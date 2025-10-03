Путь чемпиона от Фонбет: до 10 000 рублей и другие призы за игру в Telegram-канале

Fonbet предлагает бетторам примерить роль менеджера футбольного клуба и привести его к чемпионству. В Telegram-боте БК нужно собрать команду, стартовать с Пути Регионов и выигрывать подарки от букмекера. Удачливые менеджеры получат фрибеты на 10 000 рублей и другие ценные подарки.
Для участия в интерактивной игре пользователю следует:
1. Зарегистрироваться в Fonbet.
2. Запустить Telegram-бот.
3. Нажать на «Играть».
4. Создать команду, придумать имена футболистам и выполнять задания букмекера.
За выполнение условий БК игроку будут начислять очки. Например, беттора попросят провести тренировку футболистов, сыграть товарищеский матч. За накопленные баллы нужно строить/улучшать здания и развивать базу.
Распределение призов проходит во время розыгрыша. В рамках акций предполагается 7 награждений.
Номер розыгрыша
Даты
Условия
Приз
|1
|30.09.2025-28.10.2025
|Прохождение 3 этапа
|3 смартфона iPhone 17 Pro 256 Gb
|2
|29.10.2025-26.11.2025
|Прохождение 5 этапа
|5 консолей PlayStation 5 Slim, 1 Tb
|3
|27.11.2025-25.12.2025
|Прохождение 6 этапа
|30 фрибетов по 10 000 ₽
|4
|26.12.2025-01.02.2026
|Прохождение 7 этапа
|5 абонементов на любой матч Fonbet Кубка России
|5
|02.02.2026-10.03.2025
|Прохождение 8 этапа
|3 планшета iPad Air 11 2025, 256 Gb
|6
|11.03.2026-16.04.2026
|Прохождение 9 этапа
|30 фрибетов по 5000 ₽
|7
|17.04.2026-08.05.2026
|Прохождение 10 этапа
|Наушники AirPods Pro 2 и 2 VIP-тура на Суперфинал Fonbet Кубка России
Получение некоторых наград может потребовать выполнения дополнительных условий. Список требований появится после прохождения соответствующего этапа.
На отыгрыш начисленных фрибетов букмекерская контора дает 30 суток. Полученный подарок можно поставить на ординар с коэффициентом до 3.00.
Рассмотрим подробные условия участия в акции.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
08.05.2026
Формально участие в акции не требует вложения денег. Однако нужно понимать, что игре придется уделять много времени. Просто запустить бот и надеяться на получение призов не приходится.
Плюсы
Минусы
|➕ Разнообразные призы
|➖ Игре нужно уделять много времени
|➕ Не нужно пополнение
|➕ Лояльные условия отыгрыша фрибета
|➕ Элементы геймификации
«Путь чемпиона» от Fonbet — возможность создать свою команду и выиграть трофей. Дополнительно игроков ждут приятные сюрпризы: фрибеты, дорогая техника и много других наград. Акция подходит любителям футбола и обычным пользователям.