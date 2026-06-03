Турнир Шорт-хоккей от БК Лига Ставок: фрибет до 20 000 рублей за ставки на шорт-хоккей

Партнерский проект
Для фанатов шорт-хоккея букмекер Liga Stavok выпустил небольшой турнир на 100 призовых мест. Среди лучших бетторов контора распределит 200 000 рублей. Все бонусы выдаются фрибетами, а таблица лидеров обновляется каждую секунду.
БК сформировала стандартные для таких акций условия участия. Чтобы претендовать на бонус, бетторам следует:
Размер турнирных очков равняется чистому выигрышу беттора. С ростом коэффициента ставки добавляются специальные бустеры. Они применяются исключительно к турнирным баллам и не действуют на размер выигрыша.
Игроки, набравшие больше всего баллов, могут претендовать на фрибет от букмекера. Его размеры зависят от места беттора в таблице.
Место
Фрибет
1
20 000 ₽
2
15 000 ₽
3
12 000 ₽
4
10 000 ₽
5
8000 ₽
6
7000 ₽
7
6000 ₽
8
5000 ₽
9
4000 ₽
10
3000 ₽
11-20
2000 ₽
21-40
1500 ₽
41-60
1300 ₽
61-80
1000 ₽
81-100
700 ₽
Таблица формируется в режиме реального времени. Ознакомиться с результатами конкурса можно на странице турнира.
Бонус дают на 7 дней для ординаров без ограничения по коэффициентам.
Вся главная информация о текущем соревновании представлена в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
11.06.2026 (12:00 МСК)
Распределение призового фонда состоится в последний день акции.
Плюсы
Минусы
|➕ Предусмотрена система дополнительных бустов
|➖ Всего 100 победителей
|➕ Лояльные условия к использованию фрибета
Букмекерская контора выпустила акцию со стандартными условиями участия. К недостаткам можно отнести только специфику выбранного вида спорта. Информации по шорт-хоккею в открытом доступе очень мало, качественно спрогнозировать результат игры сложно.