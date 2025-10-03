Путь чемпиона от Фонбет: до 10 000 рублей и другие призы за игру в Telegram-канале

Ведомости
Станьте топ-менеджером клуба и приведите команду к чемпионству

Fonbet предлагает бетторам примерить роль менеджера футбольного клуба и привести его к чемпионству. В Telegram-боте БК нужно собрать команду, стартовать с Пути Регионов и выигрывать подарки от букмекера. Удачливые менеджеры получат фрибеты на 10 000 рублей и другие ценные подарки.

Как получить бонус Фонбет до 10 000 рублей за игру в Telegram

Свернуть

Для участия в интерактивной игре пользователю следует:

1. Зарегистрироваться в Fonbet.

2. Запустить Telegram-бот.

3. Нажать на «Играть».

4. Создать команду, придумать имена футболистам и выполнять задания букмекера. 

За выполнение условий БК игроку будут начислять очки. Например, беттора попросят провести тренировку футболистов, сыграть товарищеский матч. За накопленные баллы нужно строить/улучшать здания и развивать базу. 

Распределение призов проходит во время розыгрыша. В рамках акций предполагается 7 награждений.

Номер розыгрыша

Даты

Условия

Приз

130.09.2025-28.10.2025Прохождение 3 этапа3 смартфона iPhone 17 Pro 256 Gb
229.10.2025-26.11.2025Прохождение 5 этапа5 консолей PlayStation 5 Slim, 1 Tb
327.11.2025-25.12.2025Прохождение 6 этапа30 фрибетов по 10 000 ₽
426.12.2025-01.02.2026Прохождение 7 этапа5 абонементов на любой матч Fonbet Кубка России
502.02.2026-10.03.2025Прохождение 8 этапа3 планшета iPad Air 11 2025, 256 Gb
611.03.2026-16.04.2026Прохождение 9 этапа30 фрибетов по 5000 ₽
717.04.2026-08.05.2026Прохождение 10 этапаНаушники AirPods Pro 2 и 2 VIP-тура на Суперфинал Fonbet Кубка России

Получение некоторых наград может потребовать выполнения дополнительных условий. Список требований появится после прохождения соответствующего этапа. 

Как отыграть бонус Fonbet до 10 000 рублей за участие в игре Путь чемпиона

Свернуть

На отыгрыш начисленных фрибетов букмекерская контора дает 30 суток. Полученный подарок можно поставить на ординар с коэффициентом до 3.00. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Фонбет

Свернуть

Рассмотрим подробные условия участия в акции.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

08.05.2026

Формально участие в акции не требует вложения денег. Однако нужно понимать, что игре придется уделять много времени. Просто запустить бот и надеяться на получение призов не приходится.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Разнообразные призы➖ Игре нужно уделять много времени
➕ Не нужно пополнение 
➕ Лояльные условия отыгрыша фрибета 
➕ Элементы геймификации 

Заключение

Свернуть

«Путь чемпиона» от Fonbet — возможность создать свою команду и выиграть трофей. Дополнительно игроков ждут приятные сюрпризы: фрибеты, дорогая техника и много других наград. Акция подходит любителям футбола и обычным пользователям. 

Валентин Васильев

