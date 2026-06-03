Улетный фрибет от БК BetBoom: до 2 000 000 рублей за участие в интерактиве и пари на киберспорт

Претендовать на призы смогут пользователи, которые успешно завершат предусмотренные промоакцией действия:

1. Создадут игровой счет в BetBoom при отсутствии аккаунта.

2. Подключатся к акции «Улетный фрибет» через раздел бонусов.

3. Запустят мини-игру и начнут накапливать внутриигровые токены.

4. Заключат пари на киберспорт для ускоренного прогресса.

5. Разблокируют уровни наградной системы и получат бонусы.

Участникам необходимо провести курицу через препятствия, достичь вершины и выполнить обезвреживание бомбы. Суточный лимит включает 1 бесплатный забег. До 5 попыток будет у беттора за счет ставок на киберспорт объемом не менее 1000 рублей в сутки и коэффициентом от 1.20.

Игровая лестница состоит из 40 ступеней. За достижение новых отметок открываются следующие призы.

Уровень Приз Количество 2 Фрибет 5000 ₽ 25 4 Носки BetBoom 30 5 Фрибет 5000 ₽ 50 7 Фрибет 10 000 ₽ 50 9 Apple Watch 3 11 Игровой коврик BetBoom 20 13 Футболка BetBoom 15 16 iPhone 17 3 17 Фрибет 10 000 ₽ 100 19 Фрибет 15 000 ₽ 50 21 Зип-худи BetBoom 15 23 iPhone 17 Pro 3 24 Фрибет 15 000 ₽ 100 27 Худи BetBoom 30 28 Фрибет 20 000 ₽ 50 29 Apple Watch 10 31 iPhone 17 10 32 Фрибет 50 000 ₽ 10 33 Фрибет 100 000 ₽ 3 36 iPhone 17 Pro Max 10 37 Фрибет 200 000 ₽ 3 39 Фрибет 500 000 ₽ 1

Достигнув 40 уровня, пользователь становится участником Премиум-лиги. Чем больше опыта удалось набрать, тем выше место в рейтинге и ценнее награда.

Место Фрибет 1 2 000 000 ₽ 2 1 500 000 ₽ 3 1 000 000 ₽ 4 750 000 ₽ 5 500 000 ₽ 6 450 000 ₽ 7 350 000 ₽ 8 300 000 ₽ 9 250 000 ₽ 10 200 000 ₽ 11-20 150 000 ₽ 21-30 100 000 ₽ 31-50 75 000 ₽ 51-75 50 000 ₽ 76-100 25 000 ₽

Дополнительно в акции предусмотрена система капсул, которые игроки получают за оборот ставок. Бронзовые, серебряные и золотые капсулы начисляются в зависимости от суммы пари. Внутри содержатся случайные призы — от опыта и токенов BetBoom Pass до фрибетов разного номинала.