Клиенты PARI считают, что «Челси» прервет победную серию «Астон Виллы» в АПЛ

Эмери продолжает удивлять
Валентин Васильев

27 декабря «Челси» и «Астон Вилла» встретятся в матче 18-го тура АПЛ. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Аналитики считают фаворитами хозяев. Поставить на успех «Челси» можно с коэффициентом 1.82, что соответствует примерно 52% вероятности. Котировка на успех гостей составляет 4.05 (около 23%), а на ничью — 3.90 (приблизительно 24%).

Клиенты PARI также уверены в успехе лондонцев. На победу «Челси» приходится около 97% от общего объема ставок на исход матча.

В четырех последних очных матчах команды забивали на двоих минимум по три мяча за игру. Букмекеры полагают, что и грядущий поединок получится достаточно результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.68. Обратный исход идет за 2.20. Взять тотал больше 3.5 голов можно с котировкой 2.60.

Поставить на то, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды, можно с коэффициентом 1.65. Обратный исход идет за 2.18. Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 можно взять за 1.78. Аналогичная ставка для «Астон Виллы» доступна с коэффициентом 2.95. Вероятность гола в первые 15 минут оценивается котировкой 2.70.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 350 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий, включив в него ставку на победу «Челси» за 1.80. Общий коэффициент экспресса составил 8.08.

«Челси» набрал 29 очков в 17 турах и располагается на четвертом месте, отставая от лидирующего «Арсенала» на десять баллов. Поставить на то, что «Челси» станет чемпионом АПЛ, можно с котировкой 40.00. Вероятность того, что лондонцы войдут в топ-4 по итогам сезона, оценивается коэффициентом 1.90.  

«Астон Вилла» сейчас занимает третью строчку с 36 очками в активе. Подопечные Унаи Эмери выиграли семь последних матчей в АПЛ. Коэффициент на чемпионство «Астон Виллы» составляет 30.00. Вероятность того, что клуб закончит сезон в топ-4, оценивается котировкой 1.85.   

Новое