Здесь играют от БК BetBoom: фрибеты на 3 000 000 рублей и мерч за ставки на спорт

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Букмекерская компания BetBoom представила обновленный фирменный стиль и новую концепцию «Здесь играют». По случаю ребрендинга компания запустила акцию с призовым фондом в 3 000 000 рублей. Игроков ждут денежные фрибеты и лимитированный мерч новой коллекции.
Чтобы претендовать на призы, нужно выполнить 3 шага:
1. Зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете BetBoom.
2. В разделе бонусов открыть страницу «Здесь играют» и присоединиться к промо.
3. До 27 июля включительно делать ставки на спорт или киберспорт от 1000 рублей с кэфом от 1.30.
Разовое пари не гарантирует приз. Чем больше квалификационных ставок сделает игрок за это время, тем выше его шансы попасть в число победителей. В рамках акции между активными бетторами распределяются денежные фрибеты на общую сумму 3 000 000 рублей, а также 55 единиц эксклюзивного мерча из новой коллекции БК.
Начисленный фрибет разрешено ставить на любые спортивные события с коэффициентом от 1.30 до 3.50 — как одиночным пари, так и экспрессом. Бонус не действует в разделе «Нарды» (включая «Нарды Club» и «Нарды 36»), а также в промо-играх «Повышай», «Сапер» и «Форсаж». Действителен фрибет на протяжении 1 недели.
Таблица позволяет быстро ознакомиться с особенностями промоакции.
Максимальный размер бонуса
3 000 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
27.07.2026 (23:59 МСК)
Итоги подведут 28 июля.
Плюсы
Минусы
|➕ Крупный призовой фонд — 3 000 000 ₽
|➖ Размер приза и количество победителей заранее неизвестны
|➕ Дополнительно к фрибетам разыгрывается фирменный мерч
Букмекер BetBoom запустил яркое обновления бренда. Новый фирменный стиль компания решила отметить щедрым розыгрышем для действующих игроков. Оператор заранее не раскрывает ни точный размер индивидуального выигрыша, ни число победителей. Условия по сумме ставки и коэффициенту при этом остаются доступными большинству игроков.