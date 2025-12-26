Клиенты PARI ставят на ЦСКА против «Спартака» в КХЛ

28 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и московским «Спартаком». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

По оценке экспертов, явного фаворита в матче нет, но у «армейцев» чуть больше шансов на успех. Коэффициент на победу хозяев площадки в основное время игры — 2.15, что составляет 44% вероятности. Поставить на триумф красно-белых можно по коэффициенту 2.85 (около 34%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (22%). Победа ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.70 (56%). Поставить на итоговый успех «Спартака» можно за 2.15 (44%).

Клиенты PARI ставят на успех спартаковцев в основное время. На победу красно-белых приходится около 58% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 40% сделано в пользу «армейцев», еще 2% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов распределение ставок 96% на 4% в пользу ЦСКА.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.22, в овертайме — за 5.90, по буллитам — за 7.80. Ставка на сухую победу хозяев площадки доступна за 9.50. Если игроки «Спартака» будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 6.00.

Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.47. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.60.

Московский «Спартак» занимает шестое место в Западной конференции с 45 очками, у ЦСКА — 43 очка и седьмое место на Западе. Поставить сейчас на победу красно-белых в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 20.00. Чемпионство «армейцев» из Москвы котируется за 16.00.