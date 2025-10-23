Ведомости
Турнир от БК Fonbet: до 200 000 рублей за ставки на баскетбол

200000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Турнир с большим призовым фондом в начале сезона НБА

Fonbet подготовился к началу сезона НБА и запустил турнир для ставок на баскетбол. Букмекерская контора распределит между пользователями 3 000 000 рублей в виде фрибетов. Их раздадут 1000 лучшим бетторам. Победитель заберет 200 000. 

Как получить бонус Fonbet до 200 000 рублей за ставки на баскетбол

Свернуть

Для участия в турнире Fonbet игроку следует:

1. Зарегистрироваться в БК.

2. Зайти на страницу турнира и согласиться с участием.

3. Делать квалификационные ставки.

Минимальный кэф — 1.30. Минимум на купон можно поставить 500 рублей. 

Количество турнирных баллов с каждой ставки равняется сумме чистого выигрыша. Пари на полученные ранее фрибеты не попадают в общий зачет. 

Таблица лидеров обновляется в режиме реального времени. Совокупный призовой фонд распределят между 1000 лучших бетторов.

Место

Размеры фрибета

1

200 000 ₽

2

180 000 ₽

3

130 000 ₽

4

100 000 ₽

5

80 000 ₽

6

70 000 ₽

7

60 000 ₽

8

50 000 ₽

9

40 000 ₽

10

30 000 ₽

11-15

20 000 ₽

16-20

15 000 ₽

21-30

10 000 ₽

31-50

8000 ₽

51-75

7000 ₽

76-100

5000 ₽

101-150

4000 ₽

151-200

3000 ₽

201-300

2500 ₽

301-400

2000 ₽

401-500

1500 ₽

501-750

1000 ₽

751-1000

500 ₽

Засчитываются пари на экспрессы и ординары. Ставки на системы не попадают в общий зачет соревнования. 

Как отыграть бонус Fonbet до 200 000 рублей за ставки на баскетбол

Свернуть

Букмекерская контора начисляет фрибеты несколькими купонами. Каждый из них можно использовать независимо от остальных. Однако дробить выданные бонусы на еще меньшие суммы нельзя. Все фрибеты действуют 7 суток, а при неиспользовании сгорают без возможности восстановления. Их разрешено ставить ординаром с коэффициентом до 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Свернуть

Детальные требования промоакции собраны ниже. 

Максимальный размер бонуса

200 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

28.10.2025 (11:59 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Призы распределяют между игроками из топ-1000➖ Есть ограничения по минимальной сумме пари
➕ Засчитываются победные ставки 
➕ Внушительный призовой фонд 

Заключение

Свернуть

Количество набранных турнирных очков равно чистому выигрышу пользователя. Это достоинство акции, так как для продвижения по топу лидеров требуются не только деньги, но и умение прогнозировать. Таким образом турнир частично уравнивает возможности бетторов. 

Валентин Васильев

