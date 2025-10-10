Турнир от БК Fonbet: выиграйте до 500 000 рублей за ставки на хоккей

Пользователю следует:

1. Сделать аккаунт у букмекера Fonbet.

2. Зайти в раздел турниров и выбрать промоакцию «Хоккей».

3. Дать согласие на участие.

4. Делать квалификационные пари на игры из раздела «Хоккей».

Учитываются множественные и одиночные ставки. Минимальная сумма — 500 рублей. Кэф хотя бы у одного события в билете должен начинаться от 1.30. Количество баллов в турнирной таблице равно размеру чистого выигрыша беттора. Если игрок поставит 1000 на коэффициент 1.50, чистыми деньгами он выиграет 500 рублей. Аналогичное количество очков поступит на его счет в турнирной таблице.

Список победителей формируется в режиме реального времени. После контора определит лидеров и выдаст призы. Номинал полученного бонуса определяется занятым местом.

Место Фрибет 1 500 000 2 400 000 3 300 000 4 250 000 5 200 000 6 150 000 7 100 000 8 80 000 9 75 000 10 70 000 11-15 60 000 16-20 50 000 21-30 40 000 31-40 35 000 41-50 30 000 51-75 20 000 76-100 15 000 101-150 10 000 151-200 8500 201-300 6000 301-400 5500 401-500 4500 501-750 4000 751-1000 3500 1001-1500 3000 1501-2000 2500 2001-2500 2000 2501-3000 1500 3001-4000 1000 4001-5000 500

Матчи по киберхоккею не учитываются в розыгрыше.