БК Фонбет: фрибеты 2000 рублей за подписку на страницы в социальных сетях

Партнерский проект
В Telegram-канале FONBET Esports проходит акция от БК «Фонбет» ориентированная на поклонников киберспортивных дисциплин. В призовом фонде — фрибеты по 2000 рублей. Участие не требует пари или пополнения счета.
Для участия беттору достаточно пройти базовые шаги:
1. Создать аккаунт в БК «Фонбет», если регистрация ранее не проводилась.
2. Стать подписчиком каналов FONBET ESPORTS CS2 и FONBET ESPORTS DOTA 2 в социальных сетях.
3. Поделиться скриншотом подписок в комментариях к публикации FONBET Esports в Telegram.
Победителей определят 24.03.2026. Фрибеты по 2000 рублей достанутся 100 участникам.
Фрибет применяется только в одиночных пари с кэфом до 3.00. Срок активации бонуса ограничен 7 днями.
Основная информация о промо аккуратно собрана в таблице.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.03.2026 (18:00 МСК)
Киберспортивный телеграм-канал Fonbet постоянно удивляет подписчиков — от бонусов до девайсов и редких внутриигровых скинов.
Плюсы
Минусы
|➕ Вкладывать собственные деньги нет необходимости
|➖ Розыгрыш подразумевает только 100 победителей
|➕ Простые действия
Для получения награды не требуется пополнять счет или совершать ставки. Механика бонуса уравнивает пользователей всех категорий.