Футбольная трилогия от БК Балтбет: фрибеты от 100 рублей за выполнение задания

Партнерский проект
Букмекерская контора Baltbet запустила предложение «Футбольная трилогия». Оно пришлось на разгар летнего футбольного календаря. Клиентам предлагают выполнить несложное задание и получить фрибет в размере 100 рублей. Акция действует до 26 июля 2026 года.
Порядок действий следующий:
1. Откройте личный кабинет на сайте Baltbet или зарегистрируйтесь.
2. Найдите «Футбольную трилогию» и активируйте текущее задание.
3. Оформите 3 пари на футбольные матчи
4. Проследите, чтобы сумма каждой ставки составляла от 200 рублей, коэффициент — от 1.70.
5. Уложитесь в сроки: на выполнение задания отводятся 1 сутки с момента подключения.
Пари принимаются на любые турниры и события по вашему выбору. После того как 3 ставки будут заключены, фрибет 100 рублей автоматически поступит на игровой счет беттора.
Выполнив все условия акции, пользователь сразу получает фрибет. Бонус остается активным на протяжении 1 месяца и принимается для одиночных ставок или экспрессов до 10 событий с общим кэфом 1.40-100.00.
Ниже собраны ключевые параметры предложения.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
26.07.2026 (23:59 МСК)
Из расчета исключаются все отклоненные и выкупленные ставки.
Плюсы
Минусы
|➕ Всего 3 ставки — понятная механика
|➖ Пари должны быть не ниже 200 ₽, суммарно от 600 ₽
|➕ Доступно как начинающим, так и опытным пользователям
Хорошее предложение под старт РПЛ. Заключаете 3 ставки на футбол — и фрибет уже на счете. Побеждать в пари вовсе не обязательно, здесь важен сам факт участия, а не итог матчей. С такими простыми условиями справится даже новичок.