев

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