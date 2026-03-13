Обзор букмекерской конторы 24bet (24бет)

24bet — самый молодой букмекер России. Контора появилась в середине марта 2026 года. Сайт принадлежит и управляется ООО «Ф.О.Н.». Работа БК осуществляется на основании лицензии № Л027-00108-77/00395480 от 26 июня 2009-го.
БК 24bet работает недавно и еще не сформировал собственные бонусы и акции. Но их появление — вопрос ближайшего времени. Причем букмекер явно не планирует ограничиваться классическими предложениями и также даст возможность проверить силы в турнирах. По крайней мере такие разделы на сайте уже есть.
Редакция «Ведомостей» советует подождать с регистрацией в 24bet до появления бонусов. Будет обидно, если вы зарегистрируетесь до запуска программы и потеряете доступ к welcome-акции. Пока же можно зарегистрироваться в других БК, где уже запущены разные бонусные предложения для новичков и постоянных клиентов.
«24бет» работает официально, поэтому только регистрация открывает бетторам доступ ко всем возможностям БК. Оператор требует от игроков минимальный набор сведений. Для создания аккаунта у нового букмекера бетторам требуется:
Последнее действие подтверждает регистрацию в БК и привязывает телефон к аккаунту в «24бет». У конторы действуют стандартные возрастные ограничения. Услуги компании открыты только для совершеннолетних.
Если указанный телефон ранее регистрировался в ЦУПИСе, а игрок проходил верификацию в других БК, ему останется ввести дату рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ. Контора проверит сведения, о результате аудита беттору сообщат в SMS. Также сообщение об успешном завершении процедуры появится в личном кабинете беттора.
Игрокам, регистрирующимся в БК первый раз в жизни, нужно отдельно подтверждать личность. Начальный статус присваивается при загрузке данных паспорта. Для оформления продвинутого уровня необходимо воспользоваться интеграцией БК с «Госуслугами» или идентификаторами банков.
После регистрации и верификации браузер обычно сохраняет данные игрока в системе. Если закрыть сайт и запустить его повторно, входить в личный кабинет не нужно. Однако многие предпочитают завершать игровую сессию выходом из профиля. В таком случае при последующем запуске 24bet потребуется выполнить вход. БК скопировала опыт коллег и предложила типичный алгоритм:
Предусмотрена система сброса текущего пароля с указанием нового. Операция станет доступна, если у беттора сохранится доступ к указанному при регистрации телефону.
Полноценный доступ к игре откроется при пополнении счета. У БК пока нет бездепозитных бонусов, поэтому сыграть без внесения денег не получится. Необходимо:
Минимальная сумма пополнения составляет 100 рублей. Максимальный размер индивидуален. Он зависит от полноты подтверждения личности и ограничений платежного средства. Второй фактор превалирующий — лимиты метода распространяются на все способы идентификации.
Способ
Частичная верификация
Полная верификация
СБП
100 000 ₽
595 000 ₽
Карты
100 000 ₽
595 000 ₽
Sberpay
100 000 ₽
595 000 ₽
Tinkoff Pay
100 000 ₽
595 000 ₽
VTB Pay
15 000 ₽
15 000 ₽
Кошелек ЦУПИС
100 000 ₽
595 000 ₽
ЮMoney
15 000 ₽
15 000 ₽
МТС
15 000 ₽
15 000 ₽
Билайн
5000 ₽
5000 ₽
Мегафон
15 000 ₽
15 000 ₽
Элекснет
15 000 ₽
15 000 ₽
24bet пока не принимает транзакций через Т2, но букмекер работает недавно. Скорее всего, контора еще не наладила процессы и не договорилась со всеми основными операторами сотовой связи.
В личном кабинете букмекерской конторы 24bet открываются все разделы, необходимые для комфортного использования услуг. Он открывается при нажатии на иконку человека, расположенную рядом с кнопкой пополнения. В левой части экрана покажут ФИО игрока и текущий банкролл. Под ним находятся 7 дополнительных кнопок действия:
Предоставленных возможностей хватит подавляющему большинству пользователей. Не исключено, что БК расширит функциональные возможности.
В момент подготовки обзора линия насчитывала свыше 35 видов спорта. Контора рассматривает много узконаправленных дисциплин (сумо, нетбол, лакросс). Все доступные варианты размещены списком в левой части экрана. В виджете можно также найти вкладку «Спорт», куда БК добавляет максимально нишевые варианты типа фехтования или парусного спорта.
В линии 24bet попадаются матчи всех главных соревнований. Широкое предложение отчасти сформировано благодаря обилию турниров:
Спортивная роспись 24bet включает все основные исходы, также БК дополнительно принимает пари на игровые отрезки и статистические данные. Контора углубляет вариативность ближе к началу матча. Букмекер расписывает:
Детальная проработка предложена для основных матчей главных ставочных дисциплин. Экзотические направления сильно ограничены в выборе. Часто 24bet ограничивает роспись рынком победителя.
В целом коэффициенты находятся на средних показателях. Бонусных программ для увеличения котировок не представлено. Оценим маржу для некоторых турниров по хоккею и футболу.
Лига Европы
4,70%
РПЛ
4,79%
АПЛ
4,76%
Серия А
4,35%
Примера
4,56%
NHL
5,25%
КХЛ
5,20%
Авторизация открывает доступ ко всему инструментарию БК. Заключение пари — не исключение. Специфических требований не наблюдается, клиентам предлагают стандартную модель действий:
Минимум на матч контора принимает 30 рублей. Максимумы индивидуальны для каждого коэффициента.
В настройках сайта допускается установка размеров любимых ставок и условий использования кешаута. Также есть возможность применить пари в 1 клик.
Пользователям букмекера 24bet доступен лайв-сервис. Прием пари осуществляется на водное поло, футбол, хоккей, теннис и многие другие направления. При оценке текущего предложения для игроков каких-то интересных решений не найдено. Пока у букмекера нет прямых трансляций или расширенной лайв-статистики.
Официальный статус 24bet определяет специфику работы с платежными операциями. Они осуществляются исключительно через ЕЦУПИС. При запросе на вывод беттору поступит сообщение от центра с одноразовым кодом. Его необходимо написать в соответствующем поле, после чего дождаться зачисления средств со стороны конторы. Процедура занимает минимум времени, визуальное оформление сайта лаконичное и исключает путаницу:
По умолчанию на сайте показывают все доступные методы вывода. Однако способы заблокированы. Любой из вариантов откроется, если беттор совершит через него пополнение и сохранит в системе. Диапазон допустимых сумм снятия определяется статусом верификации и подходящим игроку способом.
Метод снятия
Лимиты при продвинутой идентификации
СБП
1000-595 000 ₽
Карты
200-595 000 ₽
Кошелек ЦУПИС
200-595 000 ₽
Банковский перевод
200-595 000 ₽
ЮMoney
200-15 000 ₽
Расширить лимиты при использовании ЮMoney не получится. Указанное ограничение характерно для любого статуса идентификации.
Букмекерская контора «24бет» оптимизировала сайт для мобильных устройств. Оператор сохранил используемое цветовое оформление, улучшил размещение основных элементов. Это повышает комфорт и удобство использования на гаджетах с разными размерами экрана.
Список доступных для беттора действий сохранился. Мобильный сайт проводит регистрацию, верификацию, любые финансовые операции и позволяет заключать пари. При переходе на адаптивную платформу игрок не заметит никакой функциональной разницы.
Букмекерская контора запустилась недавно и пока не успела сделать собственное приложение. Не исключено, что БК в принципе не станет использовать подобных решений, ограничившись веб-версией. В любом случае редакция «Ведомостей» проконтролирует ситуацию и расскажет, как скачать 24bet на Android или iOS в случае появления приложений.
При анализе сайта букмекера обнаружен единственный вариант связи с поддержкой — через меню «Запросы». Других способов обратиться в техслужбу пока не найдено. При их появлении редакция расширит статью и добавит варианты.
Плюсы
Минусы
|➕ Ширина линии и глубина росписи
|➖ Нет прямых трансляций
|➕ Небольшая минимальная ставка
|➖ Отсутствуют бонусы
|➖ Мало контактов со службой поддержки
Недостатки 24bet в большей степени объясняются возрастом букмекерской конторы. Компания осваивается на рынке, поэтому еще не реализовала всех возможностей. Статья будет корректироваться по мере добавления новых функций.
У букмекерской конторы пока нет собственного приложения для Android. Скачать 24bet на телефон не получится.
Букмекерская контора не выпускала приложения для iOS. Играть в БК на iPhone получится только через мобильную версию сайта.
Пока букмекер 24bet не предлагает приветственных бонусов за регистрацию. Однако такие предложения БК могут появиться в ближайшее время.