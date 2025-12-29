Ведомости
КПФР обыграл «Синару» в финале БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу

Турнир прошел в Кемерово с 23 по 28 декабря
Валентин Васильев

Всего в Кубке приняли участие восемь команд БЕТСИТИ Суперлиги: «Кристалл», «Газпром-Югра», «Тюмень», «Ухта», «ИрАэро», «Новая Генерация», «Синара» и КПРФ. Также Wild Card получили хозяева турнира – «Кузбасс». 

Финальный матч завершился победой КПРФ в овертайме со счетом 3:2 и голом на последней секунде матча. При этом «Синара» сумела сравнять счет в основное время за несколько секунд до финальной сирены, но это ей не помогло. 

Третье место завоевала «Ухта», которая также только в дополнительное время обыграла «ИрАэро». 

IMG_1972.JPG

В церемонии награждения победителей принимали участие заместитель председателя правительства Кузбасса Антон Пятовский и руководитель отдела спонсорства БЕТСИТИ Руслан Катуар.

Перед финальным матчем прошел уникальный Трофи-тур. Амбассадор БЕТСИТИ и экс-игрок Медиалиги Эльхан Салахов свозил трофей в угольный разрез Кузбасса и прокатил его на БЕЛАЗе, а трехкратная чемпионка России по футзалу Ольга Тигина спустилась с кубком с высоты 1500 метров с горы Танай.

Лучшие игроки матча получали в подарок фирменные шахтерские каски и торт в виде угля.

Следующий БЕТСИТИ Кубок лиги должен пройти в декабре 2026 года в Новосибирске.

Новое