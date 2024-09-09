Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданий

За успешное прохождение заданий беттору полагаются премиальные баллы. Геймкоины можно обменять на бесплатную ставку или игровые предметы на вкладке “Магазин”.

Все задания BetBoom Pass делятся на беттинговые и игровые. Они могут быть ежедневными или прогрессивными. Для учета прогресса и выполнения игровых заданий нужно привязать Steam. Расчет выполненного игрового задания происходит в течение 24 часов после его выполнения.

В зачет прогресса идут все ставки из раздела киберспорт, кроме пари на Кибер FIFA, Кибер NBA и Кибер NHL. Учитываются заключенные ставки с коэффициентом от 1.3, кроме заданий, в которых прописаны другие правила. Если пари сыграет, беттор получит чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.

Прогресс задания засчитывается в течение 10 минут после совершения ставки.

Для учета прогресса и выполнения беттинговых заданий нужно перейти на одноимённую вкладку в разделе «Задания» и сделать ставку. Расчет по прогрессивным заданиям автоматически начисляется при достижении цели.

Прогресс по заданиям в Dota 2 и CS 2 рассчитывается автоматически, если ты не вышел до конца матча. Если в течение 24 часов после выполнения задание не зачлось, не были выполнены условия, либо профиль был закрыт на момент выполнения.