БК BetBoom: билеты на домашние матчи Локомотива за ставки на футбол

Чтобы стать участником розыгрыша, выполните эти действия:

1. Создайте аккаунт в BetBoom или просто войдите, если он у вас уже есть.

2. Перейдите на страницу акции и нажмите кнопку «Участвовать».

3. Сделайте ставку (ординар или экспресс) минимум на 500 рублей на любое событие матча с участием ФК «Локомотив» в рамках РПЛ.

Пари должно быть размещено до начала встречи. Перед каждой домашней игрой «Локо» случайным образом будут определены победители. Каждому счастливчику достанется 2 билета на ближайшую домашнюю игру «Локомотива».

Билеты высылаются через приложение «Госуслуги». О победе сообщат по телефону из вашего профиля BetBoom. Убедитесь, что данные актуальны. Чтобы получить билеты, нужно заранее предоставить:

Номера карт болельщика (своей и спутника).

ФИО и дату рождения обеих сторон.

Без этих данных билеты оформить нельзя.