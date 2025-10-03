Путь чемпиона от Фонбет: до 10 000 рублей и другие призы за игру в Telegram-канале

Fonbet предлагает бетторам примерить роль менеджера футбольного клуба и привести его к чемпионству. В Telegram-боте БК нужно собрать команду, стартовать с Пути Регионов и выигрывать подарки от букмекера. Удачливые менеджеры получат фрибеты на 10 000 рублей и другие ценные подарки.