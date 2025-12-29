Ведомости
БК PARI анонсировала отбор на PARI SECRET POKER SOCHI 2026

Второй покерный уикенд в Сочи
Валентин Васильев

Закрытый покерный турнир, яркие активности в живописном антураже: все это ждет 30 участников PARI SECRET POKER SOCHI 2026 — первого мероприятия в новом году в рамках PARI SECRET. Букмекерская компания PARI организует масштабное событие для VIP-игроков, предлагая им незабываемый опыт и впечатления в закрытом комьюнити. 

Мероприятие пройдет в Сочи с 27 февраля по 1 марта 2026 года и продлится три дня. PARI SECRET организует ивент под ключ. Гостей ждут покерный турнир, насыщенная программа и отдых в одном из лучших отелей в Сочи. Турнир по покеру пройдет с участием звездных гостей, а игроков ожидают незабываемые призы. Эти подробности пока сохраняются в секрете.

Для отбора на PARI SECRET POKER SOCHI 2026 компания PARI запускает рейтинговый турнир. Между победителями, которые наберут наибольшее количество баллов, будет распределено 30  мест.

Турнир пройдет с 29 декабря 2025 года до 11 января 2026 года. Участвовать могут все зарегистрированные пользователи PARI: для этого необходимо набрать максимальное число баллов в установленное время. В зачет пойдут баллы за ставки на любые спортивные события. Подробные правила и порядок расчета баллов доступны в личном кабинете.

Первый покерный турнир в Сочи для участников PARI SECRET был проведен в 2025 году. Мероприятие прошло с 30  мая по 1 июня и собрало 50 участников. Программа открылась турниром с призовым фондом в 1 000 000 рублей с участием Массимо Карреры, Luxury Girl, Recrent и других гостей. Также участники сыграли в падел и посмотрели финал Лиги чемпионов с комментариями Михаила Моссаковского в ресторане с видом на море. 

«PARI SECRET — это не просто про статус и призы. Это про отношение. Мы делаем закрытые мероприятия, чтобы наши игроки смогли ощутить себя частью особого сообщества и получали то, что нельзя купить: эмоции, личные впечатления и уникальный опыт», — прокомментировал CEO PARI Руслан Медведь.

PARI SECRET — программа лояльности для VIP‑игроков, запущенная в начале 2025 года. Она предоставляет участникам до 30% кешбэка реальными деньгами, доступ к закрытому комьюнити и возможность участия в эксклюзивных мероприятиях.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

