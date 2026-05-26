БК ЛеонФрибеты за депозит
Турнир Матч-поинт от Leon: фрибет до 20 000 рублей за ставки на большой теннис

до 20 000 ₽
10 д.
x1
1.3
7 д.
300 ₽
Разбираетесь в теннисе? Испытайте себя в новом турнире Leon

  • Как получить фрибет за турнир Матч-поинт от Леон до 20 000 рублей
  • Как отыграть фрибет за турнир Матч-поинт от Леон до 20 000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 20 000 рублей от Леон
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Специально для любителей Ролан Гаррос букмекерская контора Leon выпустила новый турнир ставок. В рамках промоакции «Матч-поинт» вам предстоит заключать пари на теннисные игры, набирать баллы и продвигаться по таблице лидеров. Бетторы из топ-100 разделят призовой фонд в 200 000 рублей. Начисления производятся фрибетами.

Как получить фрибет за турнир Матч-поинт от Леон до 20 000 рублей

Leon выдвигает стандартные условия участия. Бетторам следует:

  1. Зарегистрироваться в Leon.
  2. Открыть страницу турнира и подтвердить участие.
  3. Ставить от 300 рублей на матчи большого тенниса.

Минимальный коэффициент исхода (в рамках одиночного пари или в составе экспресса) — 1.70. Учитываются игры из теннисной линии БК. 

Каждый выигрыш будет приносить 1 очко. Количество набранных баллов определяет положение беттора в лидерборде. 

Место 

Фрибет

1

20 000 ₽

2

15 000 ₽

3

10 000 ₽

4

8000 ₽

5-6

5000 ₽

7-10

3000 ₽

11-20

2500 ₽

21-40

2000 ₽

41-100

1000 ₽

Не учитываются отмены, выкупы и ставки на ранее совершенные фрибеты. Также не засчитываются азиатские тоталы и форы, рассчитанные коэффициентом 0.50.

Как отыграть фрибет за турнир Матч-поинт от Леон до 20 000 рублей

Фрибет доступен для использования ординаром или экспрессом с минимальным коэффициентом каждого из исходов от 1.30. На использование бонуса дается 7 дней. Если сделанную ставку рассчитают кэфом 1.00, букмекер вернет фрибет для дальнейшего использования.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 20 000 рублей от Леон

В таблице ниже сведены все требования для участников промоакции.

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

07.06.2026 (23:59 МСК)

БК запрещает ставить на все исходы маркета для гарантированного получения турнирных очков.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Предусмотрено 100 победителей➖ Засчитываются только победы
➕ БК не ограничивает верхний коэффициент использования фрибета 

Заключение

Leon предложил необычный турнир, ведь механика акции не подталкивает игроков к дополнительному риску. Любая победа по квалификационным пари приносит 1 балл. Поэтому безопаснее ставить минимально допустимую турниром сумму на коэффициент 1.70 или немного больше. Увеличение размеров пари или кэфа повышает опасность для банка. Если вы решили пробиться в топ-100, лучше играть флетом по 300 рублей на ординарах с минимальным коэффициентом. 

Валентин Васильев

