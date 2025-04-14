Акция от БК Фонбет: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на теннис

Партнерский проект
Любители тенниса могут принять участие в новой акции от БК «Фонбет». За успешные ставки игрокам начисляются очки, после чего формируется рейтинг. Победитель поучает фрибет на 250 000 рублей.
Чтобы стать участником, выполните несколько простых шагов:
1. Авторизуйтесь в личном кабинете или создайте новый аккаунт, если вы новичок.
2. Пройдите идентификацию.
3. Пополните счет любым удобным способом.
4. Перейдите на страницу акции.
5. Активируйте предложение кликом кнопки «Участвовать».
6. Делайте ставки на теннисные матчи и зарабатывайте баллы за каждое успешное пари.
Допустимы как ординары, так и экспрессы. Наименьший коэффициент для участия в турнире — 1.30. Минимальный размер ставки — 500 рублей.
Итоговое место в рейтинге зависит от количества набранных баллов. Они начисляются за успешные пари на теннис. Каждый рубль чистого выигрыша приносит 1 балл. Проигрышные ставки очков не добавляют.
Распределение фрибетов происходит каждую неделю в следующие даты: 07.04, 14.04, 21.04, 28.04, 05.05.
Еженедельно призы получат 2000 участников, показавших лучшие результаты. Размер фрибета зависит от позиции в рейтинге.
Место
Сумма фрибета
1
250 000 ₽
2
200 000 ₽
3
150 000 ₽
4
100 000 ₽
5
80 000 ₽
6
70 000 ₽
7
60 000 ₽
8
50 000 ₽
9
40 000 ₽
10
35 000 ₽
11-15
25 000 ₽
16-20
20 000 ₽
21-30
15 000 ₽
31-50
12 000 ₽
51-75
8000 ₽
76-100
7000 ₽
101-150
5000 ₽
151-200
4000 ₽
201-300
3500 ₽
301-400
3000 ₽
401-500
2500 ₽
501-750
2000 ₽
751-1000
1500 ₽
1001-1500
1000 ₽
1501-2000
500 ₽
Следить за своим текущим местом в рейтинге можно на сайте букмекера.
Полученные фрибеты можно использовать только для ординаров. Минимальный и максимальный коэффициенты для ставок не установлены.
Срок действия фрибета — 7 дней с момента зачисления. По истечении этого срока его аннулируют.
Чтобы забрать выигрыш, выполните следующие шаги:
После этого останется дождаться обработки заявки. Сроки зависят от выбранного способа перевода.
Все условия сведены в таблицу для удобства ознакомления.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
05.05.2025 (11:59 МСК)
За каждый турнирный этап предусмотрено не более 1 фрибета на участника.
Теннисом увлекаюсь давно, играю сам и с интересом слежу за ATP и WTA. Когда узнал, что «Фонбет» запустил акцию с фрибетами до 250 000 рублей, решил попробовать. Условия понятные: заключаешь пари, за чистый выигрыш начисляются баллы.
Ставил на турниры, которые и так бы смотрел. Брал ординары с коэффициентами выше 1.30, в основном в лайве, когда видел, что игрок набрал форму. За каждую удачную ставку копил очки.
Приятно, что не нужно специально подстраиваться: просто заключаешь пари в своем обычном режиме и участвуешь в турнире. По итогам недели оказался в числе лидеров — получил неплохой фрибет. В итоге остался доволен: эмоции от матчей, азарт и ощутимый бонус.
Некоторые пользователи не проходят идентификацию с первого раза. Нужно заранее подготовить документы, а также убедиться, что аккаунт соответствует требованиям БК.
Ставки не на теннис не участвуют в предложении — это иногда упускается из виду. Некоторые игроки не замечают, что фрибет уже начислен, и просто теряют его из-за своей невнимательности.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Простые правила и хорошие призы
|➖ Проигрышные пари в расчет акции не идут
|➕ Бонусы выдаются каждую неделю
Ознакомьтесь с альтернативными предложениями.
Условия
Название
Бонусы за регистрацию и ставки на РПЛ
Бонусы за регистрацию и ставки на теннис
Розыгрыш призов за ставки на хоккей
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
6000 ₽
Автомобиль (эквивалентно 5 000 000 ₽)
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.30
Срок отыгрыша
7 дней
3 дня
—
Минимальный депозит
10 ₽
1000 ₽
2025 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Если любите теннис и разбираетесь в игровой форме спортсменов, то этот турнир точно для вас. Делайте ставки, зарабатывайте баллы и получайте фрибеты.
Партнерский проект