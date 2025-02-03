Бонус Лиги Ставок на 7777 рублей за регистрацию и депозит

Для активации промокода достаточно:

1.Зайти на сайт или в мобильное приложение БК «Лиги Ставок».

2.Кликнуть на «Регистрация».

3.Заполнить регистрационную анкету и придумать пароль.

4.Указать электронную почту и нажать «Продолжить».

5.Ввести код из СМС.

6.Подтвердить личность любым удобным способом.

7.Совершить депозит от 1000 рублей и заключить квалификационное пари на сумму от 1000 рублей в течение недели после подтверждения личности.

После выполнения этих действий на счет игрока придет первая часть бонуса — 2222 рубля.

Чтобы получить вторую часть (5555 рублей), предлагается заключить одно или несколько пари на общую сумму 30 000 рублей. Сделать это нужно в течение 60 дней с момента начисления первой части бонуса. Минимальный коэффициент — 1.50.