10 октября 10:48ГлавнаяБонусы
БК ФонбетФрибеты за депозит
logo

Турнир от БК Fonbet: выиграйте до 500 000 рублей за ставки на хоккей

500000 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Победитель заберет 500 000 рублей!!!

Специально для фанатов ледовых баталий Fonbet выпустил турнир с огромным призовым фондом. Букмекерская контора разыграет между бетторами 15 000 000 рублей в виде фрибетов. Выплаты заберут пользователи из топ-5000. Победитель получит 500 000 рублей. 

Как получить бонус БК Fonbet до 500 000 рублей за ставки на хоккей

Свернуть

Пользователю следует:

1. Сделать аккаунт у букмекера Fonbet.

2. Зайти в раздел турниров и выбрать промоакцию «Хоккей».

3. Дать согласие на участие.

4. Делать квалификационные пари на игры из раздела «Хоккей».

Учитываются множественные и одиночные ставки. Минимальная сумма — 500 рублей. Кэф хотя бы у одного события в билете должен начинаться от 1.30. Количество баллов в турнирной таблице равно размеру чистого выигрыша беттора. Если игрок поставит 1000 на коэффициент 1.50, чистыми деньгами он выиграет 500 рублей. Аналогичное количество очков поступит на его счет в турнирной таблице.

Список победителей формируется в режиме реального времени. После контора определит лидеров и выдаст призы. Номинал полученного бонуса определяется занятым местом. 

Место

Фрибет

1

500 000

2

400 000

3

300 000

4

250 000

5

200 000

6

150 000

7

100 000

8

80 000

9

75 000

10

70 000

11-15

60 000

16-20

50 000

21-30

40 000

31-40

35 000

41-50

30 000

51-75

20 000

76-100

15 000

101-150

10 000

151-200

8500

201-300

6000

301-400

5500

401-500

4500

501-750

4000

751-1000

3500

1001-1500

3000

1501-2000

2500

2001-2500

2000

2501-3000

1500

3001-4000

1000

4001-5000

500

Матчи по киберхоккею не учитываются в розыгрыше.

Как отыграть бонус БК Fonbet до 500 000 рублей за ставки на хоккей

Свернуть

Полученным фрибетом нужно воспользоваться за неделю после начисления. Он подходит только для одиночных ставок. Минимальный кэф — 1.01. В отличие от ряда акционных предложений оператора, максимальный коэффициент не регламентирован.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Fonbet

Свернуть

Требования промоакции сведены в таблице

Максимальный размер бонуса

500 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

17.10.2025 (11:59 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Можно получить до 500 000 ₽➖ Очки начисляются с чистого выигрыша
➕ Бонусы заберут игроки из топ-5000 
➕ Лояльные условия отыгрыша 

Заключение

Свернуть

Fonbet предлагает одну из самых щедрых акций на рынке. Призовой фонд в 15 000 000 рублей — редкость для российских БК. Внушительный диапазон мест позволяет рассчитывать на призы даже пользователям с небольшим депозитом. 

Валентин Васильев

