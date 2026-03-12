Ведомости
БК Фонбет: фрибеты до 10 000 рублей и ножи за подписку на 2 Telegram-канала

Обновлено:
до 10 000 ₽
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Редкие предметы CS2 и фрибеты ждут своих обладателей!

Для фанатов киберспорта букмекер «Фонбет» организовал партнерский Telegram-розыгрыш с блогером Пчелкиным. В числе призов — ножи из CS 2 и фрибеты до 10 000 рублей. Чтобы стать претендентом на приз, хватит подписок на указанные каналы.

Как получить бонус Фонбет до 10 000 рублей за участие в конкурсе от Пчелкина

Свернуть

Для участия в розыгрыше подарков достаточно следовать указанной инструкции:

1. Открыть учетную запись на платформе Fonbet при отсутствии регистрации.

2. Подписаться на каналы FONBET Esports и PCH3LK1N в Telegram.

3. Кликнуть «ХОЧУ НОЖ» под постом с акцией.

Букмекер назовет победителей акции 24 марта. Всего 10 участников получат игровые предметы и бесплатные ставки.

Место

Приз

Фрибет

1

Нож Gut Knife | Bright Water

10 000 ₽

2

Нож Huntsman Knife | Freehand

10 000 ₽

3

Нож Shadow Daggers

10 000 ₽

4-10

5000 ₽

Как отыграть бонус Фонбет до 10 000 рублей за участие в конкурсе от FONBET Esports

Свернуть

Бонусную ставку можно применять только на одиночные пари с коэффициентом до 3.00 включительно. После получения фрибета участник имеет ровно неделю, чтобы использовать его.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Фонбет

Свернуть

Таблица позволяет легко ознакомиться с правилами участия.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.03.2025 (13:00 МСК)

Для выбора призеров используется автоматический генератор чисел.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Все клиенты БК могут присоединиться к акции без необходимости пополнять баланс или заключать пари➖ В промо разыгрываются всего 3 ножа из игры
➕ Предусмотрен крупный призовой фонд 

Заключение

Свернуть

Часто в конкурсах по киберспорту разыгрывают лишь игровые скины. Сейчас же букмекер вместе с ножами предлагает внушительные фрибеты.

Валентин Васильев

