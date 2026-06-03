Улетный фрибет от БК BetBoom: до 2 000 000 рублей за участие в интерактиве и пари на киберспорт

Партнерский проект
Букмекер BetBoom запустил развлекательную акцию «Улетный фрибет», объединив мини-игру и систему наград для поклонников CS2. Участникам нужно прокачивать виртуальную курицу, собирать монеты, получать опыт и продвигаться по уровням призовой лестницы. Самые удачливые игроки смогут побороться за главный приз — бесплатную ставку номиналом 2 000 000 рублей.
Претендовать на призы смогут пользователи, которые успешно завершат предусмотренные промоакцией действия:
1. Создадут игровой счет в BetBoom при отсутствии аккаунта.
2. Подключатся к акции «Улетный фрибет» через раздел бонусов.
3. Запустят мини-игру и начнут накапливать внутриигровые токены.
4. Заключат пари на киберспорт для ускоренного прогресса.
5. Разблокируют уровни наградной системы и получат бонусы.
Участникам необходимо провести курицу через препятствия, достичь вершины и выполнить обезвреживание бомбы. Суточный лимит включает 1 бесплатный забег. До 5 попыток будет у беттора за счет ставок на киберспорт объемом не менее 1000 рублей в сутки и коэффициентом от 1.20.
Игровая лестница состоит из 40 ступеней. За достижение новых отметок открываются следующие призы.
Уровень
Приз
Количество
2
Фрибет 5000 ₽
25
4
Носки BetBoom
30
5
Фрибет 5000 ₽
50
7
Фрибет 10 000 ₽
50
9
Apple Watch
3
11
Игровой коврик BetBoom
20
13
Футболка BetBoom
15
16
iPhone 17
3
17
Фрибет 10 000 ₽
100
19
Фрибет 15 000 ₽
50
21
Зип-худи BetBoom
15
23
iPhone 17 Pro
3
24
Фрибет 15 000 ₽
100
27
Худи BetBoom
30
28
Фрибет 20 000 ₽
50
29
Apple Watch
10
31
iPhone 17
10
32
Фрибет 50 000 ₽
10
33
Фрибет 100 000 ₽
3
36
iPhone 17 Pro Max
10
37
Фрибет 200 000 ₽
3
39
Фрибет 500 000 ₽
1
Достигнув 40 уровня, пользователь становится участником Премиум-лиги. Чем больше опыта удалось набрать, тем выше место в рейтинге и ценнее награда.
Место
Фрибет
1
2 000 000 ₽
2
1 500 000 ₽
3
1 000 000 ₽
4
750 000 ₽
5
500 000 ₽
6
450 000 ₽
7
350 000 ₽
8
300 000 ₽
9
250 000 ₽
10
200 000 ₽
11-20
150 000 ₽
21-30
100 000 ₽
31-50
75 000 ₽
51-75
50 000 ₽
76-100
25 000 ₽
Дополнительно в акции предусмотрена система капсул, которые игроки получают за оборот ставок. Бронзовые, серебряные и золотые капсулы начисляются в зависимости от суммы пари. Внутри содержатся случайные призы — от опыта и токенов BetBoom Pass до фрибетов разного номинала.
Фрибет подходит для одиночных ставок либо экспрессов с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Использовать его можно в течение 7 дней после начисления.
Перед стартом важно внимательно прочитать регламент промоакции.
Максимальный размер бонуса
2 000 000 ₽
Минимальный депозит
— (1000 ₽ для дополнительных забегов)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
21.06.2026 (23:59 МСК)
В случае выигрыша физического приза уведомление будет отправлено по СМС. Номер купона отобразится в итоговой таблице розыгрыша.
Плюсы
Минусы
|➕ Удачное сочетание игровой механики и пари
|➖ Без ставок сложно держаться в числе лидеров
|➕ Система прогрессии с уровнями и лестницей мотивирует увеличивать активность
Букмекер подготовил для победителей внушительный набор призов. Фрибеты на 2 000 000 рублей — редкая награда, которая выпадает не каждый день. Чтобы пройти все уровни, участнику придется провести в акции значительное время. При достижении финальных наград усилия могут полностью оправдаться.