Бонус Лиги Ставок на 7777 рублей за регистрацию и депозит

Партнерский проект
Для новых игроков БК «Лига Ставок» подготовила двойной бонус — 7777 рублей. Его первая часть составляет 2222 рубля, вторая — 5555 рублей. Подробнее об условиях его получения расскажем ниже.
Для активации промокода достаточно:
1.Зайти на сайт или в мобильное приложение БК «Лиги Ставок».
2.Кликнуть на «Регистрация».
3.Заполнить регистрационную анкету и придумать пароль.
4.Указать электронную почту и нажать «Продолжить».
5.Ввести код из СМС.
6.Подтвердить личность любым удобным способом.
7.Совершить депозит от 1000 рублей и заключить квалификационное пари на сумму от 1000 рублей в течение недели после подтверждения личности.
После выполнения этих действий на счет игрока придет первая часть бонуса — 2222 рубля.
Чтобы получить вторую часть (5555 рублей), предлагается заключить одно или несколько пари на общую сумму 30 000 рублей. Сделать это нужно в течение 60 дней с момента начисления первой части бонуса. Минимальный коэффициент — 1.50.
Ставить бонусные средства необходимо целиком на пари типа «ординар». Максимальный коэффициент — 4.50. Срок отыгрыша — 7 дней.
Для вывода средств достаточно:
На сайте БК представлен широкий ассортимент способов вывода.
В акции для новых игроков присутствуют некоторые ограничения.
Максимальный размер бонуса
7777 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
«Ординар»
Минимальный коэффициент
1.50
Максимальный коэффициент
4.50
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.12.2025 (23:59 МСК)
В акции не принимают участия пари, которые заключены в разделе «24/7», со статусами «Возврат», «Отмена», «Выкуп», на бонус и ставки типа «система».
Букмекер предлагает щедрый бонус. Максимально прозрачные условия и демократичные требования отыгрыша делают его привлекательным для новичков. Конечно, далеко не каждый проставит 30 000 рублей для получения второй части бонуса. Именно поэтому БК сделал его двойным. Бонус удовлетворит потребности как любителей ставить по-крупному, так и игроков, которые хотят начать с малого.
Проблемы с получением случаются по ряду причин. Вот основные из них:
Рекомендуем связаться со службой поддержки при возникновении подобных ситуаций.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Лояльные требования
|➖ Предложение действует только для новых игроков
|➕ Прозрачные условия
|➖ Небольшой срок отыгрыша
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Бонус от БК «Лига Ставок» позволяет новичкам существенно приумножить свой банк. Рекомендуем внимательно ознакомиться с правилами для получения максимальной выгоды от участия в акции букмекера.
Партнерский проект