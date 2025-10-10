Турнир от БК Fonbet: выиграйте до 500 000 рублей за ставки на хоккей

Специально для фанатов ледовых баталий Fonbet выпустил турнир с огромным призовым фондом. Букмекерская контора разыграет между бетторами 15 000 000 рублей в виде фрибетов. Выплаты заберут пользователи из топ-5000. Победитель получит 500 000 рублей.
Пользователю следует:
1. Сделать аккаунт у букмекера Fonbet.
2. Зайти в раздел турниров и выбрать промоакцию «Хоккей».
3. Дать согласие на участие.
4. Делать квалификационные пари на игры из раздела «Хоккей».
Учитываются множественные и одиночные ставки. Минимальная сумма — 500 рублей. Кэф хотя бы у одного события в билете должен начинаться от 1.30. Количество баллов в турнирной таблице равно размеру чистого выигрыша беттора. Если игрок поставит 1000 на коэффициент 1.50, чистыми деньгами он выиграет 500 рублей. Аналогичное количество очков поступит на его счет в турнирной таблице.
Список победителей формируется в режиме реального времени. После контора определит лидеров и выдаст призы. Номинал полученного бонуса определяется занятым местом.
Место
Фрибет
1
500 000
2
400 000
3
300 000
4
250 000
5
200 000
6
150 000
7
100 000
8
80 000
9
75 000
10
70 000
11-15
60 000
16-20
50 000
21-30
40 000
31-40
35 000
41-50
30 000
51-75
20 000
76-100
15 000
101-150
10 000
151-200
8500
201-300
6000
301-400
5500
401-500
4500
501-750
4000
751-1000
3500
1001-1500
3000
1501-2000
2500
2001-2500
2000
2501-3000
1500
3001-4000
1000
4001-5000
500
Матчи по киберхоккею не учитываются в розыгрыше.
Полученным фрибетом нужно воспользоваться за неделю после начисления. Он подходит только для одиночных ставок. Минимальный кэф — 1.01. В отличие от ряда акционных предложений оператора, максимальный коэффициент не регламентирован.
Требования промоакции сведены в таблице
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
17.10.2025 (11:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Можно получить до 500 000 ₽
|➖ Очки начисляются с чистого выигрыша
|➕ Бонусы заберут игроки из топ-5000
|➕ Лояльные условия отыгрыша
Fonbet предлагает одну из самых щедрых акций на рынке. Призовой фонд в 15 000 000 рублей — редкость для российских БК. Внушительный диапазон мест позволяет рассчитывать на призы даже пользователям с небольшим депозитом.