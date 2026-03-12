БК Фонбет: фрибеты до 10 000 рублей и ножи за подписку на 2 Telegram-канала

Для фанатов киберспорта букмекер «Фонбет» организовал партнерский Telegram-розыгрыш с блогером Пчелкиным. В числе призов — ножи из CS 2 и фрибеты до 10 000 рублей. Чтобы стать претендентом на приз, хватит подписок на указанные каналы.