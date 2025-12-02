Настоящая новогодняя акция от БК БЕТСИТИ: фрибеты до 5 000 000 рублей

Сделайте несколько простых действий и попадите в число участников:

1. Авторизуйтесь в «БЕТСИТИ» и активируйте участие на странице акции.



2. Выберите лигу GOLD или DIAMOND с учетом минимального порога входа.



3. Делайте квалификационные ставки и увеличивайте турнирный результат.



4. Повышайте оборот, чтобы подняться в рейтинге.



Стартовый баланс — это сумма, которую игрок вносит перед началом игры: от 1000 рублей для лиги GOLD и от 30 000 рублей для лиги DIAMOND. Беттор может попробовать свои силы сразу в обеих группах, однако участие возможно только последовательно.

Игрокам необходимо делать ставки по установленным требованиям — подходят ординары и экспрессы с кэфом не ниже 1.50 для одиночной ставки и от 2.50 для комбинированной. Минимальная сумма пари составляет 100 рублей, учитывать будут события в прематче и лайве, за исключением раздела «Игры 24/7».

Чем активнее игрок делает квалификационные ставки, тем выше растет его вейджер — показатель, который равен обороту ставок, разделенному на стартовый баланс и внесенные депозиты. Этот коэффициент определяет позицию в рейтинге. Важен не размер банка, а то, насколько интенсивно он используется в игре.

Призы начисляются в виде процента от суммы депозитов, но не выше установленного максимума.