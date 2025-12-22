Ведомости
БК BetBoomФрибеты за депозит
logo

Фрибет на CIS 4 от БК BetBoom: промокод на розыгрыш 500 000 рублей

500000 ₽
Бонус
8 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Разделите призовой фонд 500 000 рублей!

Промоакция БК BetBoom проходит параллельно с киберспортивным турниром CIS Battle 4. Призовой фонд в 500 000 рублей будет разделен между пользователями, оформившими ставки с промокодом FORCIS4 на игры турнира. Условия участия не требуют сложных действий и рассчитаны на широкую аудиторию

Как получить промокод BetBoom до 500 000 рублей за ставки на CIS Battle 4

Свернуть

Участие требует соблюдения нескольких обязательных пунктов:

1. Открыть аккаунт на BetBoom при его отсутствии.

2. В разделе «Акции» ввести промокод FORCIS4 для активации предложения.

3. Выбрать событие турнира CIS Battle 4 и поставить на него от 1000 рублей с коэффициентом от 1.10.

Букмекер предлагает призовой фонд в размере 500 000 рублей. После окончания CIS Battle 4 БК BetBoom случайным образом определит победителей, которым достанутся фрибеты. Точную сумму каждого вознаграждения заранее назвать невозможно.

Как отыграть бонус BetBoom до 500 000 рублей по Фрибет на CIS 4

Свернуть

Фрибет предоставляется на 1 ставку на выбранное событие. Активен он 168 часов после получения и применяется только на рынки с коэффициентами от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 000 рублей от BetBoom

Свернуть

В этом разделе перечислены важные детали акции.

Максимальный размер бонуса

500 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.12.2025 (23:59 МСК)

Ставки на «Нарды» с использованием фрибета не допускаются.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Присоединиться к акции может любой игрок без лишних сложностей➖ Размер фрибета заранее назвать невозможно
➕ Каждый участник претендует на часть призового фонда в 500 000 рублей 

Заключение

Свернуть

Бонусная механика лояльна к игрокам. Любой, кто оформит нужную ставку, станет обладателем фрибета. Обратите внимание, что размер вознаграждения уменьшается по мере увеличения числа участников.

Валентин Васильев

