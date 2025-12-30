Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Не соревнуемся с тем, как показывают спорт в мире»

В 2025 г. российские спортсмены активнее стали выступать на международной арене, некоторые федерации начали допускать их без ограничений. Параллельно многие звезды по-прежнему вынуждены соревноваться только внутри страны.

Как это сказывается на зрительском интересе к трансляциям? Какие турниры сильнее всего привлекают российских болельщиков? Как меняется телевизионная аудитория в спорте? Как изменился рынок спортивных телеправ за последние годы?

Об этом и многом другом в интервью «Ведомости. Спорт РБ» рассказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

– «Матч ТВ» исполнилось 10 лет. Как бы вы оценили путь, который прошел канал за это время?

– Это путь от запуска и становления до утверждения в качестве главного спортивного медиа и точки притяжения российских спортивных федераций. Это непростая и кропотливая работа, которая была начата Тиной Канделаки в 2015 г. при поддержке Алексея Борисовича Миллера и продолжается сегодня командой, костяк которой был собран десять лет назад. И при поддержке «Газпром-Медиа Холдинга», и благодаря личному вниманию Александра Александровича Жарова, мы преодолеваем самые разные преграды – и ковидные ограничения, и неправомерные политизированные отстранения наших спортсменов от соревнований. Сегодня мы способны легко переверстать сетку вещания в случае форс-мажоров, в кратчайшие планы организовать и произвести картинку мирового уровня с любого события.

«Матч ТВ» стал, по сути, не просто домом, а целым хабом для российского спорта, который не просто показывает и рассказывает о соревнованиях, но и делится экспертизой по позиционированию и коммуникациям. И мы благодарны нашим партнерам, в том числе холдингу «РБ», изданию «Ведомости. Спорт», не только за внимание к нашему каналу, но и за понимание того направления, в котором движется наш спорт – уверен, что кумулятивные усилия в медиа дают свой эффект.

– Как менялся портрет аудитории «Матч ТВ», особенно после отстранения российских спортсменов от соревнований?

– Наша целевая аудитория – мужчины от 14 до 59 лет. Нас так видят рекламодатели, и мы на них ориентируемся. Ничего существенного в этом плане не меняется, хотя некоторые виды спорта – например, биатлон – собирают традиционно женскую аудиторию тоже. Если в среднем среди зрителей «Матч ТВ» представительниц прекрасного пола 21%, то на биатлоне – около 40%.

Рост молодой аудитории сказывается и на показателях российского футбола. Например, в нашей целевой аудитории рост доли осенней части РПЛ по сравнению с 2024 г. составил 13%, при этом среди молодой аудитории (мужчины 14-24 лет) – почти в два раза, на 93%.

– В последние годы выросла конкуренция с интернет-платформами, которые показывают все больше спорта. «Матч ТВ» ее чувствует – например, в борьбе за медиаправа?

– Конкуренция всегда была. Мы к этому спокойно относимся и адаптируемся. Наши охваты выше любой интернет-площадки – разница кратная. Но мы же не только показываем спорт, мы еще и сами его производим: до 60% наших трансляций мы создаем собственными силами. В плане прав наша борьба со стриминговыми сервисами – тоже соревнование, сражаемся по спортивным правилам.

Мы чувствуем больше конкуренции в борьбе за внимания зрителя с развлекательными шоу и российскими сериалами, которые сильно прибавили в качестве за последние годы и стали отбирать у спортивных событий потенциальных зрителей. Но у спорта есть то главное, чего не будет ни у одного шоу или сериала – непредсказуемость. И это всегда будет привлекать тех, кому привычные сюжеты надоели.

– У «Матча» тоже есть онлайн-ресурсы – они помогают в борьбе за зрителя?

– Мы главный источник информации о спорте в рунете. Средний охват одного поста в соцсетях «Матч ТВ» – это 1 млн человек. У Matchtv.ru – самый высокий индекс цитируемости, а Sportbox, по данным SimilarWeb – самый посещаемый сайт в сегменте уже 16 месяцев подряд.

Кроме того, интернет дает нам гибкость, которую не может себе позволить линейный эфир. Для примера: мы приняли решение открыть доступ к «эль класико» на диджитал-ресурсах, потому что он шел одновременно с матчем «Зенит» – «Динамо». Зрители сами могли выбрать, какой матч смотреть, или смотреть оба. В итоге только на сайте «Реал» и «Барселона» собрали 3,2 млн просмотров, хотя был прямой эфир на тематическом канале и повтор с небольшой задержкой на федеральном. Или недавний чемпионат мира по боксу: показать все бои на федеральном или даже тематическом канале «Матч! Боец» невозможно, а в интернете – без проблем.