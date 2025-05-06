Бонус Балтбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит

БК выдает бонус баллами. Их количество равно первому пополнению, умноженному на 1000. Бонусы можно потратить на заключение пари. Ставка совершается по курсу 1000 баллов = 1 рубль. Нужно учитывать, что после пари на бонусном балансе должно оставаться не менее 20 000 единиц.

При заходе ставки чистый выигрыш попадает на основной счет. Его выплачивают реальными деньгами. Их можно вывести или использовать для новых пари.