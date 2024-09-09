Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданий

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Букмекерская контора «Бетбум» запустила классную акцию для любителей киберспорта! БК приглашает игроков с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» принять участие в розыгрыше игровых предметов Counter-Strike 2 и Dota 2 и фрибетов за выполнение различных заданий.
Для участия в акции достаточно нескольких несложных шагов:
+ Включиться в ивент с ингейм-активностями можно в любой момент.
+ Акция рассчитана как на новых клиентов, так и старых друзей БК BetBoom.
+ Возможность в дополнение к фрибету получить скины и другой топовый лут.
- Стоимость подарка определяется букмекером.
За успешное прохождение заданий беттору полагаются премиальные баллы. Геймкоины можно обменять на бесплатную ставку или игровые предметы на вкладке “Магазин”.
Все задания BetBoom Pass делятся на беттинговые и игровые. Они могут быть ежедневными или прогрессивными. Для учета прогресса и выполнения игровых заданий нужно привязать Steam. Расчет выполненного игрового задания происходит в течение 24 часов после его выполнения.
В зачет прогресса идут все ставки из раздела киберспорт, кроме пари на Кибер FIFA, Кибер NBA и Кибер NHL. Учитываются заключенные ставки с коэффициентом от 1.3, кроме заданий, в которых прописаны другие правила. Если пари сыграет, беттор получит чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.
Прогресс задания засчитывается в течение 10 минут после совершения ставки.
Для учета прогресса и выполнения беттинговых заданий нужно перейти на одноимённую вкладку в разделе «Задания» и сделать ставку. Расчет по прогрессивным заданиям автоматически начисляется при достижении цели.
Прогресс по заданиям в Dota 2 и CS 2 рассчитывается автоматически, если ты не вышел до конца матча. Если в течение 24 часов после выполнения задание не зачлось, не были выполнены условия, либо профиль был закрыт на момент выполнения.
Акции на киберспортивную тематику еще довольно редки на российском рынке. Ниже несколько предложений, на которые стоит обратить внимание фанатам Counter-Strike 2 и Dota 2.
Акции на киберспортивные события еще недостаточно распространены у российских букмекеров. БК «Бетбум» исправила это упущение. Ивент с ингейм-активностями дает возможность любителям Counter-Strike 2 и Dota 2 получить награду в виде фрибета или полезных игровых предметов.
Программа лояльности - возможность получить фрибет до 15 000 рублей и до 20% кэшбэка от суммы проигранных пари.
Приветственный бонус - до 7 000 ₽ фрибетом за первое пополнение игрового счета.
Досрочные выплаты по ставкам на РПЛ - опция кэшаут при преимуществе одной из команд в два мяча по ходу матча.
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Новичков в беттинге наверняка заинтересует бонус “Бетбум” без депозита в размере 1 000 рублей, а более опытных и активных игроков - программа лояльности компании с возможностью “отбить” до 20% расходов на пари.
BetBoom входит в топ самых надежных и популярных легальных контор по версии независимых экспертов “Рейтинга Букмекеров”.
Зачастую причина высвечивается при попытке совершить выбранное действие на торговой площадке. Со списком распространенных ошибок можно ознакомиться на официальном сайте Steam.
Партнерский проект