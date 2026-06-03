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ГлавнаяБонусыТурнир Шорт-хоккей от БК Лига Ставок: фрибет до 20 000 рублей за ставки на шорт-хоккей
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
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Турнир Шорт-хоккей от БК Лига Ставок: фрибет до 20 000 рублей за ставки на шорт-хоккей

Обновлено:
до 20 000 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет за ставки на шорт-хоккей от Liga Stavok до 20 000 рублей
  • Как отыграть фрибет от Лиги Ставок до 20 000 рублей за турнир Шорт-хоккей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 20 000 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Для фанатов шорт-хоккея букмекер Liga Stavok выпустил небольшой турнир на 100 призовых мест. Среди лучших бетторов контора распределит 200 000 рублей. Все бонусы выдаются фрибетами, а таблица лидеров обновляется каждую секунду.

Как получить фрибет за ставки на шорт-хоккей от Liga Stavok до 20 000 рублей

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БК сформировала стандартные для таких акций условия участия. Чтобы претендовать на бонус, бетторам следует:

  1. Авторизоваться или присоединиться к Liga Stavok.
  2. Вступить в турнирную акцию «Шорт-хоккей».
  3. Ставить экспрессы или ординары с кэфом от 1.25 минимум по 100 рублей на матчи по шорт-хоккею.

Размер турнирных очков равняется чистому выигрышу беттора. С ростом коэффициента ставки добавляются специальные бустеры. Они применяются исключительно к турнирным баллам и не действуют на размер выигрыша. 

Игроки, набравшие больше всего баллов, могут претендовать на фрибет от букмекера. Его размеры зависят от места беттора в таблице.

Место

Фрибет

1

20 000 ₽

2

15 000 ₽

3

12 000 ₽

4

10 000 ₽

5

8000 ₽

6

7000 ₽

7

6000 ₽

8

5000 ₽

9

4000 ₽

10

3000 ₽

11-20

2000 ₽

21-40

1500 ₽

41-60

1300 ₽

61-80

1000 ₽

81-100

700 ₽

Таблица формируется в режиме реального времени. Ознакомиться с результатами конкурса можно на странице турнира. 

Как отыграть фрибет от Лиги Ставок до 20 000 рублей за турнир Шорт-хоккей

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Бонус дают на 7 дней для ординаров без ограничения по коэффициентам. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 20 000 рублей от Лиги Ставок

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Вся главная информация о текущем соревновании представлена в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

11.06.2026 (12:00 МСК)

Распределение призового фонда состоится в последний день акции. 

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Предусмотрена система дополнительных бустов➖ Всего 100 победителей
➕ Лояльные условия к использованию фрибета 

Заключение

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Букмекерская контора выпустила акцию со стандартными условиями участия. К недостаткам можно отнести только специфику выбранного вида спорта. Информации по шорт-хоккею в открытом доступе очень мало, качественно спрогнозировать результат игры сложно. 

Валентин Васильев

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