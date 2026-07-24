Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыФутбольная трилогия от БК Балтбет: фрибеты от 100 рублей за выполнение задания
БК БалтбетФрибеты за депозит
logo

Футбольная трилогия от БК Балтбет: фрибеты от 100 рублей за выполнение задания

Обновлено:
от 100 рублей
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Встречайте старт РПЛ с бонусом на балансе!

Полное содержание

  • Как получить фрибет Балтбет от 100 рублей за пари на футбольные игры
  • Как отыграть бонус Балтбет от 100 рублей в рамках промо Футбольная трилогия
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора Baltbet запустила предложение «Футбольная трилогия». Оно пришлось на разгар летнего футбольного календаря. Клиентам предлагают выполнить несложное задание и получить фрибет в размере 100 рублей. Акция действует до 26 июля 2026 года.

Как получить фрибет Балтбет от 100 рублей за пари на футбольные игры

Порядок действий следующий:

1. Откройте личный кабинет на сайте Baltbet или зарегистрируйтесь.

2. Найдите «Футбольную трилогию» и активируйте текущее задание.

3. Оформите 3 пари на футбольные матчи 

4. Проследите, чтобы сумма каждой ставки составляла от 200 рублей, коэффициент — от 1.70.

5. Уложитесь в сроки: на выполнение задания отводятся 1 сутки с момента подключения.

Пари принимаются на любые турниры и события по вашему выбору. После того как 3 ставки будут заключены, фрибет 100 рублей автоматически поступит на игровой счет беттора.

Как отыграть бонус Балтбет от 100 рублей в рамках промо Футбольная трилогия

Выполнив все условия акции, пользователь сразу получает фрибет. Бонус остается активным на протяжении 1 месяца и принимается для одиночных ставок или экспрессов до 10 событий с общим кэфом 1.40-100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от Балтбет

Ниже собраны ключевые параметры предложения.

Максимальный размер бонуса

от 100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

26.07.2026 (23:59 МСК)

Из расчета исключаются все отклоненные и выкупленные ставки.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Всего 3 ставки — понятная механика ➖ Пари должны быть не ниже 200 ₽, суммарно от 600 ₽
➕ Доступно как начинающим, так и опытным пользователям 

Заключение

Хорошее предложение под старт РПЛ. Заключаете 3 ставки на футбол — и фрибет уже на счете. Побеждать в пари вовсе не обязательно, здесь важен сам факт участия, а не итог матчей. С такими простыми условиями справится даже новичок.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer340 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё