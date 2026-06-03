Турнир Шорт-хоккей от БК Лига Ставок: фрибет до 20 000 рублей за ставки на шорт-хоккей

БК сформировала стандартные для таких акций условия участия. Чтобы претендовать на бонус, бетторам следует:

Авторизоваться или присоединиться к Liga Stavok. Вступить в турнирную акцию «Шорт-хоккей». Ставить экспрессы или ординары с кэфом от 1.25 минимум по 100 рублей на матчи по шорт-хоккею.

Размер турнирных очков равняется чистому выигрышу беттора. С ростом коэффициента ставки добавляются специальные бустеры. Они применяются исключительно к турнирным баллам и не действуют на размер выигрыша.

Игроки, набравшие больше всего баллов, могут претендовать на фрибет от букмекера. Его размеры зависят от места беттора в таблице.

Место Фрибет 1 20 000 ₽ 2 15 000 ₽ 3 12 000 ₽ 4 10 000 ₽ 5 8000 ₽ 6 7000 ₽ 7 6000 ₽ 8 5000 ₽ 9 4000 ₽ 10 3000 ₽ 11-20 2000 ₽ 21-40 1500 ₽ 41-60 1300 ₽ 61-80 1000 ₽ 81-100 700 ₽

Таблица формируется в режиме реального времени. Ознакомиться с результатами конкурса можно на странице турнира.