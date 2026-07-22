Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыЗдесь играют от БК BetBoom: фрибеты на 3 000 000 рублей и мерч за ставки на спорт
БК BetBoomФрибеты за депозит
logo

Здесь играют от БК BetBoom: фрибеты на 3 000 000 рублей и мерч за ставки на спорт

Обновлено:
до 3 000 000 ₽ + мерч
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
BetBoom проводит ребрендинг и раздает фрибеты на 3 000 000 рублей!

Полное содержание

  • Как получить фрибет от BetBoom до 3 000 000 рублей за ставки на спорт
  • Как отыграть бонус BetBoom до 3 000 000 рублей по промоакции Здесь играют
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3 000 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская компания BetBoom представила обновленный фирменный стиль и новую концепцию «Здесь играют». По случаю ребрендинга компания запустила акцию с призовым фондом в 3 000 000 рублей. Игроков ждут денежные фрибеты и лимитированный мерч новой коллекции.

Как получить фрибет от BetBoom до 3 000 000 рублей за ставки на спорт

Чтобы претендовать на призы, нужно выполнить 3 шага:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете BetBoom.

2. В разделе бонусов открыть страницу «Здесь играют» и присоединиться к промо.

3. До 27 июля включительно делать ставки на спорт или киберспорт от 1000 рублей с кэфом от 1.30.

Разовое пари  не гарантирует приз. Чем больше квалификационных ставок сделает игрок за это время, тем выше его шансы попасть в число победителей. В рамках акции между активными бетторами распределяются денежные фрибеты на общую сумму 3 000 000 рублей, а также 55 единиц эксклюзивного мерча из новой коллекции БК. 

Как отыграть бонус BetBoom до 3 000 000 рублей по промоакции Здесь играют

Начисленный фрибет разрешено ставить на любые спортивные события с коэффициентом от 1.30 до 3.50 — как одиночным пари, так и экспрессом. Бонус не действует в разделе «Нарды» (включая «Нарды Club» и «Нарды 36»), а также в промо-играх «Повышай», «Сапер» и «Форсаж». Действителен фрибет на протяжении 1 недели.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3 000 000 рублей от BetBoom

Таблица позволяет быстро ознакомиться с особенностями промоакции.

Максимальный размер бонуса

3 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

27.07.2026 (23:59 МСК)

Итоги подведут 28 июля.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Крупный призовой фонд — 3 000 000 ₽➖ Размер приза и количество победителей заранее неизвестны
➕ Дополнительно к фрибетам разыгрывается фирменный мерч 

Заключение

Букмекер BetBoom запустил яркое обновления бренда. Новый фирменный стиль компания решила отметить щедрым розыгрышем для действующих игроков. Оператор заранее не раскрывает ни точный размер индивидуального выигрыша, ни число победителей. Условия по сумме ставки и коэффициенту при этом остаются доступными большинству игроков.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer161 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer342 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer161 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer161 дней 6 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer161 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё