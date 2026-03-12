БК Фонбет: фрибеты до 10 000 рублей и ножи за подписку на 2 Telegram-канала

Партнерский проект
Для фанатов киберспорта букмекер «Фонбет» организовал партнерский Telegram-розыгрыш с блогером Пчелкиным. В числе призов — ножи из CS 2 и фрибеты до 10 000 рублей. Чтобы стать претендентом на приз, хватит подписок на указанные каналы.
Для участия в розыгрыше подарков достаточно следовать указанной инструкции:
1. Открыть учетную запись на платформе Fonbet при отсутствии регистрации.
2. Подписаться на каналы FONBET Esports и PCH3LK1N в Telegram.
3. Кликнуть «ХОЧУ НОЖ» под постом с акцией.
Букмекер назовет победителей акции 24 марта. Всего 10 участников получат игровые предметы и бесплатные ставки.
Место
Приз
Фрибет
1
Нож Gut Knife | Bright Water
10 000 ₽
2
Нож Huntsman Knife | Freehand
10 000 ₽
3
Нож Shadow Daggers
10 000 ₽
4-10
—
5000 ₽
Бонусную ставку можно применять только на одиночные пари с коэффициентом до 3.00 включительно. После получения фрибета участник имеет ровно неделю, чтобы использовать его.
Таблица позволяет легко ознакомиться с правилами участия.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.03.2025 (13:00 МСК)
Для выбора призеров используется автоматический генератор чисел.
Плюсы
Минусы
|➕ Все клиенты БК могут присоединиться к акции без необходимости пополнять баланс или заключать пари
|➖ В промо разыгрываются всего 3 ножа из игры
|➕ Предусмотрен крупный призовой фонд
Часто в конкурсах по киберспорту разыгрывают лишь игровые скины. Сейчас же букмекер вместе с ножами предлагает внушительные фрибеты.