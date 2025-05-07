Бонус до 5000 рублей от БК Марафон за установку приложения

В БК «Марафон» каждый новый пользователь может получить до 5000 рублей за установку приложения. Достаточно пройти верификацию и сделать первую ставку. Ниже расскажем, как получить и использовать фрибет.
Чтобы получить фрибет, выполните следующие шаги:
Фрибет начисляется в размере 100% от внесенной денежной суммы (в пределах 5000 рублей). Он поступает на счет в течение 48 часов после выполнения условий.
Для отыгрыша достаточно в мобильном приложении заключить одиночное пари. Коэффициент должен быть не выше 4.00.
Для вывода выигрыша необходимо:
Вывод возможен только после прохождения верификации и при соблюдении стандартных условий БК по лимитам.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Прозрачные условия
|➖ Акция работает только в мобильном приложении
|➕ Учитываются проигрышные и выигрышные пари
|➖ Действует только для новых клиентов
Для участия в акции достаточно установить приложение, пополнить счет и заключить пари на нужную сумму. Простые правила и автоматическая активация делают акцию привлекательной как для новичков, так и для опытных игроков.