Фрибет на CIS 4 от БК BetBoom: промокод на розыгрыш 500 000 рублей

Партнерский проект
Промоакция БК BetBoom проходит параллельно с киберспортивным турниром CIS Battle 4. Призовой фонд в 500 000 рублей будет разделен между пользователями, оформившими ставки с промокодом FORCIS4 на игры турнира. Условия участия не требуют сложных действий и рассчитаны на широкую аудиторию
Участие требует соблюдения нескольких обязательных пунктов:
1. Открыть аккаунт на BetBoom при его отсутствии.
2. В разделе «Акции» ввести промокод FORCIS4 для активации предложения.
3. Выбрать событие турнира CIS Battle 4 и поставить на него от 1000 рублей с коэффициентом от 1.10.
Букмекер предлагает призовой фонд в размере 500 000 рублей. После окончания CIS Battle 4 БК BetBoom случайным образом определит победителей, которым достанутся фрибеты. Точную сумму каждого вознаграждения заранее назвать невозможно.
Фрибет предоставляется на 1 ставку на выбранное событие. Активен он 168 часов после получения и применяется только на рынки с коэффициентами от 1.30 до 3.50.
В этом разделе перечислены важные детали акции.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.12.2025 (23:59 МСК)
Ставки на «Нарды» с использованием фрибета не допускаются.
Плюсы
Минусы
|➕ Присоединиться к акции может любой игрок без лишних сложностей
|➖ Размер фрибета заранее назвать невозможно
|➕ Каждый участник претендует на часть призового фонда в 500 000 рублей
Бонусная механика лояльна к игрокам. Любой, кто оформит нужную ставку, станет обладателем фрибета. Обратите внимание, что размер вознаграждения уменьшается по мере увеличения числа участников.