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ГлавнаяБонусыУлетный фрибет от БК BetBoom: до 2 000 000 рублей за участие в интерактиве и пари на киберспорт
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Улетный фрибет от БК BetBoom: до 2 000 000 рублей за участие в интерактиве и пари на киберспорт

Обновлено:
до 2 000 000 ₽ + гаджеты
Бонус
17 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Поднимите свою курицу до вершины!

Полное содержание

  • Как получить бонус BetBoom до 2 000 000 рублей по акции Улетный фрибет
  • Как отыграть бонус БетБум до 2 000 000 рублей за участие в активности Улетный фрибет
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2 000 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер BetBoom запустил развлекательную акцию «Улетный фрибет», объединив мини-игру и систему наград для поклонников CS2. Участникам нужно прокачивать виртуальную курицу, собирать монеты, получать опыт и продвигаться по уровням призовой лестницы. Самые удачливые игроки смогут побороться за главный приз — бесплатную ставку номиналом 2 000 000 рублей.

Как получить бонус BetBoom до 2 000 000 рублей по акции Улетный фрибет

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Претендовать на призы смогут пользователи, которые успешно завершат предусмотренные промоакцией действия:

1. Создадут игровой счет в BetBoom при отсутствии аккаунта.

2. Подключатся к акции «Улетный фрибет» через раздел бонусов.

3. Запустят мини-игру и начнут накапливать внутриигровые токены.

4. Заключат пари на киберспорт для ускоренного прогресса.

5. Разблокируют уровни наградной системы и получат бонусы.

Участникам необходимо провести курицу через препятствия, достичь вершины и выполнить обезвреживание бомбы. Суточный лимит включает 1 бесплатный забег. До 5 попыток будет у беттора за счет ставок на киберспорт объемом не менее 1000 рублей в сутки и коэффициентом от 1.20.

Игровая лестница состоит из 40 ступеней. За достижение новых отметок открываются следующие призы.

Уровень

Приз

Количество

2

Фрибет 5000 ₽

25

4

Носки BetBoom

30

5

Фрибет 5000 ₽

50

7

Фрибет 10 000 ₽

50

9

Apple Watch

3

11

Игровой коврик BetBoom

20

13

Футболка BetBoom

15

16

iPhone 17

3

17

Фрибет 10 000 ₽

100

19

Фрибет 15 000 ₽

50

21

Зип-худи BetBoom

15

23

iPhone 17 Pro

3

24

Фрибет 15 000 ₽

100

27

Худи BetBoom

30

28

Фрибет 20 000 ₽

50

29

Apple Watch

10

31

iPhone 17

10

32

Фрибет 50 000 ₽

10

33

Фрибет 100 000 ₽

3

36

iPhone 17 Pro Max

10

37

Фрибет 200 000 ₽

3

39

Фрибет 500 000 ₽

1

Достигнув 40 уровня, пользователь становится участником Премиум-лиги. Чем больше опыта удалось набрать, тем выше место в рейтинге и ценнее награда.

Место

Фрибет

1

2 000 000 ₽

2

1 500 000 ₽

3

1 000 000 ₽

4

750 000 ₽

5

500 000 ₽

6

450 000 ₽

7

350 000 ₽

8

300 000 ₽

9

250 000 ₽

10

200 000 ₽

11-20

150 000 ₽

21-30

100 000 ₽

31-50

75 000 ₽

51-75

50 000 ₽

76-100

25 000 ₽

Дополнительно в акции предусмотрена система капсул, которые игроки получают за оборот ставок. Бронзовые, серебряные и золотые капсулы начисляются в зависимости от суммы пари. Внутри содержатся случайные призы — от опыта и токенов BetBoom Pass до фрибетов разного номинала.

Как отыграть бонус БетБум до 2 000 000 рублей за участие в активности Улетный фрибет

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Фрибет подходит для одиночных ставок либо экспрессов с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Использовать его можно в течение 7 дней после начисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2 000 000 рублей от BetBoom

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Перед стартом важно внимательно прочитать регламент промоакции.

Максимальный размер бонуса

2 000 000 ₽

Минимальный депозит

— (1000 ₽ для дополнительных забегов)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

21.06.2026 (23:59 МСК)

В случае выигрыша физического приза уведомление будет отправлено по СМС. Номер купона отобразится в итоговой таблице розыгрыша.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Удачное сочетание игровой механики и пари➖ Без ставок сложно держаться в числе лидеров
➕ Система прогрессии с уровнями и лестницей мотивирует увеличивать активность 

Заключение

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Букмекер подготовил для победителей внушительный набор призов. Фрибеты на 2 000 000 рублей — редкая награда, которая выпадает не каждый день. Чтобы пройти все уровни, участнику придется провести в акции значительное время. При достижении финальных наград усилия могут полностью оправдаться.

Валентин Васильев

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