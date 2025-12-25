Егор Дёмин стал новым амбассадором Fonbet

О начале сотрудничества с игроком команды «Бруклин Нетс» компания объявила ностальгическим роликом в социальных сетях. Съемки прошли в Москве и Бруклине. Помимо Егора в съемках приняли участие амбассадоры Fonbet Леван Горозия и Антон Понкрашов. Особый акцент сделан на написание фамилии игрока: Дёмин стал первым баскетболистом в истории NBA, чья фамилия на игровом джерси написана через «ё».

В новом статусе амбассадора Егор Дёмин будет участвовать в благотворительных и социальных инициативах программы ДоброFON от Fonbet:

– Возможность быть частью большого благотворительного движения была главной причиной старта данного сотрудничества. Я много думаю о благотворительности, для меня важно помогать людям. Я стараюсь всегда пользоваться возможностями, которые направлены на улучшение жизни людей. Такие, например, инициативы есть в рамках НБА и Ассоциации игроков. А заниматься благотворительностью систематически и продуманно мне поможет сотрудничество с FONBET и ДоброFON. Мне понравилось, что мои идеи и пожелания были услышаны, уверен, что вместе мы сможем сделать кого-то в этом мире чуточку счастливее, а кого-то и вдохновить на добрые дела.

До конца текущего сезона НБА запланирована реализация нескольких совместных благотворительных проектов, а также другие совместные кампании, направленные на развитие и популяризацию баскетбола.