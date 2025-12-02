Ведомости
2 декабря 18:05ГлавнаяБонусы
БК БЕТСИТИФрибеты за депозит
logo

Настоящая новогодняя акция от БК БЕТСИТИ: фрибеты до 5 000 000 рублей

5 000 000 ₽
Бонус
27 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
В Новый год с крупными бонусами на счету!

БК «БЕТСИТИ» открывает зимний сезон престижным турниром, где размер призового фонда растет вместе с активностью участников. Игроки распределяются по лигам GOLD и DIAMOND и продвигаются в рейтинге за счет оборота пари. Самые активные получают фрибеты значительного номинала.

Как получить бонус БК БЕТСИТИ до 5 000 000 рублей за участие в промо Настоящая новогодняя акция

Свернуть

Сделайте несколько простых действий и попадите в число участников:

1. Авторизуйтесь в «БЕТСИТИ» и активируйте участие на странице акции.
 

2. Выберите лигу GOLD или DIAMOND с учетом минимального порога входа.
 

3. Делайте квалификационные ставки и увеличивайте турнирный результат.
 

4. Повышайте оборот, чтобы подняться в рейтинге.

Стартовый баланс — это сумма, которую игрок вносит перед началом игры: от 1000 рублей для лиги GOLD и от 30 000 рублей для лиги DIAMOND. Беттор может попробовать свои силы сразу в обеих группах, однако участие возможно только последовательно. 

Игрокам необходимо делать ставки по установленным требованиям — подходят ординары и экспрессы с кэфом не ниже 1.50 для одиночной ставки и от 2.50 для комбинированной. Минимальная сумма пари составляет 100 рублей, учитывать будут события в прематче и лайве, за исключением раздела «Игры 24/7».

Чем активнее игрок делает квалификационные ставки, тем выше растет его вейджер — показатель, который равен обороту ставок, разделенному на стартовый баланс и внесенные депозиты. Этот коэффициент определяет позицию в рейтинге. Важен не размер банка, а то, насколько интенсивно он используется в игре.

Призы начисляются в виде процента от суммы депозитов, но не выше установленного максимума.

Место

GOLD

DIAMOND

1

500% (до 500 000 ₽)

500% (до 5 000 000 ₽)

2-3

400% (до 200 000 ₽)

400% (до 2 000 000 ₽)

4-8

300% (до 150 000 ₽)

300% (до 1 500 000 ₽)

9-18

200% (до 100 000 ₽)

200% (до 1 000 000 ₽)

19-33

150% (до 75 000 ₽)

150% (до 750 000 ₽)

34-63

100% (до 50 000 ₽)

100% (до 500 000 ₽)

64-113

75% (до 37 500 ₽)

75% (до 375 000 ₽)

114-263

50% (до 25 000 ₽)

50% (до 250 000 ₽)

264-513

25% (до 12 000 ₽)

25% (до 125 000 ₽)

514-1013

10% (до 5 000 ₽)

10% (до 50 000 ₽)

Как отыграть бонус БЕТСИТИ до 5 000 000 рублей

Свернуть

Бонус можно тратить на ординары и экспрессы. Максимальный коэффициент ограничен значением 3.00. Фрибет действует 30 дней, после чего его использование становится невозможным.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5 000 000 рублей от БК БЕТСИТИ

Свернуть

Короткая сводка главных правил турнира.

Максимальный размер бонуса

5 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

29.12.2025 (23:59 МСК)

Начисление бонусных средств произойдет 30 декабря.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Участники могут соревноваться в 2 лигах и получать фрибеты до 5 000 000 рублей➖ В лиге DIAMOND для участия требуется крупный стартовый взнос — от 30 000 рублей
➕  Прозрачные правила позволяют сразу включиться в турнир 

Заключение

Свернуть

Размер награды зависит от активности беттора, а не от случайности. Простой вход в GOLD и серьезный стартовый порог в DIAMOND создают разные ритмы участия. Постоянное продвижение по рейтингу делает процесс увлекательным.

Валентин Васильев

