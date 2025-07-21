БК BetBoom: билеты на домашние матчи Локомотива за ставки на футбол

Партнерский проект
Букмекерская компания BetBoom объявила о старте акции для поклонников московского «Локомотива». Для участия в розыгрыше билетов на домашний матч команды достаточно сделать ставку на игру «железнодорожников» в рамках РПЛ.
Чтобы стать участником розыгрыша, выполните эти действия:
1. Создайте аккаунт в BetBoom или просто войдите, если он у вас уже есть.
2. Перейдите на страницу акции и нажмите кнопку «Участвовать».
3. Сделайте ставку (ординар или экспресс) минимум на 500 рублей на любое событие матча с участием ФК «Локомотив» в рамках РПЛ.
Пари должно быть размещено до начала встречи. Перед каждой домашней игрой «Локо» случайным образом будут определены победители. Каждому счастливчику достанется 2 билета на ближайшую домашнюю игру «Локомотива».
Билеты высылаются через приложение «Госуслуги». О победе сообщат по телефону из вашего профиля BetBoom. Убедитесь, что данные актуальны. Чтобы получить билеты, нужно заранее предоставить:
Без этих данных билеты оформить нельзя.
Призы от BetBoom начисляются без отыгрыша. Победители получают билеты сразу после розыгрыша.
Подробности розыгрыша вы найдете в нашей таблице.
Максимальный размер бонуса
Билеты на Локомотив
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
07.12.2025 (23:59 МСК)
В акции принимают участие все ставки, вне зависимости от их исхода.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участвовать могут новые и постоянные клиенты BetBoom
|➖ Пари принимаются исключительно на выбранные матчи
|➕ Все максимально просто и прозрачно
Настоящим болельщикам «Локомотива» стоит воспользоваться этой акцией. Перед каждым домашним матчем у вас появляется шанс выиграть билеты на игру любимой команды.