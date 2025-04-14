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14 апреля 10:25ГлавнаяБонусы
БК ФонбетАкции

Акция от БК Фонбет: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на теннис

250000 ₽
Бонус
20 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставь на теннис и забирай фрибет до 250 000 рублей!!!

Любители тенниса могут принять участие в новой акции от БК «Фонбет». За успешные ставки игрокам начисляются очки, после чего формируется рейтинг. Победитель поучает фрибет на 250 000 рублей.

Как получить бонус БК Фонбет на 250 000 рублей

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Чтобы стать участником, выполните несколько простых шагов:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете или создайте новый аккаунт, если вы новичок.

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2. Пройдите идентификацию.

3. Пополните счет любым удобным способом.

4. Перейдите на страницу акции.

5. Активируйте предложение кликом кнопки «Участвовать».

6. Делайте ставки на теннисные матчи и зарабатывайте баллы за каждое успешное пари.

Допустимы как ординары, так и экспрессы. Наименьший коэффициент для участия в турнире — 1.30. Минимальный размер ставки — 500 рублей.

Итоговое место в рейтинге зависит от количества набранных баллов. Они начисляются за успешные пари на теннис. Каждый рубль чистого выигрыша приносит 1 балл. Проигрышные ставки очков не добавляют.

Распределение фрибетов происходит каждую неделю в следующие даты: 07.04, 14.04, 21.04, 28.04, 05.05.

Еженедельно призы получат 2000 участников, показавших лучшие результаты. Размер фрибета зависит от позиции в рейтинге. 

Место

Сумма фрибета

1

250 000 ₽

2

200 000 ₽

3

150 000 ₽

4

100 000 ₽

5

80 000 ₽

6

70 000 ₽

7

60 000 ₽

8

50 000 ₽

9

40 000 ₽

10

35 000 ₽

11-15

25 000 ₽

16-20

20 000 ₽

21-30

15 000 ₽

31-50

12 000 ₽

51-75

8000 ₽

76-100

7000 ₽

101-150

5000 ₽

151-200

4000 ₽

201-300

3500 ₽

301-400

3000 ₽

401-500

2500 ₽

501-750

2000 ₽

751-1000

1500 ₽

1001-1500

1000 ₽

1501-2000

500 ₽

Следить за своим текущим местом в рейтинге можно на сайте букмекера.

Как отыграть бонус Фонбет на 250 000 рублей

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Полученные фрибеты можно использовать только для ординаров. Минимальный и максимальный коэффициенты для ставок не установлены.

Срок действия фрибета — 7 дней с момента зачисления. По истечении этого срока его аннулируют.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Фонбет

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Чтобы забрать выигрыш, выполните следующие шаги:

  1. Авторизуйтесь в своем аккаунте на сайте или в мобильном приложении.
  2. Перейдите в раздел профиля.
  3. Откройте вкладку «Выплаты».
  4. Выберите подходящий способ (банковская карта, электронный кошелек и др.).
  5. Укажите сумму для вывода.
  6. Подтвердите операцию кодом из SMS.

После этого останется дождаться обработки заявки. Сроки зависят от выбранного способа перевода.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 250 000 рублей от Фонбет

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Все условия сведены в таблицу для удобства ознакомления.

Максимальный размер бонуса

250 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

05.05.2025 (11:59 МСК)

За каждый турнирный этап предусмотрено не более 1 фрибета на участника.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 250 000 рублей от БК Фонбет

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Теннисом увлекаюсь давно, играю сам и с интересом слежу за ATP и WTA. Когда узнал, что «Фонбет» запустил акцию с фрибетами до 250 000 рублей, решил попробовать. Условия понятные: заключаешь пари, за чистый выигрыш начисляются баллы.

Ставил на турниры, которые и так бы смотрел. Брал ординары с коэффициентами выше 1.30, в основном в лайве, когда видел, что игрок набрал форму. За каждую удачную ставку копил очки.

Приятно, что не нужно специально подстраиваться: просто заключаешь пари в своем обычном режиме и участвуешь в турнире. По итогам недели оказался в числе лидеров — получил неплохой фрибет. В итоге остался доволен: эмоции от матчей, азарт и ощутимый бонус. 

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Фонбет

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Некоторые пользователи не проходят идентификацию с первого раза. Нужно заранее подготовить документы, а также убедиться, что аккаунт соответствует требованиям БК.

Ставки не на теннис не участвуют в предложении — это иногда упускается из виду. Некоторые игроки не замечают, что фрибет уже начислен, и просто теряют его из-за своей невнимательности.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Простые правила и хорошие призы➖ Проигрышные пари в расчет акции не идут
➕ Бонусы выдаются каждую неделю 

Сравнение бонуса Фонбет на 250 000 рублей с бонусами других БК

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Ознакомьтесь с альтернативными предложениями.

Условия

БЕТСИТИ

PARI

ОлимпБет

Название

Бонусы за регистрацию и ставки на РПЛ

Бонусы за регистрацию и ставки на теннис

Розыгрыш призов за ставки на хоккей

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

6000 ₽

Автомобиль (эквивалентно 5 000 000 ₽)  

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.30

Срок отыгрыша

7 дней

3 дня

Минимальный депозит

10 ₽

1000 ₽

2025 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Если любите теннис и разбираетесь в игровой форме спортсменов, то этот турнир точно для вас. Делайте ставки, зарабатывайте баллы и получайте фрибеты.

Валентин Васильев

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