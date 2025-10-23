Турнир от БК Fonbet: до 200 000 рублей за ставки на баскетбол

Fonbet подготовился к началу сезона НБА и запустил турнир для ставок на баскетбол. Букмекерская контора распределит между пользователями 3 000 000 рублей в виде фрибетов. Их раздадут 1000 лучшим бетторам. Победитель заберет 200 000.
Для участия в турнире Fonbet игроку следует:
1. Зарегистрироваться в БК.
2. Зайти на страницу турнира и согласиться с участием.
3. Делать квалификационные ставки.
Минимальный кэф — 1.30. Минимум на купон можно поставить 500 рублей.
Количество турнирных баллов с каждой ставки равняется сумме чистого выигрыша. Пари на полученные ранее фрибеты не попадают в общий зачет.
Таблица лидеров обновляется в режиме реального времени. Совокупный призовой фонд распределят между 1000 лучших бетторов.
Место
Размеры фрибета
1
200 000 ₽
2
180 000 ₽
3
130 000 ₽
4
100 000 ₽
5
80 000 ₽
6
70 000 ₽
7
60 000 ₽
8
50 000 ₽
9
40 000 ₽
10
30 000 ₽
11-15
20 000 ₽
16-20
15 000 ₽
21-30
10 000 ₽
31-50
8000 ₽
51-75
7000 ₽
76-100
5000 ₽
101-150
4000 ₽
151-200
3000 ₽
201-300
2500 ₽
301-400
2000 ₽
401-500
1500 ₽
501-750
1000 ₽
751-1000
500 ₽
Засчитываются пари на экспрессы и ординары. Ставки на системы не попадают в общий зачет соревнования.
Букмекерская контора начисляет фрибеты несколькими купонами. Каждый из них можно использовать независимо от остальных. Однако дробить выданные бонусы на еще меньшие суммы нельзя. Все фрибеты действуют 7 суток, а при неиспользовании сгорают без возможности восстановления. Их разрешено ставить ординаром с коэффициентом до 3.00.
Детальные требования промоакции собраны ниже.
Максимальный размер бонуса
200 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
28.10.2025 (11:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Призы распределяют между игроками из топ-1000
|➖ Есть ограничения по минимальной сумме пари
|➕ Засчитываются победные ставки
|➕ Внушительный призовой фонд
Количество набранных турнирных очков равно чистому выигрышу пользователя. Это достоинство акции, так как для продвижения по топу лидеров требуются не только деньги, но и умение прогнозировать. Таким образом турнир частично уравнивает возможности бетторов.