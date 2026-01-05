Европейская битва на льду Капризова: все о финале молодежного чемпионата мира

Финальный матч молодежного чемпионата мира будет первым с 2016 г., в котором сойдутся две команды из Европы. В последний раз такое было на турнире в Хельсинки, тогда за золотые медали спорили команды Финляндии и России, а победу одержали хозяева турнира – 4:3 в овертайме.

Это был последний финал молодежного мирового первенства с участием сборной России, которая с февраля 2022 г. отстранена от соревнований. В отсутствие российской команды золотые медали завоевывали только сборные из Северной Америки. Сначала дважды подряд это была команда Канады, а последних два первенства выиграла сборная США. И вот теперь их гегемония прервалась.

Сборная США сложила свои чемпионские полномочия на домашнем турнире в Сент-Поле на стадии 1/4 финала, проиграв в овертайме команде Финляндии (3:4). Команда Канады, которая до старта плей-офф чемпионата мира считалась у букмекеров главным претендентом на титул, оступилась в шаге от финала.

В составе сборной Канады выступают три из четырех лучших бомбардиров нынешнего первенства – защитник «Калгари Флеймз» Зейн Парех (11 очков, 5 шайб, 6 результативных передач), форвард Майкл Хейдж (11 (2+9) очков), а также ожидаемый первый номер драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна (10 (3+7) очков). Однако это не спасло команду от поражения сборной Чехии в полуфинале (4:6). В итоге канадцы могут рассчитывать только на бронзу, за которую им еще предстоит побороться с Финляндией в ночь на 6 января, перед финалом.