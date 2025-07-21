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21 июля 8:56ГлавнаяБонусы
БК BetBoomАкции

БК BetBoom: билеты на домашние матчи Локомотива за ставки на футбол

-
Бонус
139 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
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Участвуйте в акции и выигрывайте билеты на футбол!

Букмекерская компания BetBoom объявила о старте акции для поклонников московского «Локомотива». Для участия в розыгрыше билетов на домашний матч команды достаточно сделать ставку на игру «железнодорожников» в рамках РПЛ.

Как получить билет на игру Локомотива от BetBoom

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Чтобы стать участником розыгрыша, выполните эти действия:

1. Создайте аккаунт в BetBoom или просто войдите, если он у вас уже есть.

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2. Перейдите на страницу акции и нажмите кнопку «Участвовать».

3. Сделайте ставку (ординар или экспресс) минимум на 500 рублей на любое событие матча с участием ФК «Локомотив» в рамках РПЛ.

Пари должно быть размещено до начала встречи. Перед каждой домашней игрой «Локо» случайным образом будут определены победители. Каждому счастливчику достанется 2 билета на ближайшую домашнюю игру «Локомотива».

Билеты высылаются через приложение «Госуслуги». О победе сообщат по телефону из вашего профиля BetBoom. Убедитесь, что данные актуальны. Чтобы получить билеты, нужно заранее предоставить:

  • Номера карт болельщика (своей и спутника).
  • ФИО и дату рождения обеих сторон.

Без этих данных билеты оформить нельзя.

Как отыграть билеты на игры Локомотива от BetBoom

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Призы от BetBoom начисляются без отыгрыша. Победители получают билеты сразу после розыгрыша.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от BetBoom

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Подробности розыгрыша вы найдете в нашей таблице.

Максимальный размер бонуса

Билеты на Локомотив

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

07.12.2025 (23:59 МСК)

В акции принимают участие все ставки, вне зависимости от их исхода.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Участвовать могут новые и постоянные клиенты BetBoom➖ Пари принимаются исключительно на выбранные матчи
➕ Все максимально просто и прозрачно 

Заключение

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Настоящим болельщикам «Локомотива» стоит воспользоваться этой акцией. Перед каждым домашним матчем у вас появляется шанс выиграть билеты на игру любимой команды.

Валентин Васильев

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