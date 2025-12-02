Настоящая новогодняя акция от БК БЕТСИТИ: фрибеты до 5 000 000 рублей

Партнерский проект
БК «БЕТСИТИ» открывает зимний сезон престижным турниром, где размер призового фонда растет вместе с активностью участников. Игроки распределяются по лигам GOLD и DIAMOND и продвигаются в рейтинге за счет оборота пари. Самые активные получают фрибеты значительного номинала.
Сделайте несколько простых действий и попадите в число участников:
1. Авторизуйтесь в «БЕТСИТИ» и активируйте участие на странице акции.
2. Выберите лигу GOLD или DIAMOND с учетом минимального порога входа.
3. Делайте квалификационные ставки и увеличивайте турнирный результат.
4. Повышайте оборот, чтобы подняться в рейтинге.
Стартовый баланс — это сумма, которую игрок вносит перед началом игры: от 1000 рублей для лиги GOLD и от 30 000 рублей для лиги DIAMOND. Беттор может попробовать свои силы сразу в обеих группах, однако участие возможно только последовательно.
Игрокам необходимо делать ставки по установленным требованиям — подходят ординары и экспрессы с кэфом не ниже 1.50 для одиночной ставки и от 2.50 для комбинированной. Минимальная сумма пари составляет 100 рублей, учитывать будут события в прематче и лайве, за исключением раздела «Игры 24/7».
Чем активнее игрок делает квалификационные ставки, тем выше растет его вейджер — показатель, который равен обороту ставок, разделенному на стартовый баланс и внесенные депозиты. Этот коэффициент определяет позицию в рейтинге. Важен не размер банка, а то, насколько интенсивно он используется в игре.
Призы начисляются в виде процента от суммы депозитов, но не выше установленного максимума.
Место
GOLD
DIAMOND
1
500% (до 500 000 ₽)
500% (до 5 000 000 ₽)
2-3
400% (до 200 000 ₽)
400% (до 2 000 000 ₽)
4-8
300% (до 150 000 ₽)
300% (до 1 500 000 ₽)
9-18
200% (до 100 000 ₽)
200% (до 1 000 000 ₽)
19-33
150% (до 75 000 ₽)
150% (до 750 000 ₽)
34-63
100% (до 50 000 ₽)
100% (до 500 000 ₽)
64-113
75% (до 37 500 ₽)
75% (до 375 000 ₽)
114-263
50% (до 25 000 ₽)
50% (до 250 000 ₽)
264-513
25% (до 12 000 ₽)
25% (до 125 000 ₽)
514-1013
10% (до 5 000 ₽)
10% (до 50 000 ₽)
Бонус можно тратить на ординары и экспрессы. Максимальный коэффициент ограничен значением 3.00. Фрибет действует 30 дней, после чего его использование становится невозможным.
Короткая сводка главных правил турнира.
Максимальный размер бонуса
5 000 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
29.12.2025 (23:59 МСК)
Начисление бонусных средств произойдет 30 декабря.
Плюсы
Минусы
|➕ Участники могут соревноваться в 2 лигах и получать фрибеты до 5 000 000 рублей
|➖ В лиге DIAMOND для участия требуется крупный стартовый взнос — от 30 000 рублей
|➕ Прозрачные правила позволяют сразу включиться в турнир
Размер награды зависит от активности беттора, а не от случайности. Простой вход в GOLD и серьезный стартовый порог в DIAMOND создают разные ритмы участия. Постоянное продвижение по рейтингу делает процесс увлекательным.