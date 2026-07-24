Футбольная трилогия от БК Балтбет: фрибеты от 100 рублей за выполнение задания

Порядок действий следующий:

1. Откройте личный кабинет на сайте Baltbet или зарегистрируйтесь.

2. Найдите «Футбольную трилогию» и активируйте текущее задание.

3. Оформите 3 пари на футбольные матчи

4. Проследите, чтобы сумма каждой ставки составляла от 200 рублей, коэффициент — от 1.70.

5. Уложитесь в сроки: на выполнение задания отводятся 1 сутки с момента подключения.

Пари принимаются на любые турниры и события по вашему выбору. После того как 3 ставки будут заключены, фрибет 100 рублей автоматически поступит на игровой счет беттора.