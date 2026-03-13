Обзор букмекерской конторы 24bet (24бет)

Обновлено:
Дебют нового букмекера в России

24bet — самый молодой букмекер России. Контора появилась в середине марта 2026 года. Сайт принадлежит и управляется ООО «Ф.О.Н.». Работа БК осуществляется на основании лицензии № Л027-00108-77/00395480 от 26 июня 2009-го.

Бонусы и акции

БК 24bet работает недавно и еще не сформировал собственные бонусы и акции. Но их появление — вопрос ближайшего времени. Причем букмекер явно не планирует ограничиваться классическими предложениями и также даст возможность проверить силы в турнирах. По крайней мере такие разделы на сайте уже есть. 

Редакция «Ведомостей» советует подождать с регистрацией в 24bet до появления бонусов. Будет обидно, если вы зарегистрируетесь до запуска программы и потеряете доступ к welcome-акции. Пока же можно зарегистрироваться в других БК, где уже запущены разные бонусные предложения для новичков и постоянных клиентов.

«24бет» работает официально, поэтому только регистрация открывает бетторам доступ ко всем возможностям БК. Оператор требует от игроков минимальный набор сведений. Для создания аккаунта у нового букмекера бетторам требуется:

  1. Зайти на сайт 24bet.
  2. Кликнуть по «Регистрация». Кнопка находится в верхней части экрана справа.
  3. Написать телефон, придумать пароль и согласиться с правилами БК, установив галочку в соответствующем чекбоксе.
  4. Нажать на «У меня есть промокод» и написать его во всплывающей строке. Шаг необязательный, зарегистрироваться можно и без него.
  5. Ввести код из SMS.

Последнее действие подтверждает регистрацию в БК и привязывает телефон к аккаунту в «24бет». У конторы действуют стандартные возрастные ограничения. Услуги компании открыты только для совершеннолетних. 

Верификация

Если указанный телефон ранее регистрировался в ЦУПИСе, а игрок проходил верификацию в других БК, ему останется ввести дату рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ. Контора проверит сведения, о результате аудита беттору сообщат в SMS. Также сообщение об успешном завершении процедуры появится в личном кабинете беттора.

Игрокам, регистрирующимся в БК первый раз в жизни, нужно отдельно подтверждать личность. Начальный статус присваивается при загрузке данных паспорта. Для оформления продвинутого уровня необходимо воспользоваться интеграцией БК с «Госуслугами» или идентификаторами банков.

Вход в личный кабинет

После регистрации и верификации браузер обычно сохраняет данные игрока в системе. Если закрыть сайт и запустить его повторно, входить в личный кабинет не нужно. Однако многие предпочитают завершать игровую сессию выходом из профиля. В таком случае при последующем запуске 24bet потребуется выполнить вход. БК скопировала опыт коллег и предложила типичный алгоритм:

  1. Запуск формы авторизации. Кнопка «Вход» помещена в правый верхний угол.
  2. Выбор способа: телефон, почта или номер счета.
  3. Ввод запрашиваемых данных.

Предусмотрена система сброса текущего пароля с указанием нового. Операция станет доступна, если у беттора сохранится доступ к указанному при регистрации телефону. 

Пополнение счета

Полноценный доступ к игре откроется при пополнении счета. У БК пока нет бездепозитных бонусов, поэтому сыграть без внесения денег не получится. Необходимо:

  1. Авторизоваться и нажать на «Пополнить».
  2. Выбрать способ.
  3. Написать размер депозита.
  4. Подтвердить действие.
  5. Завершить платеж через ЦУПИС.

Минимальная сумма пополнения составляет 100 рублей. Максимальный размер индивидуален. Он зависит от полноты подтверждения личности и ограничений платежного средства. Второй фактор превалирующий — лимиты метода распространяются на все способы идентификации.

Способ

Частичная верификация

Полная верификация

СБП

100 000 ₽

595 000 ₽

Карты

100 000 ₽

595 000 ₽

Sberpay

100 000 ₽

595 000 ₽

Tinkoff Pay

100 000 ₽

595 000 ₽

VTB Pay

15 000 ₽

15 000 ₽

Кошелек ЦУПИС

100 000 ₽

595 000 ₽

ЮMoney

15 000 ₽

15 000 ₽

МТС

15 000 ₽

15 000 ₽

Билайн

5000 ₽

5000 ₽

Мегафон

15 000 ₽

15 000 ₽

Элекснет

15 000 ₽

15 000 ₽

24bet пока не принимает транзакций через Т2, но букмекер работает недавно. Скорее всего, контора еще не наладила процессы и не договорилась со всеми основными операторами сотовой связи. 

Личный кабинет

В личном кабинете букмекерской конторы 24bet открываются все разделы, необходимые для комфортного использования услуг. Он открывается при нажатии на иконку человека, расположенную рядом с кнопкой пополнения. В левой части экрана покажут ФИО игрока и текущий банкролл. Под ним находятся 7 дополнительных кнопок действия:

  • «Мой профиль». Содержит информацию о основных данных беттора: номер телефона, почту, статус верификации, номер счета. Там же можно работать с рекламными рассылками 24bet. Через раздел «Мой профиль» также получится поменять номер телефона, почту или пароль.
  • «Пополнения и выплаты». Это финансовый блок, через который можно внести деньги или заказать выигрыш. В подразделе «Ваши запросы» находится история снятий с БК.
  • «Пари и операции». Меню проинформирует о текущих ставках беттора и прошлых транзакциях.
  • «Запросы». Раздел хранит историю обращений в службу поддержки. Через него также можно направить запрос в техпомощь. В блоке содержится информация, которую отправляли/получали игроки.
  • «Идентификация». Демонстрирует текущий статус верификации и позволяет расширить лимиты, пройдя полную процедуру подтверждения личности.
  • «Ответственная игра». Блок используется для установки самоограничений. Беттор может лимитировать общее время игровой сессии, размеры депозита или самоисключиться на время.
  • «Выход». Игрок заканчивает сессию. Происходит выход из аккаунта, в дальнейшем беттору потребуется новая авторизация.

Предоставленных возможностей хватит подавляющему большинству пользователей. Не исключено, что БК расширит функциональные возможности.

Линия

В момент подготовки обзора линия насчитывала свыше 35 видов спорта. Контора рассматривает много узконаправленных дисциплин (сумо, нетбол, лакросс). Все доступные варианты размещены списком в левой части экрана. В виджете можно также найти вкладку «Спорт», куда БК добавляет максимально нишевые варианты типа фехтования или парусного спорта.

В линии 24bet попадаются матчи всех главных соревнований. Широкое предложение отчасти сформировано благодаря обилию турниров:

  • ⚽ Футбол. Можно сделать ставки на соревнования из Мьянмы, Непала, Бахрейна, Катара и многих других стран.
  • 🎮 Киберспорт. БК рассматривает KOG, Crossfire и другие игры. На топовых дисциплинах в роспись попадают даже матчи турниров tier-3.
  • 🏒 Хоккей. Много основных и второстепенных европейских лиг. Иногда рассматривается даже австралийский национальный чемпионат.

Роспись

Спортивная роспись 24bet включает все основные исходы, также БК дополнительно принимает пари на игровые отрезки и статистические данные. Контора углубляет вариативность ближе к началу матча. Букмекер расписывает:

  • Внушительный охват фор и тоталов. В некоторых случаях контора даже принимает пари на варианты с коэффициентами 1.05 и ниже.
  • Комбинации рынков. Можно поставить на результат матча и тотал одновременно. Подобие экспресса, действующего в рамках одной игры.
  • Статистику спортсменов. БК 24bet принимает ставки на голы и ассисты конкретных игроков.

Детальная проработка предложена для основных матчей главных ставочных дисциплин. Экзотические направления сильно ограничены в выборе. Часто 24bet ограничивает роспись рынком победителя.

Коэффициенты

В целом коэффициенты находятся на средних показателях. Бонусных программ для увеличения котировок не представлено. Оценим маржу для некоторых турниров по хоккею и футболу.

Лига Европы

4,70%

РПЛ

4,79%

АПЛ

4,76%

Серия А

4,35%

Примера

4,56%

NHL

5,25%

КХЛ

5,20%

Как сделать ставку в 24bet

Авторизация открывает доступ ко всему инструментарию БК. Заключение пари — не исключение. Специфических требований не наблюдается, клиентам предлагают стандартную модель действий:

  1. Выбрать матч. Можно воспользоваться кнопкой поиска на верхней панели или подобрать вариант вручную, поочередно отмечая спорт, страну проведения чемпионата и сам турнир. Для топовых соревнований реализована система быстрого поиска. Они появятся на виджете сразу после выбора соответствующей дисциплины.
  2. Развернуть игру. По умолчанию букмекер демонстрирует коэффициенты основных исходов, форы и тоталы. Альтернативы открываются после нажатия по строке матча.
  3. Выбрать коэффициент. Он автоматически добавится в купон.
  4. Заключить пари. Желаемую сумму можно написать в соответствующей строке или выбрать кнопки быстрой ставки. Также через них можно поставить минимальную и максимальную суммы.

Минимум на матч контора принимает 30 рублей. Максимумы индивидуальны для каждого коэффициента.

В настройках сайта допускается установка размеров любимых ставок и условий использования кешаута. Также есть возможность применить пари в 1 клик. 

Лайв-сервис в 24bet

Пользователям букмекера 24bet доступен лайв-сервис. Прием пари осуществляется на водное поло, футбол, хоккей, теннис и многие другие направления. При оценке текущего предложения для игроков каких-то интересных решений не найдено. Пока у букмекера нет прямых трансляций или расширенной лайв-статистики.

Вывод выигрышей

Официальный статус 24bet определяет специфику работы с платежными операциями. Они осуществляются исключительно через ЕЦУПИС. При запросе на вывод беттору поступит сообщение от центра с одноразовым кодом. Его необходимо написать в соответствующем поле, после чего дождаться зачисления средств со стороны конторы. Процедура занимает минимум времени, визуальное оформление сайта лаконичное и исключает путаницу:

  1. Кликнуть на «Пополнить» и зайти на страницу для вывода выигрышей.
  2. Выбрать вариант и сформировать заявку.
  3. Подтвердить запрос на снятие.

По умолчанию на сайте показывают все доступные методы вывода. Однако способы заблокированы. Любой из вариантов откроется, если беттор совершит через него пополнение и сохранит в системе. Диапазон допустимых сумм снятия определяется статусом верификации и подходящим игроку способом.

Метод снятия

Лимиты при продвинутой идентификации

СБП

1000-595 000 ₽

Карты

200-595 000 ₽

Кошелек ЦУПИС

200-595 000 ₽

Банковский перевод

200-595 000 ₽

ЮMoney

200-15 000 ₽

Расширить лимиты при использовании ЮMoney не получится. Указанное ограничение характерно для любого статуса идентификации. 

Мобильная версия 24bet

Букмекерская контора «24бет» оптимизировала сайт для мобильных устройств. Оператор сохранил используемое цветовое оформление, улучшил размещение основных элементов. Это повышает комфорт и удобство использования на гаджетах с разными размерами экрана. 

Список доступных для беттора действий сохранился. Мобильный сайт проводит регистрацию, верификацию, любые финансовые операции и позволяет заключать пари. При переходе на адаптивную платформу игрок не заметит никакой функциональной разницы.

Приложение 24bet

Букмекерская контора запустилась недавно и пока не успела сделать собственное приложение. Не исключено, что БК в принципе не станет использовать подобных решений, ограничившись веб-версией. В любом случае редакция «Ведомостей» проконтролирует ситуацию и расскажет, как скачать 24bet на Android или iOS в случае появления приложений. 

Служба поддержки

При анализе сайта букмекера обнаружен единственный вариант связи с поддержкой — через меню «Запросы». Других способов обратиться в техслужбу пока не найдено. При их появлении редакция расширит статью и добавит варианты.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

➕ Ширина линии и глубина росписи➖ Нет прямых трансляций
➕ Небольшая минимальная ставка➖ Отсутствуют бонусы
 ➖ Мало контактов со службой поддержки

Заключение 

Недостатки 24bet в большей степени объясняются возрастом букмекерской конторы. Компания осваивается на рынке, поэтому еще не реализовала всех возможностей. Статья будет корректироваться по мере добавления новых функций.

FAQ

Как скачать 24bet на Android?

У букмекерской конторы пока нет собственного приложения для Android. Скачать 24bet на телефон не получится.

Как скачать 24bet на iOS?

Букмекерская контора не выпускала приложения для iOS. Играть в БК на iPhone получится только через мобильную версию сайта. 

Какой фрибет дают в 24bet за регистрацию?

Пока букмекер 24bet не предлагает приветственных бонусов за регистрацию. Однако такие предложения БК могут появиться в ближайшее время.

