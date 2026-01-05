Европейская битва на льду Капризова: все о финале молодежного чемпионата мира

Партнерский проект
В ночь на 6 января по московскому времени завершится юбилейный 50-й молодежный чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. В финале турнира, который пройдет на домашней арене клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд», не будет ни одной сборной из Северной Америки. Все о финале чемпионата мира, в котором за золото поспорят команды Чехии и Швеции, – в материале «Ведомости. Спорт РБ».
Финальный матч молодежного чемпионата мира будет первым с 2016 г., в котором сойдутся две команды из Европы. В последний раз такое было на турнире в Хельсинки, тогда за золотые медали спорили команды Финляндии и России, а победу одержали хозяева турнира – 4:3 в овертайме.
Это был последний финал молодежного мирового первенства с участием сборной России, которая с февраля 2022 г. отстранена от соревнований. В отсутствие российской команды золотые медали завоевывали только сборные из Северной Америки. Сначала дважды подряд это была команда Канады, а последних два первенства выиграла сборная США. И вот теперь их гегемония прервалась.
Сборная США сложила свои чемпионские полномочия на домашнем турнире в Сент-Поле на стадии 1/4 финала, проиграв в овертайме команде Финляндии (3:4). Команда Канады, которая до старта плей-офф чемпионата мира считалась у букмекеров главным претендентом на титул, оступилась в шаге от финала.
В составе сборной Канады выступают три из четырех лучших бомбардиров нынешнего первенства – защитник «Калгари Флеймз» Зейн Парех (11 очков, 5 шайб, 6 результативных передач), форвард Майкл Хейдж (11 (2+9) очков), а также ожидаемый первый номер драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна (10 (3+7) очков). Однако это не спасло команду от поражения сборной Чехии в полуфинале (4:6). В итоге канадцы могут рассчитывать только на бронзу, за которую им еще предстоит побороться с Финляндией в ночь на 6 января, перед финалом.
Команда Швеции перед стартом турнира считалась у букмекеров третьим фаворитом после канадцев и американцев. Шведы уверенно прошли групповой этап, выиграв все матчи и заняв первое место в таблице группы A. Команда поочередно нанесла поражения Словакии (3:2), Швейцарии (4:2), Германии (8:1) и США (6:3).
В 1/4 финала шведы уверенно прошли Латвию (6:3), а в полуфинальном матче скандинавов ждала встреча с соседями и одними из главных принципиальных соперников – сборной Финляндии. Матч прошел в ночь на 5 января и завершился победой шведов в серии буллитов – 4:3. Решающий послематчевый бросок исполнил Антон Фронделль, являющийся главной звездой своей команды.
Фронделль – третий номер драфта НХЛ 2025 г., он был выбран «Чикаго Блэкхокс» и летом подписал с клубом контракт новичка сроком на три года. Но пока 18-летний форвард не стал дебютировать в НХЛ и остался еще на сезон в шведском «Юргордене» на правах аренды. В 2025 г. Фронделль стал серебряным призером юниорского чемпионата мира (до 18 лет). В текущем сезоне на счету форварда 15 (10+5) очков в 25 матчах Шведской хоккейной лиги.
Кроме Фронделля, в составе шведской сборной есть еще два хоккеиста, выбранные в первом раунде драфта НХЛ-2025. Это форвард Виктор Эклунд (16-й номер) и защитник Саша Бумедьен (28-й номер), которые были выбраны «Нью-Йорк Айлендерс» и «Виннипег Джетс» соответственно. При этом они также пока не дебютировали в НХЛ. Эклунд играет вместе с Фронделлем за «Юргорден» а Бумедьен выступает за университет Бостона в первенстве Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
Фронделль набрал на турнире 8 (5+3) очков и делит звание лучшего снайпера команды с Лукасом Петтерсоном, имеющим контракт с «Анахайм Дакс», а также входит в тройку лучших бомбардиров команды с Джеком Берглундом и Эдди Генборгом.
Если своим турнирным путем шведы показали, что не зря считались одними из фаворитов молодежного чемпионата мира, то сборная Чехии стала настоящим открытием соревнований в Миннесоте. Перед стартом турнира шансы чехов на итоговую победу оценивались с коэффициентом 15,00, и это несмотря на то, что на трех прошлых первенствах команда завоевала серебро и две бронзы.
Свой турнирный путь сборная Чехии начала с поражения от команды Канады (5:7). Но после чешские хоккеисты выиграли оставшиеся матчи группового этапа и стали вторыми в таблице группы B, обойдя тех же финнов. В 1/4 финала чехи победили швейцарцев (6:2), а в полуфинале им предстояло новое противостояние с канадцами.
Матч сборных Чехии и Канады прошел в ночь на 5 января в Сент-Поле и завершился победой команды под руководством Патрика Аугусты со счетом 6:4. По три очка (1 шайба + 2 результативные передачи) у чехов набрали Максимилиан Курран и Адам Бенак, а дублем отметился лучший бомбардир команды на турнире Войцех Чихарж.
На счету 18-летнего Чихаржа уже 10 (4+6) очков на МЧМ, он делит третью строчку в списке лучших бомбардиров с Маккенной. Нынешний сезон он начал в составе «Энергии» из Карловых Вар, но на чемпионат мира поехал уже в статусе игрока «Лос-Анджелес Кингз». 10 декабря Чихарж подписал с калифорнийским клубом НХЛ контракт новичка на три года с зарплатой в $975 000 за сезон. Ранее он был выбран «Кингз» на драфте НХЛ-2025 под общим 59-м номером.
В составе чешской сборной есть два хоккеиста, выбранных в первом раунде драфта НХЛ, – защитники Радим Мртка (9-й номер, 2025) и Адам Иржичек (16-й номер, 2024). Мртка подписал в июле контракт с выбравшим его «Баффало Сейбрз», но сейчас играет за фарм-клуб в Американской хоккейной лиге (АХЛ). 19-летний Иржичек с лета 2024 г. является игроком «Сент-Луис Блюз», но пока не провел ни одного матча в НХЛ. В настоящее время он выступает в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за «Брантфорд Бульдогс». Иржичек проводит свой третий молодежный чемпионат мира, ранее он завоевал с чешской командой две бронзы.
Решающий матч нынешнего чемпионата мира начнется 6 января в 4:30 мск. Хоккеисты чешской и шведской сборных выйдут на лед арены, которая является домашней для россиян Кирилла Капризова, Данилы Юрова, Якова Тренина и Владимира Тарасенко. Сборные Чехии и Швеции ранее выигрывали молодежное первенство по два раза в своей истории, утром в среду кто-то из них станет трехкратным чемпионом.