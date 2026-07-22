Здесь играют от БК BetBoom: фрибеты на 3 000 000 рублей и мерч за ставки на спорт

Чтобы претендовать на призы, нужно выполнить 3 шага:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете BetBoom.

2. В разделе бонусов открыть страницу «Здесь играют» и присоединиться к промо.

3. До 27 июля включительно делать ставки на спорт или киберспорт от 1000 рублей с кэфом от 1.30.

Разовое пари не гарантирует приз. Чем больше квалификационных ставок сделает игрок за это время, тем выше его шансы попасть в число победителей. В рамках акции между активными бетторами распределяются денежные фрибеты на общую сумму 3 000 000 рублей, а также 55 единиц эксклюзивного мерча из новой коллекции БК.