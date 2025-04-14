Акция от БК Фонбет: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на теннис

Чтобы стать участником, выполните несколько простых шагов:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете или создайте новый аккаунт, если вы новичок.

2. Пройдите идентификацию.

3. Пополните счет любым удобным способом.

4. Перейдите на страницу акции.

5. Активируйте предложение кликом кнопки «Участвовать».

6. Делайте ставки на теннисные матчи и зарабатывайте баллы за каждое успешное пари.

Допустимы как ординары, так и экспрессы. Наименьший коэффициент для участия в турнире — 1.30. Минимальный размер ставки — 500 рублей.

Итоговое место в рейтинге зависит от количества набранных баллов. Они начисляются за успешные пари на теннис. Каждый рубль чистого выигрыша приносит 1 балл. Проигрышные ставки очков не добавляют.

Распределение фрибетов происходит каждую неделю в следующие даты: 07.04, 14.04, 21.04, 28.04, 05.05.

Еженедельно призы получат 2000 участников, показавших лучшие результаты. Размер фрибета зависит от позиции в рейтинге.

Место Сумма фрибета 1 250 000 ₽ 2 200 000 ₽ 3 150 000 ₽ 4 100 000 ₽ 5 80 000 ₽ 6 70 000 ₽ 7 60 000 ₽ 8 50 000 ₽ 9 40 000 ₽ 10 35 000 ₽ 11-15 25 000 ₽ 16-20 20 000 ₽ 21-30 15 000 ₽ 31-50 12 000 ₽ 51-75 8000 ₽ 76-100 7000 ₽ 101-150 5000 ₽ 151-200 4000 ₽ 201-300 3500 ₽ 301-400 3000 ₽ 401-500 2500 ₽ 501-750 2000 ₽ 751-1000 1500 ₽ 1001-1500 1000 ₽ 1501-2000 500 ₽

Следить за своим текущим местом в рейтинге можно на сайте букмекера.