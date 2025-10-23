Турнир от БК Fonbet: до 200 000 рублей за ставки на баскетбол

Букмекерская контора начисляет фрибеты несколькими купонами. Каждый из них можно использовать независимо от остальных. Однако дробить выданные бонусы на еще меньшие суммы нельзя. Все фрибеты действуют 7 суток, а при неиспользовании сгорают без возможности восстановления. Их разрешено ставить ординаром с коэффициентом до 3.00.